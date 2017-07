Auteurs du Monde Altromercato : la moda etica che mi ha conquistato

Auteurs du Monde è la collezione moda di Altromercato, che si rinnova di anno in anno con capi e accessori realizzati nel segno dell’etica e della sostenibilità.

Ho scoperto Auteurs du Monde nel mio percorso di avvicinamento verso scelte di abbigliamento più etiche e sostenibili e la presenza di questo marchio all’interno del mio guardaroba, complice anche il periodo di saldi, sta progressivamente crescendo.

Ecco quindi che ho pensato di parlarvene un po’ per condividere questa cosa con voi.

Auteurs du Monde Altromercato : un po’ di storia

Auteurs du Monde è il progetto dedicato alla moda etica di Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia.

Altromercato realizza una propria linea di abbigliamento circa dalla seconda metà degli anni ’90 ma la nascita del marchio Auteurs du Monde risale al 2011, anno in cui viene reclutata come direttore creativo Marina Spadafora con l’obiettivo di

imprimere una svolta alla linea, coniugando l’etica con l’estetica e realizzando degli abiti capaci di essere attrattivi anche per un target di donne non militante nel sociale.

Il risultato, da allora ad oggi, è stato il susseguirsi di collezioni di abbigliamento ed accessori contemporanei, creativi, pensati per chi ama uno stile semplice ma ricco di charme e declinato in chiave sostenibile

A distinguere Auteurs du Monde da altre linee di moda presenti sul mercato è la confezione rigorosamente artigianale, fatta nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Non a caso le etichette dei capi Auteurs du Monde e i cataloghi delle varie collezioni riportano spesso la dicitura “storie da indossare” ed un simbolo del tutto analogo a quello del timbro di un francobollo: ogni abito è pensato per portare con sè un tratto del luogo dove è stato creato, come una lettera recapitata a chi l’acquista.

Le scelte etiche e sostenibili di Auteurs du Monde Altromercato

L’impegno di Auteurs du Monde è quello di garantire equità al 100% e quindi anche di garantire valori di trasparenza e sostenibilità sia alle clienti che alla manodopera.

Ai produttori del settore tessile e artigianale a cui si appoggia Altromercato fornisce sostegno importando i loro prodotti a prezzi equi ovvero tali da riconoscere i costi reali della lavorazione (il più possibile operata in loco), garantendo non solo una retribuzione adeguata del lavoro ma anche formazione tecnica, supporto finanziario (Auteurs du Monde paga in anticipo il 50% del valore degli ordini ed il restante 50% all’arrivo della merce) e relazioni di lunga durata. Affianca inoltre le comunità di artigiani in progetti di autosviluppo sociale e ambientale.

I nostri collaboratori lavorano in un ambiente pulito e sano. Percepiscono una paga adeguata, ricevono assistenza sanitaria e educazione per i propri figli, come impone il marchio ‘fair trade’. Hanno inoltre la garanzia della continuità del loro impiego”, spiega Marina Spadafora.

Materiali naturali e lavorazioni artigianali sono il fil rouge delle collezioni Auteurs du Monde che si compongono di articoli di abbigliamento prevalentemente realizzati in materiali di alta qualità e naturali come il cotone, la seta, l’alpaca e con una lavorazione artigianale che preserva, reinterpreta e valorizza le tradizioni del luogo di produzione.

Gli accessori (anelli, bracciali e collane) sono anch’essi realizzati esclusivamente con materiali naturali e a basso impatto ambientale: metalli nichel tested, legno riciclato, tessuto recuperato da scarti di produzione, pelle a concia vegetale, osso, corno e avorio vegetale ricavato da semi di piante tropicali come la tagua.

Gli artigiani dietro Auteurs du Monde

Le collezioni Auteurs du Monde sono create da centinaia di abilissimi artigiani, spesso donne, che abitano in più di 15 paesi nel Sud del mondo (in particolare Sud Est asiatico, Africa e America Latina). Si tratta di comunità di artigiani – prive di un accesso al mercato tradizionale o soggette a sfruttamento commerciale.

Dalle Mauritius, ad esempio, arrivano gli abiti, le t-shirt e le giacche in jersey di cotone bio; mentre in India i capi sono lavorati in garza di cotone o south cotton, tessuto con due fili di colori diversi dall’effetto finale cangiante. Dal Vietnam provengono i pantaloni in lino dal taglio classico asciutto e femminile e gli abiti in seta cruda, dal taglio semplice ed essenziale.

Mentre la maglieria è realizzata a mano o ai ferri in Nepal “dove i nostri produttori seguono tutta la filiera, dalla filatura alla tintura”.

A che tipo di clientela si rivolge Auteurs du Monde Altromercato ?

Il nostro target è una donna normale che vuole vestire in maniera originale e raffinata, ma è attenta al contempo alle tematiche sociali, dice Marina Spadafora.

Ecco quindi che le collezioni Auteurs du Monde Altromercato offrono a questa donna modelli preziosi ed unici, nei quali le scelte estetiche privilegiano tagli semplici ma allo stesso tempo femminili, eleganti ed all’insegna della praticità.

Mise contemporanee e ricche di fascino che mantengono al centro gli aspetti di etica e sostenibilità per dimostrare che la moda equo-sostenibile può non essere più una scelta di nicchia ma diventare la normalità.

Dove è possibile reperire i prodotti Auteurs du Monde Altromercato ?

Abbligliamento, accessori e bijoux Auteurs du Monde possono essere acquistati nei negozi Auteurs du Monde, nelle Botteghe Altromercato e nello shop online Altromercato (in quest’ultimo non è presente la gamma prodotti completa. Alcuni capi delle collezioni precedenti sono addirittura disponibili anche su Amazon.

Approffittando dei saldi estivi io ad esempio ho acquistato su Amazon, a prezzo decisamente stracciato, alcuni capi della collezione P/E 2016 e li ho abbinati con alcuni accessori – sempre delle precedenti collezioni – acquistati a buon prezzo nello shop online Altromercato.

Forse qualcuno più fashion-addicted storcerà il naso all’idea di acquistare capi di abbigliamento che non siano dell’ultima collezione ma io personalmente no: in linea con la mia scelta di orientarmi verso scelte di consumo più consapevoli anche nella sfera del vestiario, sto cercando di costruire un guardaroba composto da capi di buona qualità e dalle linee non troppo collegate alle mode del momento.

Questi soddisfano appieno le mie esigenze perchè di cotone di buona qualità (nella maggior parte dei casi biologico), allineati con le linee guide sul colore che ho cercato di fare mie da quando ho frequentato il corso di armocromia, etici e sostenibili…insomma non potrei proprio desiderare di più!

