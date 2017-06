10 regali battesimo (e nascita) utili ed ecologici

Non so se sia stata la stessa cosa per voi ma dalla primavera ad oggi tra amici e parenti abbiamo assistito all’arrivo di un bel numero di bebè con conseguenti inevitabili dilemmi su quali regali battesimo e/o nascita fossero più idonei per ciascuna occasione.

Non più tardi della settimana scorsa ad esempio ho nuovamente partecipato ad un battesimo e la cosa che mi è risultata per l’ennesima volta lampante è che ahimè, l’originalità nei regali battesimo (e sicuramente anche nascita) è una cosa più unica che rara da trovare.

Eppure, se penso ai vari prodotti che mi capita di incontrare quando navigo online per tenermi aggiornata sulle novità ecologiche presenti sul mercato, le possibilità per indirizzarsi verso regali battesimo (e nascita) che uniscano originalità, utilità ed ecologia non mancherebbero…vediamone insieme alcune.

Regali battesimo (e nascita) per gite fuori porta o viaggi

Spostarsi di casa con bambini piccoli che ancora non riescono a reggersi da soli può a volte trasformarsi in una missione difficile: qui in Italia non tutti i ristoranti sono dotati di seggioloni e, con tutte le cose che già dobbiamo portarci dietro, è impensabile avere sempre con sè un sedile per bambini o un adattatore…a meno che l’adattatore non sia un supporto tessile che permetta ai bambini di accomodarsi sulle normali sedie per adulto!

E’ il caso di Totseat: un adattatore in tessuto nato dall’idea di una mamma scozzese che abbraccia il bambino completamente (dai 6 ai 30 mesi) sostenendolo sul petto e sotto le ascelle, leggero e ripiegabile in un comodo e piccolo sacchettino oltre alla praticità è anche in grado di vantare le certificazioni REACH e OEKO-TEX 100 per la sicurezza dei tessuti.

Regali battesimo (e nascita) per la pappa

Altra idea per regali di battesimo un po’ diversi dall’ordinario proviene dal marchio Ezpz: piatti e scodelle per lo svezzamento in silicone che hanno la peculiare caratteristica di creare un effetto ventosa sui piani di appoggio su cui vengono posti e quindi di non poter essere spostati o fatti cadere; il silicone di altissima qualità con cui sono prodotti è privo di BPA, PVC e ftalati).

Sono disponibili in 3 formati: Happy Mat, Happy Bowl e Mini Mat.

Regali battesimo (e nascita) per la nanna

Interessante e inusuale novità nel panorama della prima infanzia (dalla nascita all’anno di età) è anche Sleepy Wings, un’innovativa “giacca” in cotone biologico, adatta per tutte le stagioni, che permette di preparare in pochi secondi il bimbo per la nanna fasciandolo in una posizione naturale (a pancia in sù, con le mani a fianco del viso) e favorendone un riposo tranquillo.



Regali battesimo (e nascita) multiuso

Un regalo multiuso a cui difficilmente capita di pensare è il telo in mussola di cotone; i suoi usi sono i più svariati: fasciatura del bambino per farlo sentire protetto, protezione da macchie o rigurgiti sia per i vestiti dei bimbi che di mamma e papà, lenzuolino per coprire il materasso, parasole sulla carrozzina, doudou e chi più ne ha più ne metta.

Il marchio inglese Muslinz ad esempio produce sia una linea di mussole di cotone tradizionale dall’eccellente qualità (tessuto più fitto rispetto ad altri sul mercato e quindi maggiore assorbenza, resistenza ai lavaggi e morbidezza) che una linea in cotone biologico 100% ed una in 30% cotone biologico e 70% bambù.

Regali battesimo (e nascita) : gli intramontabili

Volendo andare sul classico alcune opzioni di regali battesimo (e nascita) utili ed ecologiche possono indubbiamente essere le magliette e i pigiamini in cotone biologico.

Graziosissimi ad esempio i prodotti Donkey & Carrot, brand made in Italy che propone una linea di articoli di abbigliamento in cotone 100% biologico certificato GOTS caratterizzati da semplici confezioni regalo e frasi pensate per “dare ai bambini la parola” e aiutare chi li accudisce a ricordare le loro necessità durante ogni fase dello sviluppo.

Maud n Lil invece è un bel marchio australiano che realizza pupazzi in cotone biologico certificato GOTS e Oeko Standard 100, dal design elegante e dalla qualità ineccepibile.

Si tratta di prodotti (DouDou Comforter, sonagli, pulcini musicali e peluche) non solo sicuri per i piccoli ma anche realizzati da una filiera produttiva controllata e rispettosa dei diritti umani e dell’ambiente e presentati in graziosissime condizioni regalo.



Tutti i marchi citati sono distribuiti in Italia da Idea Gioconda…li conoscevate già?