Amici cucciolotti : la collezione di figurine eco-friendly che salva gli animali

Qualche giorno fa sono entrata nell’edicola dell’ospedale per comprare qualcosa da leggere per ingannare il tempo di attesa e, dopo aver buttato l’occhio sull’alto plico di album di Amici cucciolotti 2017 che occupava un angolo del negozio, sono tornata in un attimo bambina…

…e l’ex-bambina (io) che aveva amato visceralmente la raccolta di figurine dei Mammiferi della Panini non ha esitato un attimo ad acquistare l’album Amici cucciolotti 2017 (ed anche qualche pacchetto di figurine) per la sua di bambina e forse anche per se stessa 😀

Cos’è Amici Cucciolotti ?

Amici Cucciolotti è la collezione delle “figurine che salvano gli animali” , una raccolta che esiste da ben 11 anni e che nel corso del tempo si è trasformata in un fenomeno editoriale e di costume che coinvolge milioni di bambini, genitori e appassionati di natura e animali.

Il progetto Amici Cucciolotti è nato dal sodalizio con l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus ENPAS ed ogni anno si concretizza in iniziative solidali in difesa degli animali; quest’anno ad esempio collezionando le figurine “Amici Cucciolotti 2017” si contribuisce a donare una nuova casa (5.000 nuove cucce ad isolamento termico) ai trovatelli accuditi dai volontari dell’Enpa.

Amici Cucciolotti : perché la definisco una collezione di figurine eco-friendly?

E’ molto semplice: Dario Pizzardi è stato il primo editore nell’ambito dei collezionabili ad utilizzare per album, figurine e altri prodotti cartacei solo carta certificata ottenendo la doppia certificazione FSC® e PEFCTM. Dal 2013 la carta utilizzata per i prodotti Amici Cucciolotti è stata ottenuta o dal riciclo di altra carta o prodotta utilizzando solo cellulosa ricavata da foreste gestite in maniera responsabile; le 6.950 tonnellate di carta certificata utilizzata dal 2013 ad oggi corrispondono a 189,5 ettari di foresta ripiantata, all’incirca pari alla superficie di 270,50 campi di calcio che assorbirà nel suo ciclo di vita 9.469,2 tonnellate di CO2!

Dove si trova l’album Amici Cucciolotti 2017 ?

A partire dal 12 Dicembre l’album Amici cucciolotti 2017 può essere trovato in edicola in diverse versioni:

Album classico (copertina flessibile) + 1 bustina di figurine – 1€

Album morbidoso + 3 bustine di figurine – 2€

Album morbidoso + 20 bustine di figurine + Cd “Scalatori di Orizzonti” – 10€

In ogni confezione, oltre all’album, sono presenti 2 astucci di cartone: 1 porta cartolotte e 1 porta doppie. I punti vendita in cui è possibile trovarlo sono ben 30.000 e a questi si aggiunge lo store online di Pizzardi Editore e l’immancabile Amazon.

La versione classica viene ogni anno – nel periodo Gennaio-Febbraio – distribuita gratuitamente davanti a più di 13.000 scuole primarie sparse per tutta Italia inoltre da alcuni anni l’editore si è reso protagonista di gesti di solidarietà sociale nei confronti dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici dove operano i volontari dell’ABIO e ospitati nelle strutture Intersos nei paesi in conflitto o in situazioni di emergenza ai quali vengono donati migliaia di album e milioni di figurine per completarli.

Amici cucciolotti 2017 : perché questa collezione conquista il mio cuore di mamma green

Devo ammettere che la raccolta Amici Cucciolotti 2017 ha rapidamente conquistato il mio cuore di mamma green per svariati motivi:

Amici Cucciolotti promuove il rispetto degli animali ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978, in particolare si pone come obiettivi quelli di diffondere la conoscenza degli animali come esseri senzienti, promuoverne la tutela disapprovando gli eventuali atti di crudeltà contro di essi, promuovere la conoscenza delle loro caratteristiche zoologiche ed etologiche, sensibilizzare sull’importanza di una corretta convivenza fra umani e animali; Le figurine e le pagine dell’album sono caratterizzate da grafica, illustrazioni e fotografie di apprezzabili livelli qualitativi; La correttezza dei contenuti scientifici e culturali è garantita dalla collaborazione con lo scienziato e divulgatore Danilo Mainardi (noto per le sue partecipazioni a SuperQuark di Piero Angela) nonché dalla revisione di uno psicologo; Le pagine di Amici Cucciolotti 2017 non mancano di fornire modelli di comportamento ecosostenibile: spiegano ai bambini le scelte intraprese dall’editore per diminuire l’impatto ambientale del prodotto e come il fatto di aderire a questa raccolta contribuisca alla salvaguardia delle foreste e degli animali che le abitano, diffondono la cultura ecologica sensibilizzando su buone abitudini come la raccolta differenziata e il risparmio energetico; La produzione dell’album e delle figurine Amici Cucciolotti 2017 è completamente Made in Italy e basata sull’udo si carta certificata.

Amici Cucciolotti 2017 : i contenuti della collezione

La collezione Amici Cucciolotti 2017 è composta da:

625 figurine

12 doppiolotti

72 cartolotte®

Fuori raccolta: 15 figurine trasparenti + 8 figurine con lettere, numeri, simboli

Il tema di quest’anno è la scoperta delle case degli animali, largo quindi alle abitazioni animali più disparate come le tane sotterranee, i formicai, i nidi di terra e i nidi di foglie/erbe/rami, le case di pietra, le case di ghiaccio e le case sulla schiena; e spazio alle curiosità su animali insoliti come quelli luminosi, il cane della prateria, il canguro rosso, il leopardo, l’orso bruno, il pinguino imperatore, la volpe rossa, il delfino tursiope e gli animali preistorici.

Un gran bel viaggio alla scoperta degli animali che onestamente non so se appassioni di più i genitori o i bambini…la fate anche voi questa collezione?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.