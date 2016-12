Alimentazione naturale per bambini: 100 ricette facili e sane

Il tema dell’alimentazione naturale per bambini mi è molto caro ed ho notato che lo è anche per voi perché non di rado mi è capitato di ricevere in privato delle domande al riguardo.

E’ quindi con estremo piacere che oggi vi parlo di un manuale che ho ricevuto da Macro Edizioni quando ho visitato il loro stand durante l’ultimo Sana e che mi è particolarmente piaciuto: 100 baby ricette.

L’alimentazione naturale per bambini secondo 100 baby ricette

100 baby ricette propone tanti consigli, suggerimenti, spunti e ricette semplici per un’alimentazione naturale per bambini che sappia ingolosirli educandoli ad un’alimentazione sana e naturale fin dalla più giovane età.

Partendo dal presupposto che “la prima reale prevenzione nel campo alimentare consiste in una consapevole attenzione alla qualità degli alimenti con cui prepariamo i pasti” , 100 baby ricette si pone l’obiettivo di fornire consigli pratici per rendere il momento del pasto felice e piacevole sia per il bambino che per tutta la famiglia:

Evitare qualsiasi forma di pressione o imposizione; Offrire cibi sempre nuovi, dai colori e dalle forme diverse, per stimolare la curiosità all’assaggio di nuovi sapori; Assicurare al bambino un ambiente tranquillo e sereno dove mangiare con i suoi tempi, senza essere imboccato; Non distrarre il bambino dal pasto; Evitare i fuori pasto, soprattutto se si tratta di alimenti che possono rovinare l’appetito; Evitare di proporre al bimbo cibi non adatti alla sua età (troppo dolci o troppo salati) che gli “rovinerebbero” il palato impedendogli di apprezzare il vero gusto degli alimenti; Insegnare al bambino a masticare accuratamente; In caso di rifiuto di nuovi cibi, provare a offrirli anche in altre forme; Evitare la dieta monotona perché pericolosa per la salute (mangiare sempre le stesse cose non fa assimilare bene i diversi nutrienti indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo) e nemica della socializzazione; Mangiare il cibo insieme per stimolarne l’accettazione.

110 baby ricette propone un’alimentazione naturale per bambini basata sui seguenti principi fondamentali:

cereali semi-integrali e legumi alla base dell’alimentazione: non essendo soggetti a processi di raffinazione mantengono al loro interno fibre, oligoelementi, enzimi e sostanze oleose);

proteine di origine animale solo saltuariamente;

alghe iziki e wakame (aggiunte alla zuppa o nella cottura dei legumi) per garantire un adeguato apporto di calcio senza latticini;

latte vaccino intero da assumere saltuariamente, alternandolo con latti vegetali, centrifugati di frutta e frutta fresca;

verdura e frutta di stagione e preparata in modo da ingolosire;

meglio evitare i dolci ma anche i cibi troppo salati: essendo spesso ricchi di grassi saturi e calorie sono responsabili del sovrappeso infantile;

frutta da agricoltura biologica o biodinamica per poterla consumare con la buccia.

100 ricette per rendere l’alimentazione naturale per bambini accessibile per tutti i genitori (anche quelli super-impegnati)

Personalmente trovo che 100 baby ricette sia uno strumento davvero utile per tutti i genitori interessati all’alimentazione naturale per bambini:

fornisce tabelle utilissime per la preparazione di un menù sano (frutta e verdura di stagione, tempi di ammollo e cottura cereali integrali, oligoelementi indispensabili per la crescita);

illustra come coloranti alimentari e pesticidi possano incidere sulla probabilità che i bambini hanno di manifestare la Sindrome da deficit di attenzione (ADHD) e quindi quanto sia importante leggere attentamente le etichette dei prodotti che si acquistano tutti i giorni;

fornisce informazioni sugli additivi alimentari che è possibile trovare indicati sulle etichette dei prodotti;

propone ricette semplici e splendidamente illustrate che spaziano tra primi, secondi, verdure, colazioni, merende e dolci.

E l’alimentazione naturale per bambini o meglio per neonati (da 6 mesi a 1 anno)?

Se al momento non avete ancora a che fare con un bambino bensì con un neonato e quindi ad interessarvi maggiormente è il tema dello svezzamento naturale penso che possa esservi di estremo aiuto il libro a loro dedicato scritto dalla stessa autrice di 100 baby ricette ovvero 100 baby pappe : questo volume comprende

una guida all’introduzione degli alimenti e alle combinazioni alimentari migliori per lo svezzamento;

consigli per rendere la pappa un momento sereno e gioioso per la mamma e per il bambino;

100 ricette illustrate di pappe (verdure, cereali, legumi e frutta) preparabili in modo semplice e veloce.

Non l’ho utilizzato personalmente ma visto che sia l’autrice che la casa editrice sono invariati immagino che possa essere altrettanto utile del suo seguito 🙂