Acqua dell’Angelo Olfattiva , energia allo stato puro

L’ Acqua dell’Angelo Olfattiva è l’acqua di profumo naturale che mi è stata donata, a scopo recensione sul blog, quando – in occasione dello scorso Sana – mi sono recata allo stand Olfattiva per un saluto.

L’Acqua dell’Angelo Olfattiva è un’acqua profumata costituita da una sinergia di oli essenziali di agrumi (litsea, bergamotto, limone, mandarino) e incenso, mirto ed eucalipto; la sua composizione è studiata per armonizzare mente e cuore, destando forza nascosta e desiderio di purezza, donando energia e protezione.

A parte il suo profumo agrumato particolarmente piacevole, ciò che mi ha colpito fin dalla presentazione che me n’è stata fatta allo stand è la storia che ne racconta la nascita e che adesso condividerò con voi.

Le origini e la storia de L’ Acqua dell’Angelo Olfattiva

L’ Acqua dell’Angelo Olfattiva nasce da una ricerca storica commissionata ad Olfattiva da un comune romagnolo avente come santo patrono San Michele Arcangelo, santo protettore dei laboratori, della creatività e della tecnologia.

Attraverso questa ricerca Olfattiva è tornata alle origini della tradizione fitoterapica per scoprire le piante che, a partire dal 1400, la tradizione popolare ha associato alla purezza delle figure angeliche ovvero le piante depurative:

Bergamotto: l’olio essenziale estratto dalla sua buccia, ha un profumo fresco e avvolgente che si dice che sia il profumo del Paradiso; gli si attribuiscono le capacità di sollevare lo stato d’animo, distendere la mente, acuire i sensi e indurre la calma interiore.

Eucalipto: il suo olio essenziale ha un profumo balsamico che aiuta la respirazione, “apre il torace” dissipando le malinconie stagnanti, purifica l’aria ripulendo energeticamente i luoghi che abitiamo e contrasta la diffusione di malattie.

Incenso: da sempre legato alla sacralità viene associato al fuoco della divinità e si ritiene che nell’atto di preghiera crei un tramite tra l’essere umano ed il Divino; il suo olio essenziale viene estratto dalla resina dell’arbusto e si ritiene che il suo profumo favorisca il contatto con la propria spiritualità e gli aspetti più sottili dell’esistenza.

Limone: il suo profumo è associato a purezza e protezione tant’è che al suo olio essenziale vengono attribuite proprietà depurative: calma e rinfresca la mente, aumenta la lucidità e la concentrazione, allevia le paure.

Litsea: nella tradizione popolare di Cina, Indocina, India, Sri Lanka e Vietnam dove viene coltivata si dice che questa pianta crei un legame con gli angeli e per questo viene chiamata mai chang (richiamo dell’angelo); l’olio essenziale ricavato dalle sue bacche ha un profumo che si addice a chiunque desideri chiarezza mentale ed energia, aiuta a combattere paure, insonnia e nervosismo e a contrastare la stanchezza/acuire la concentrazione.

Mandarino: l’olio essenziale estratto dalla sua scorza porta un messaggio di giocosità, risvegliando il bambino che è in noi e sostenendolo e induce a una maggiore sincerità verso se stessi.

Mirto: considerato la pianta della purezza angelica, veniva usato per ricavare l’acqua mirabilis o “l’acqua degli Angeli”, utilizzata in antichità dalle dame per migliorare la carnagione del viso con un’azione tonificante e rinfrescante.

Da queste piante depurative e dai loro frutti e bacche (associati all’elemento fuoco così come le antiche tradizioni paleocristiane vogliono San Michele) è nata l’acqua profumata Acqua dell’Angelo Olfattiva.

Gli usi consigliati dell’ Acqua dell’Angelo Olfattiva

Come potete intuire dalle premesse sulle piante che la compongono, l’ Acqua dell’Angelo Olfattiva non è solo un’acqua di profumo completamente naturale ma un vero e proprio prodotto di aromaterapia che contiene al suo interno oli essenziali puri e che può essere un’alleato estremamente versatile in vari contesti:

Indossato, permette di portare con se il profumo fresco e l’energia sottile delle piante angeliche;

Usato per cospargere lenzuola e cuscini accompagna nel riposo;

La mattina, se spruzzato creandosi attorno una nuvola, aiuta a prepararsi ad affrontare la giornata;

Nebulizzato nel vapore caldo della doccia e respirato a pieni polmoni contratta la stanchezza di una giornata di lavoro;

Profuma e disinfetta abiti e biancheria, armadi cassetti e valigie, tende cuscini e divani;

Spruzzato in automobile non solo la rende più profumata ma rende anche più piacevoli i viaggi;

Spruzzato in ambienti nuovi come una camera d’albergo o un luogo di studio/lavoro lo ripulisce energeticamente e predispone alla meditazione, allo sport e alle attività che si amano creando un clima adatto.

Acqua dell’Angelo Olfattiva alla prova

Sto utilizzando l’ Acqua dell’Angelo Olfattiva, anche se non tutti i giorni, da subito dopo il Sana. L’uso che mi viene più spontaneo fare è quello di spruzzarla sugli abiti che indosso prima di uscire di casa o di spruzzarla in aria creando una piccola nuvola e passandoci attraverso per raccoglierne alcune gocce.

Il suo profumo agrumato e leggermente balsamico è molto piacevole e secondo me perfetto per la stagione in corso in cui i malanni da raffreddamento sono dietro l’angolo; la sensazione che mi trasmette è quella di una sferzata di energia ma anche quella di conciliare la concentrazione tant’è che la tengo vicino al pc e spesso mi viene spontaneo spruzzarla anche mentre sto scrivendo qualche articolo per il blog.

La persistenza del profumo non è particolarmente prolungata nelle ore ma, non so come spiegare, a mio parere non è il prodotto da cui aspettarsi la stessa durata di un profumo tradizionale; il suo vero plus secondo me è quello di scatenare sensazioni piacevoli come non credo mi sia mai capitato di provare con altri profumi.

Motivo per cui ho deciso di provare altri profumi Olfattiva, magari stavolta orientandomi verso quelli che contengono lavanda, il mio olio essenziale preferito 🙂

Chi è Olfattiva

Olfattiva è una profumeria botanica che crea profumi naturali utilizzando solo gli estratti delle piante fondata circa 10 anni fa da Barbara e Massimo, moglie e marito entrambi innamorati dell’aromaterapia, dell’energia sottile e da sempre curiosi dell’effetto che le piante hanno sull’inconscio.

Al contrario della profumeria naturale, dove si usano anche sostanze ricavate da animali come i feromoni, la profumeria botanica non utilizza prodotti di origine animale: le acque di profumo Olfattiva sono frutto di uno studio di aromaterapia e sono composte solo da alcool di barbabietola, acqua e oli essenziali di prima scelta ottenuti mediante distillazione in corrente di vapore o spremitura a freddo.

Olfattiva consiglia di scegliere la propria acqua di profumo non tanto considerando le proprietà degli oli che la costituiscono ed i loro benefici ma ascoltando prima di tutto la sensazione che il loro profumo produce su di noi perchè, come sostiene l’aromaterapia, il naso è spesso il miglior consigliere in assoluto e ciò che ci attrae è generalmente ciò di cui abbiamo bisogno.

Voi avete già provato uno o più profumi Olfattiva? Come vi siete trovati?