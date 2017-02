Armocromia : cos’è e perché serve a te e al tuo guardaroba etico (e non)

Armocromia…ne avete mai sentito parlare?

Forse no ma sicuramente avrete anche voi notato negli anni e nei vari tentativi di look che avete fatto che ci sono alcuni colori che, una volta indossati, hanno la capacità di rendere il vostro incarnato più luminoso e di farvi sentire più belle; così come invece ce ne sono altri che hanno la capacità di spegnere senza scampo la luce del vostro volto.

Come capire quindi quali sono i colori che ci stanno meglio? L’armocromia è la disciplina che può venirci in aiuto.

Ma cos’è l’ armocromia ?

Il termine armocromia nasce dalla fusione dei termini “armonia” e “chroma” (che in greco significa colore), indubbio quindi come il suo obiettivo non possa che essere quello di aiutarci a trovare un’armonia di colori adatta a noi.

È una disciplina nata agli inizi del secolo scorso: la prima ad elaborarne le teorie fu Johannes Itten, artista e docente presso la Bauhaus School of Art in Germania successivamente ripresa negli anni ’70 da Carole Jackson.

Secondo l’armocromia il tono e il sottotono della nostra carnagione determinano la nostra appartenenza ad una determinata stagione (inverno, autunno, primavera ed estate) e ciascuna stagione ha una palette di colori di riferimento.

Le stagioni ed i colori ideali secondo l’armocromia

Le palette di colori consigliate per ciascuna stagione secondo l’armocromia sono facilmente reperibili su internet; a titolo di esempio vi riporto qui quella di IdoKnot che mi sembra ben fatta.

Di fatto

Inverno: gamma di colori primari e saturi di tipo freddo/puro/profondo;

Estate: gamma di colori poco saturi di tipo freddo/luminoso/tenue;

Primavera: gamma di colori allegri vivaci e brillanti di tipo caldo/puro/luminoso;

Autunno: gamma di colori soft di tipo caldo/tenue/intenso.

Ciascuna delle quattro stagioni sopra elencate può poi essere ulteriormente suddivisa in 3 sottocategorie, determinate dalla tipologia di colori che meglio si adatta al proprio tono/sottotono di pelle (calda, fredda-intensa, tenue-pura-assoluta o luminosa):



Fonte immagine TheChicFashionista

Inverno profondo (deep winter): predilige le tonalità scure, i colori primari, saturi, non troppo caldi;

Inverno freddo (cool winter): predilige i colori puri e freddi;

Inverno puro-assoluto (clear winter): predilige i colori lucenti, brillanti, molto saturati e appariscenti;

Estate fredda/assoluta (cool summer): predilige i colori freddi non eccessivamente sgargianti;

Estate luminosa/chiara (light summer): predilige i colori neutri o freddi, niente sfumature accese;

Estate tenue (soft summer): predilige colori soft come grigio, porpora e rosa scuro;

Primavera luminosa/brillante (clear spring): predilige colori shock o forti;

Primavera chiara (light spring): predilige i colori chiari ma al contempo caldi e morbidi;

Primavera calda/assoluta (warm spring): predilige i colori chiari e accesi;

Autunno profondo/caldo (deep autumn): predilige i colori scuri e profondi (più “dark” dell’autunno assoluto);

Autunno tenue (soft autumn) : predilige i colori soft;

Autunno assoluto/intenso (warm autumn) : predilige i colori carichi e ricchi.

Armocromia e analisi del colore

L’analisi del colore non è altro che un test, che può essere fatto in completa autonomia o con l’ausilio di una consulente, tramite il quale si valuta il colorito della propria pelle e come esso reagisca all’accostamento con stoffe di diversi colori.

Per effettuare questo test è consigliabile:

Essere completamente struccate ed evitare maglie dal collo alto (molto meglio una maglietta molto scollata per scoprire quanta più pelle possibile;

Indossare una cuffia per capelli se i nostri capelli sono tinti o schiariti (il colore non naturale potrebbe falsare la valutazione);

Trovare una postazione ben illuminata ma in cui la luce del sole non sia diretta;

Dotarsi di un bello specchio con cui guardarsi;

Procurarsi sciarpe/abiti/tende o in ogni caso qualunque cosa, possibilmente di tessuto, dei seguenti colori: nero , bianco , grigio , marrone , rosso , borgogna , blu , azzurro , celeste , verde bosco , verde oliva , beige , giallo , arancio , fucsia , magenta e rosa.

, , , , , , , , , , , , , , , e Per un’analisi completa sarebbe inoltre utile fare delle prove anche con rossetti delle seguenti tonalità: rosso vivo, rosso mattone, prugna, berry, magenta, fucsia, rosa, rosa scuro, marrone rosato, marroncino, corallo, pesca , arancio.

Fare il test da sole non è semplice quindi se non volete/potete rivolgervi ad una professionista procuratevi almeno un’amica che possa osservarvi con più oggettività di quella che avreste voi stesse ☺

Per quanto mi riguarda in tutta onestà sono piuttosto in difficoltà nell’autovalutazione quindi mi sono avvalsa dell’aiuto di qualcuno più esperto di me; sono pigra, lo ammetto, e a frenarmi è stata soprattutto l’idea che per capire la sottocategoria io dovessi mettermi di fronte ad uno specchio e provare tante sciarpine/rossetti di colori diversi 😛

La vera occasione per fare chiarezza è arrivata con il Corso di Stile e Comunicazione di Anna Turcato che ho deciso di regalarmi a fine anno scorso e che ho frequentato nella recentissima data di Bologna.

Il risultato dell’analisi fatta dal vivo e con un numero ed una varietà di colori di stoffe che io non sarei mai riuscita a procurarmi è stato Estate chiara e la palette di colori che meglio si adatta al mio incarnato è quella che potete vedere in foto:



Parliamo da sinistra di Rosa Anguria, Lilla (o Pervinca, Glicine, Ciclamino, Orchidea) Blu Navy, Grigio Perla, Giallo pastello, Argento, Verde Ottanio, Verde Acqua (o Verde Menta), Turchese, Azzurro Cielo (o Blu Cina, Denim, Fiordaliso, Carta da Zucchero), Rosa Cipria e Rosso Lampone.

Alcuni di questi in effetti sono tra i miei preferiti mentre altri sono ad oggi completamente assenti nel mio guardaroba e anche nel mio “parco” make-up! Anche perché, ad essere onesta, devo ammettere che il mio armadio è piuttosto pieno di nero perché ero tra quelle convinte che quello fosse un colore con cui non si sbaglia mai 🙁

Perché ritengo che l’ armocromia sia molto utile, ancora di più per chi aspira ad uno stile di vita green?

Se c’è una cosa che ho imparato al corso di Anna è che i colori hanno il grande potere di valorizzarci: i giusti colori, accostati al nostro viso, donano luce e freschezza al nostro aspetto, minimizzano i nostri difetti, in poche parole ci rendono più belle.

E l’armocromia ci aiuta a trovare i colori giusti per noi quindi, perché non cogliere la palla al balzo e sfruttarla?

Consideriamo infatti che conoscere quali sono i colori che ci valorizzano ha tanti effetti collaterali positivi che vanno anche oltre l’aspetto fisico:

Costituisce una guida in grado di orientarci meglio nello shopping: sai quanto tempo e denaro avrei evitato di sprecare se anziché comprare i capi di moda in quel momento e/o che mi piacevano sul manichino avessi anche solo fatto il gesto di accostarli prima alla pelle del mio volto? Permette di sentirci a nostro agio con meno make-up : una pelle luminosa richiede molto meno trucco di una spenta! Aiuta a ridurre il numero di capi presenti nel nostro guardaroba e allontana quella sensazione di non avere nulla da mettersi quando si apre il proprio armadio sebbene quest’ultimo sia pieno di cose! Si perché, nel medio-lungo termine, creare un guardaroba che ci rappresenta e ci dona permette di avere maggiori abbinamenti compatibili e rende più semplice combinare i capi creando nuovi look; Ma soprattutto, sapendo cosa ci serve e cosa ci valorizza diventa sicuramente più facile il salto di forma mentis necessario per passare da tanti capi di abbigliamento di scarsa qualità a pochi capi di abbigliamento di alta qualità, magari prodotti da artigiani locali oppure in fibre biologiche o del commercio equo-solidale…in poche parole abbandonare il fast fashion per favorire un concetto di moda più etica si trasforma da un lontano miraggio in una realtà a portata di mano.

Ma ricordate che conoscere i colori che ci donano non significa buttare via tutti quelli che non sono nella nostra palette:

Questa cosa dell’armocromia mi ispira una volta capita la mia stagione come faccio a ricordarmi sempre quali sono i colori che mi stanno bene e a non sbagliare tonalità/abbinamento?

Ottima domanda, me lo sono chiesta anchio!

Se compri un pacchetto di consulenza con una consulente di immagine è facile che questa ti fornisca anche un documento con la palette dei colori adatta a te ed in tal caso non devi fare altro che stamparlo e portarlo con te.

Diversamente ho visto che su internet esistono anche dei siti che vendono delle palette armocromatiche già fatte da portare in tasca: su Amazon ad esempio ci sono queste cartelle colori che hanno spedizione gratuita per chi è iscritto a Prime:

Io che sono molto scientifica ho pensato che fosse cosa buona e giusta procurarmi la mia palette da borsetta per non sbagliare i prossimi acquisti e devo dire che queste palette armocromatiche sono davvero comode: occupano pochissimo spazio in borsetta, sono protette dall’usura grazie ad un piccolo contenitore di plastica basculante ed hanno la caratteristica intelligente di riportare su ciascuna scheda il nome del colore corrispondente in varie lingue. Non aspettatevi niente di particolarmente grande eh: le dimensioni sono adatte all’essere ospitata nel palmo della mano.

Volete studiare un po’ di teoria sull’armocromia? Ecco alcuni libri che fanno per voi

I due libri capostipite dell’armocromia sono:

Itten, Johannes: Arte del colore, Il Saggiatore, Milano 1982

Jackson, Carole: I colori della bellezza, Gremese Editore, Roma 1986

Purtroppo quest'ultimo, nella sua edizione italiana, sembra fuori tiratura da anni; su Amazon è però possibile procurarsi – sia nuovi che usati – i corrispondenti libri in edizione inglese…io un pensiero ce lo sto facendo!



