Aloe : benefici , proprietà e come usarla al meglio per salute e bellezza

L’aloe è un rimedio naturale dalle praticamente infinite proprietà e benefici tant’è che a casa nostra non manca mai ormai da anni, vi va di scoprirle (o ripassarle insieme?).

È da quando mi sono avvicinata al mondo della cosmesi naturale/biologica che tra me, la mia famiglia e l’aloe è nato l’amore, un amore ininterrotto che fa sì che in casa nostra non manchi mai un tubetto di gel puro d’aloe che – a seconda dei periodi dell’anno – viene destinato ai più svariati usi tra cui: doposole, idratazione di aree di pelle particolarmente secche, lenimento post depilazione o rasatura, rimedio naturale contro i periodici attacchi di herpes di figlia e marito.

E mio marito che soffre di reflusso gastroesofageo è anche un consumatore di succo d’aloe per uso interno…questo per dirvi che siamo veramente di fronte ad una pianta multiuso.

Aloe : informazioni botaniche e storia

L’Aloe è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Liliacee (Aloeacee); pur trovando il suo habitat naturale in climi caldi (Africa centrale e meridionale, Arabia meridionale), viene ad oggi ormai coltivata in tutto il mondo grazie al suo adattarsi facilmente a diversi tipi di terreno nonchè addirittura alle cure in appartamento.

Il genere Aloe è diffuso in circa 400 tipi, di cui Aloe Vera, Aloe Barbadensis e Aloe Arborescens sono i tipi solitamente più citati.

Dalle sue caratteristiche foglie verde chiaro, lunghe, carnose e succulente si ricava il gel d’aloe, una sostanza trasparente e ricca in vitamine, sali minerali, aminoacidi ed enzimi molto interessante per l’uso terapeutico sia interno che esterno. Le sue proprietà benefiche e curative sono note fin dai tempi antichi, tanto da essere passata alla storia come pianta miracolosa.

Proviamo a riepilogarle un po’ assieme.

I possibili modi di utilizzo dell’aloe

Come dicevamo giusto un’attimo fa l’aloe può essere utilizzata in due modi:

Sotto forma di gel per uso esterno: agisce come cicatrizzante e idratante diminuendo il tempo di riparazione dei tessuti. In puro succo per uso interno, come gastro protettivo, antibatterico, lassativo e depurativo.

Oltre al gel puro, l’aloe è spesso presente all’interno di prodotti per l’igiene personale e la bellezza come creme, shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, ecc.

Benefici e proprietà dell’aloe per uso interno

L’aloe può essere assunta come bevanda coadiuvante nella cura di svariate malattie dell’apparato gastrointestinale quali ulcere, gastriti, coliti e acidità di stomaco questo perchè il suo succo agisce come gastro protettore naturale, controlla lo sviluppo di batteri nocivi nell’intestino e riduce l’eccessiva acidità di stomaco aumentando i livello di pH.

Uno o due misurini di succo di aloe vera puro possono essere assunti ogni giorno per aiutare il sistema digestivo: migliora la digestione dei cibi, aiuta il loro corretto assorbimento nell’intestino grazie anche all’effetto benefico che ha sulla flora batterica.

Il succo di aloe inoltre agisce anche sulle funzioni del pancreas: attiva la produzione dei suoi succhi digestivi e regola l’attività dell’insulina stabilizzando la presenza di glucosio nel sangue.

Allo stesso tempo l’aloe coadiuva il lavoro del fegato e aiuta la depurazione dalle tossine; a questo scopo può essere assunta ciclicamente associandovi una sana alimentazione e aumentando il quantitativo giornaliero di acqua.

I minerali presenti nel succo di aloe naturale svolgono anche una nota azione antiossidante e contrastano l’invecchiamento cellulare; inoltre le vitamine C, E, B2 e B6 e aminoacidi, come la cisteina, di cui il succo è ricco sono indispensabili per combattere i radicali liberi.

Degno di attenzione è infine il potere antivirale, antibatterico e immunostimolante dell’Aloe che consente – se assunta per via interna – di migliorare la risposta immunitaria all’attacco di virus, batteri e altri microrganismi…un’ottima soluzione naturale per contrastare raffreddore ed influenza in vista della stagione fredda.

Benefici e proprietà dell’aloe per uso esterno

Tra le proprietà terapeutiche dell’aloe le più note sono probabilmente quelle collegate alla salute della pelle.

Il gel estratto da questa pianta infatti aiuta sia la cicatrizzazione delle ferite che l’idratazione della pelle oltre che allevia la sensazione di prurito o bruciore. Ecco perchè trova ampio utilizzo nel fronteggiare le più comuni problematiche della pelle: punture di insetti, bolle, brufoli, bruciature, ematomi, scottature solari ed eritemi.

Altro utilizzo magari meno noto è quello per alleviare i segni lasciati sulla pelle dall’acne aggressiva: la vitamina C e il collagene presente nel gel d’aloe agiscono direttamente sulla cute donandole un effetto idratante ed emolliente.

Grazie al suo elevato potere idratante il gel d’aloe può essere utilizzato anche al posto della normale crema in caso di secchezza e screpolatura delle mani o di altre parti del corpo.

E anche i capelli, soprattutto in caso di forfora, possono beneficiare dell’utilizzo dell’aloe: un impacco applicato un paio di volte a settimana può contribuire ad alleviare il problema. Per non parlare del fatto che l’aloe può essere utilizzata al posto del balsamo per rendere i capelli più lucidi.

Infine l’aloe è anche alleata della salute del cavo orale: grazie al suo potere antibatterico, il succo di questa pianta può essere utilizzato anche per fare sciacqui in caso di afte e gengiviti. Pensate che aiuta anche a contrastare la placca!

Come scegliere i prodotti a base d’aloe più efficaci

Per poter godere di tutti i benefici che abbiamo appena finito di citare è importante scegliere prodotti in cui l’aloe sia il più naturale possibile, non trattata o mescolata con altri agenti e derivante solo dall’estrazione del gel o del succo direttamente dalla pianta.

