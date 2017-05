BIOCORE la nuova linea di cosmetici ecobio di Eurospin

Mi sono imbattuta in Biocore , una nuova piccola linea di cosmetici ecobio di Eurospin qualche tempo fa mentre facevo la spesa in pausa pranzo.

Ho comprato un paio di prodotti e non li ho ancora provati ma ero ansiosa di parlarvene perché mi piace sempre condividere le scoperte che faccio in tema di cosmesi ecobio economica da supermercato perché ritengo possano essere utili a molti.

Biocore : le caratteristiche della linea prodotto

Biocore è una linea di cosmetici ecobio economici disponibile presso i punti vendita Eurospin, prodotta dall’azienda O-Pac srl (che personalmente ero abituata a vedere solo come produttore di salviette umidificate naturali/biologiche) e certificata ICEA Cosmesi Naturale.

Si tratta di prodotti che, almeno nel punto vendita che io frequento, non sono disponibili in modo continuativo sugli scaffali ma alternano periodi di presenza ad altri di assenza e non mi è mai capitato di trovare tutta la gamma prodotti disponibile contemporaneamente.

Biocore : gamma prodotti, prezzi ed INCI

La gamma prodotti Biocore completa comprende i seguenti quattro prodotti:

Biocore Acqua Micellare con estratto di fiordaliso biologico, Acido Jaluronico e Allantoina (1,99€ per 200ml)

Biocore Crema gel gambe con estratti di Meliloto, Calendula e Vite Rossa biologici (2,49€ per 200ml)

Biocore salviettine intime (0,99€ per 25 salviette)

Biocore Salviettine struccanti (0,99€ per 25 salviette)

BIOCORE Acqua micellare

Fresca ed emolliente è ideale per rimuovere delicatamente ogni residuo di make-up donando alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e tonicità. Questa innovativa acqua micellare è arricchita con estratto di fiordaliso biologico, addolcente e rinfrescante, Allantoina (protettiva), Acido Jaluronico (ad azione idratante e ristrutturante) e da un particolare biosaccaride noto per l’azione idratante.

INCI: AQUA, GLYCERIN, BIOSACCHARIDE GUM-1, ALLANTOIN, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, Sodium Lauryl glucose carboxylate, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM

BIOCORE Crema gel Gambe

E’ un’emulsione gel cosmetica nutriente delicata e di rapido assorbimento che dona sollievo dalla sensazione di pesantezza e stanchezza delle gambe grazie al suo effetto rinfrescante. Risulta particolarmente indicata nella stagione calda o quando si sta a lungo in piedi. La sua formulazione è caratterizzata dalla presenza di olio di mandorle dolci (emolliente, addolcente e lenitivo), olio di riso (emolliente e nutriente), vitamina E antiossidante, estratti di melliloto, calendula e vite rossa biologici, vitamina PP (coadiuvante del microcircolo) e mentolo (rinfrescante).

INCI: AQUA, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETYL ALCOHOL, MENTHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, GLYCERYL CAPRYLATE, ACACIA SENEGAL GUM, XANTHAN GUM, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT, ALLANTOIN, NIACINAMIDE, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, CITRIC ACID, TOCOPHEROL, SODIUM DEHYDROACETATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, PARFUM

BIOCORE Salviettine Intime

INCI: AQUA, GLYCERIN, MALVA SYLVESTRIS LEAF WATER, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER WATER, GLUCONOLACTONE, INULIN, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM PHYTATE, LACTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM

BIOCORE Salviettine Struccanti

Io non le ho trovate ma leggendo da chi ne ha già parlato prima di me sono salvettiene grandi più o meno come un fazzoletto in un tessuto caratterizzato da micro tondini massaggianti; il packaging è dotato di coperchio richiudibile. Contengono acqua Micellare di camomilla biologica e vitamina E.

INCI: AQUA, OLUS OIL, GLYCERIN, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, MANNITOL, LECITHIN, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, COCO-GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERYL OLEATE, DICAPRYLYL CARBONATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, SORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, GLUCONOLACTONE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM

Le formulazioni non sono male, i prezzi sono più che concorrenziali, quindi sicuramente si tratta di prodotti a cui dare una chance. Le salviette non sono presenti nel punto vendita che frequento io ma forse voi siete più fortunate di me. 🙂 Qui l’elenco dei punti vendita in Italia.

Se vi interessa scoprire altri marchi di cosmesi naturale/biologica presenti nella grande distribuzione vi consiglio di fare un salto in questo mio post dove faccio una carrellata di tutto quello di cui sono a conoscenza 😉