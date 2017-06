BILLYBU : la box di giochi artigianali e naturali per bambini

Alcune settimane fa Chiara ha ricevuto con grande entusiasmo Billybu , una bella box contenente giochi artigianali e naturali selezionati per la sua età…vi va di scoprire con noi di cosa si tratta?

Cos’è Billybu e perchè un servizio di questo tipo?

Billybu è un innovativo servizio in abbonamento che prevede la consegna bimestrale, direttamente a casa, di giochi educativi appositamente selezionati da un team di professionisti nel campo della formazione e psicologi per accompagnare i bambini nel percorso di crescita che va dalla nascita fino ai cinque anni.

Attraverso il gioco i bambini imparano e crescono, per questo motivo le mamme e i papà sono da sempre molto attenti alla scelta del gioco più adatto a proprio figlio, in base alla fascia di età in cui si trova; grazie ad internet ed al proliferare di siti informativi e blog reperire informazioni su come operare la scelta giusta ed opinioni sui vari giochi in commercio non è mai stato così facile eppure, a causa della vastità di giochi e di informazioni a disposizione, scegliere un gioco con cognizione di causa può diventare impegnativo e richiedere una considerevole dose di tempo.

Ecco quindi che per dare un supporto concreto ai genitori, in molti Paesi europei si sono affermati servizi online che consegnano ai genitori, con cadenza periodica, giochi adatti a stimolare il loro bambino nella fascia di età in cui si trova in quel preciso momento; i Paesi in cui questo tipo di iniziativa si è affermato ed ha avuto successo sono soprattutto Gran Bretagna e Francia, dove questo tipo di servizi in abbonamento viene apprezzato per la sua comodità e per la certezza della spesa.

Ecco quindi da dove nasce Billybu : dal desiderio di portare anche in Italia un servizio in abbonamento che proponga giochi educativi adatti alle differenti fasi di crescita del bambino, unendo principi educativi, tradizione artigiana e materiali naturali.

Billybu è un progetto che ha preso vita dalla volontà di dare un supporto concreto e soprattutto continuativo nel tempo ai genitori e ai più piccoli: la crescita di un bambino non si esaurisce in un tempo limitato, ma rappresenta un percorso lungo e meraviglioso. Per affrontarlo e viverlo al meglio il genitore deve essere pronto e preparato. Per questo noi vogliamo cercare di dare un aiuto, affiancando il genitore nel viaggio della crescita del proprio figlio o della propria figlia.

Un’interessante curiosità riguarda la scelta della mascotte di Billybu, rappresentata da un caribù, animale simile alla renna; una scelta non casuale: i caribù percorrono tantissimi chilometri nei periodi della migrazione e questo cammino rappresenta il viaggio dei genitori per supportare i figli.



Come funziona Billybu ?

Billybu è un servizio in abbonamento aperto ovvero senza vincoli temporali di iscrizione.

Registrandosi sul sito e pagando la quota di 34 € si avvia il programma bimestrale che viene automaticamente rinnovato a meno che si decida di disdire il programma, cosa che può essere fatta in qualunque mmomento.

Le box hanno cadenza bimestrale e vengono consegnate nella prima settimana dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Cosa rende speciali le box Billybu e cosa contegono?

I genitori che sottoscrivono un abbonamento a Billybu ricevono ogni due mesi una sacca in cotone biologico certificato, contenente un gioco educativo adatto alla fase di crescita del bambino e un contenuto formativo pensato per aiutarli a capire cosa il bambino sta vivendo nella sua fase di sviluppo, cos’è più importante per lui e come stimolarlo.

Ogni box contiene giochi e contenuti differenti. Alcuni esempi?

0-6 mesi: scoprire colori, forme e suoni in completa sicurezza attraverso le mani -> giochi in puro lattice da alberi di Hevea della Malesia.

6-12 mesi: esplorare l’ambiente e iniziare a giocare da solo con i primi stimolanti giochi in legno finiti a mano con cera d’api e oli botanici.

12-18 mesi: giochi da fare con gli adulti per comparare e ordinare oggetti -> ad es. costruzioni ad incastro dai Paesi Baltici.

2+ anni: giochi per stimolare il senso dell’equilibrio, lo sviluppo delle prime frasi e la risoluzione di problemi

3+ anni: giochi per sviluppare la motricità fine, il pensiero logico, la comprensione di frasi strutturate -> ad es. giochi in legno di Hevea Brasilensis dal Colorado.

4+ anni: strumenti per far volare la propria immaginazione, giochi di gruppo e consapevolezza del mondo interno -> ad es. giochi di carta 100% made in Italy.

5+ anni: strumenti per sperimentare la propria indipendenza e liberare le proprie potenzialità.

I giochi di Billybu provengono da ogni parte del mondo ma hanno tutti in comune scelte attente all’ecologia e alla sostenibilità a 360°:

I giochi selezionati sono caratterizzati da una fattura artigianale, realizzati da piccoli marchi scelti (non solo italiani) che non hanno accesso alla grande distribuzione ma che si distinguono per qualità e per l’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente come carta, cartone, legno certificati e cotone biologico.

I contenuti formativi e le istruzioni dei giochi sono stampati sulla carta ecologica ricavata dai residui di mais “Crush Mais”.

Il calendario delle consegne delle box è pensato nell’ottica della sostenibilità e del rispetto dei tempi del lavoro artigiano, coerentemente con lo spirito dell’intero progetto.

La box Billybu di Giugno 2017

Come vi raccontavo all’inizio del post Chiara ha ricevuto la sua prima box Billybu a inizio Giugno e devo ammettere che è stata un grande successo.



Col fatto che ho il blog Chiara è abituata a vedere arrivare pacchi vari a casa ed ogni volta che ne vede uno la scena di rito si ripete: “Mamma ma per chi è? E cosa c’è scritto?”. Sentirsi dire che il pacco riportava il suo nome e che poteva aprirlo in completa autonomia le ha fatto ovviamente illuminare gli occhi di gioia!

Billybu è arrivato con un packaging minimal: la busta postale con all’interno direttamente il sacchetto in cotone biologico contenente la scatola del gioco; duplicemente apprezzato perché Chiara è così riuscita ad aprire tutto da sola e perché lo spreco di imballo era ridotto ai minimi termini.

La nostra box, pensata per una bimbo di 3 anni, conteneva il bel gioco di cui vi parlerò tra un attimo e un cartoncino per noi genitori contenente chiare informazioni sulla fascia di età in cui si trova Chiara, consigli su come supportarla nella crescita e informazioni sul tipo di gioco selezionato per noi, sul motivo della scelta e sul produttore che l’ha realizzato.



Il nostro gioco proviene da Cabanes, tra i fiumi e le colline che circondano Valencia, dove due genitori come noi (Casiana e Jordi) producono nel loro laboratorio familiare giocattoli artigianali ispirandosi alle necessità che emergono durante la crescita della loro bambina.

La prima cosa che mi ha colpito all’apertura della scatola è stato il delicato profumo di legno e cera che lo caratterizza (niente a che vedere con quello dei giochi di legno economici Made in China che si trovano in giro), la cura nella levigazione delle sue parti e la scelta di colorarlo con uno strato di vernice così leggero strato di vernice da lasciare ancora intravedere in trasparenza le venature del legno.

Il gioco “Calendario settimanale 7 lune” è pensato per spiegare ai bambini il concetto del tempo che scorre, così difficile da trasmettere ai bambini che vivono il “qui e ora” e confondono il ieri con il domani.

Ogni bambino con la sua casetta rappresenta un giorno della settimana che, secondo la pedagogia Waldorf, corrisponde ad un colore: lunedì=violetto, martedì=rosso, mercoledì=giallo, giovedì=arancione, venerdì=verde, sabato=indaco, domenica=celeste.

Il bambino dorme nella sua casetta finché non è il suo giorno e quando questo arriva si sveglia, esce dalla sua casetta e le sale in cima.



Trovo splendida questa idea di spiegare il tempo permettendo ai bambini di toccarlo ma quello che mi piace di questo gioco è che è anche molto di più di quello per cui è pensato: è un gioco che esercita la motricità fine con l’incastro dei bambini nella loro casetta, stimola il riconoscimento dei colori e può essere utilizzato anche in modo completamente libero, fantasioso e destrutturato.

Chiara ad esempio impila casette e omini come se fossero costruzioni oppure dispone i vari pezzi colorati sul piatto ed immagina di aver preparato una pizza! E questi usi se li è inventata lei, non glieli ho mica suggeriti io!

Incuriosita sono andata a cercare su internet qualche informazione in più sul produttore (Grapat) ed ho scoperto che è proprio il tipo di produttore che piace a me: i suoi giochi sono realizzati in legno proveniente da foreste sostenibili, colorati con vernici ad acqua atossiche, finiti con cere e oli di origine vegetale. Solo che io avrei fatto fatica a scovarlo perché i suoi prodotti sono distribuiti in Spagna, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Inghilterra ma in Italia ancora no.

E vi dirò di più: comprare lo stesso gioco da uno degli shop online di questi paesi sarebbe stato possibile sì ma indubbiamente più costoso!

Come abbonarsi a Billybu con lo sconto

A noi Billybu è piaciuto parecchio e stiamo meditando seriamente l’abbonamento anche perché è al momento possibile iscriversi con un bello sconto: se ci si abbona al servizio entro il 30 Giugno il primo gioco (consegna inizio Agosto) viene consegnato con uno sconto del 50% ovvero a 17€ anziché 34€. 😉