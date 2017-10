Ciao a tutti miei cari!

Come vi avevo anticipato nel post dedicato ad i pannolini ecologici usa e getta disponibili sul mercato italiano c’erano alcuni marchi/shop italiani di cui avevo intenzione di parlarvi con maggior dettaglio a parte ed uno di questi è Bimbotta 🙂

Bimbotta è nata dall’idea di una mamma che, vivendo l’avventura della maternità, ha iniziato a immaginare un negozio diverso, in grado di rispettare la delicata dimensione della mamma con il suo bambino ponendo un occhio di riguardo ai temi legati alla sicurezza, alla responsabilità sociale, all’impatto ambientale e al prezzo.

Da questa idea ha avuto origine il primo punto vendita Bimbotta, aperto in Valtellina nel 2006, successivamente seguito da un progetto di franchising che sta portando i negozi Bimbotta un po’ in tutte le parti di Italia.



I negozi Bimbotta si distinguono per un assortimento di prodotti composto da articoli inusuali sia dal punto di vista del design che della funzionalità, articoli non solo belli e utili ma anche duraturi; i prodotti selezionati puntano a diffondere uno stile di consumo più consapevole e un modo di prendersi cura dei bambini più attento e rispettoso delle loro reali esigenze.

Recentissima è anche l’apertura del negozio online Bimbotta dove è possibile reperire i pannolini ecologici Pingo di cui vi avevo già parlato nel precedente post 🙂



Il produttore Pingo HYGA, situato in Svizzera, opera nel suo piccolo per produrre pannolini usa e getta con una maggiore sostenibilità e con un minore consumo di risorse sperimentando continuamente materiali e processi per ridurre o compere il consumo di risorse.

Le caratteristiche di questi pannolini sono infatti:

– Design del prodotto con meno materiali, senza compromessi in fatto di prestazioni e comodità;

– Nucleo assorbente di cellulosa certificata FSC;

– Utilizzo nella produzione di fonti energetiche rinnovabili con certificazione ‘Naturemade Star’ e compensazione delle emissioni di CO2 rimanenti con progetti certificati Myclimate;

– Materiali particolarmente morbidi, traspiranti e delicati sulla pelle.

Grazie alla disponibilità di Bimbotta ho ricevuto alcuni campioni di pannolini Pingo da provare per la mia bimba e devo dire che sono rimasta molto favorevolmente impressionata: a parte l’aspetto estetico che trovo comunque gradevole (molto carino il disegno del pinguino!), i pannolini hanno una consistenza molto meno plasticosa dei classici pannolini da supermercato e nessun odore sgradevole; inoltre hanno una forma anatomica e delle barrierine belle alte che fanno sperare in poche fuoriuscite nel caso di uso prolungato (io non ho riscontrate ma ne ho usati davvero pochi…).

Venendo al discorso prezzo…un pacco da 56 pannolini taglia midi (4-9kg) costa 11,50€ ovvero 0,20€/pannolino e le spese di spedizione, se solo si fa un minimo di scorta superando i 50€ di spesa, sono gratuite (diversamente ammontano a xx€)! Insomma un pannolino ecologico ad un prezzo inferiore a quello dei classici Pampers &co acquistati non offerta…mica male!! 🙂