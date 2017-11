Biofficina Toscana Rituali : il cofanetto per una bioroutine di bellezza viso

Ho adocchiato il cofanetto Biofficina Toscana Rituali più o meno da quando è uscito ma mi sono trattenuta per mesi dall’acquisto perchè, diciamocela tutta, casa mia è stra-piena di prodotti di cosmesi biologica.

Altro freno all’acquisto di questo cofanetto era la paura di non sfruttarlo come meritasse a causa della mia nemica degli ultimi mesi: l’incostanza.

Poi durante lo scorso Sana sono passata allo stand di Biofficina Toscana in un momento in cui era stranamente poco affollato e ho avuto l’occasione di sentire descrivere la sequenza della bioroutine, con la passione e la convinzione che solo chi ha contribuito alla creazione di un prodotto può avere, direttamente da Eva Casagli e mi sono convinta che forse poteva avvenire il contrario ovvero che questo cofanetto con il suo metodo riuscisse a farmi ritrovare la costanza perduta nella cura del viso.

Non ho acquistato il cofanetto Rituali direttamente in fiera perchè giravo che ero già carica come uno sherpa e non avrei saputo come portare a casa anche quello ma qualche settimana dopo, complice uno sconto su Ecco Verde, è diventato mio 🙂

Quindi, tornando a noi, eccovi la mia presentazione e review del cofanetto Biofficina Toscana Rituali.

Cofanetto Biofficina Toscana Rituali

Il cofanetto Biofficina Toscana Rituali è un’edizione limitata pensata per presentare al meglio il Rituale di bellezza viso Biofficina Toscana e proprio per questo al suo interno contiene tutti i prodotti necessari per una bioroutine di bellezza e cura naturale della pelle:

latte tonico bifasico

mousse detergente

scrub viso

lozione viso illuminante

siero viso antiossidante

contorno occhi

cremagel alla malva.

Una combinazione efficace di prodotti must Biofficina Toscana (latte tonico, scrub viso ai frutti rossi, sieri ed emulsioni viso, contorno occhi) e nuovi prodotti formulati proprio in funzione di questo rituale viso completo: mousse detergente, lozioni viso (illuminante, tonificante, lenitiva) e cremagel viso.

Il tutto inserito in un delizioso e resistente cofanetto di cartone che lo trasforma in una splendida idea da regalare o regalarsi.

La promessa? Pochi minuti di tempo – dai tre agli otto – mattina e sera per un rituale quotidiano, a base di prodotti del tutto naturali, studiato per regalare una pelle del viso compatta, luminosa e vellutata in poche parole visibilmente più fresca.

La fonte di ispirazione del Cofanetto Biofficina Toscana Rituali

Il principio che ha ispirato Biofficina Toscana nella creazione del cofanetto Rituali è stato quello dei rituali di bellezza tipici dei Paesi Orientali che rendono la pelle delle loro abitanti così perfetta e invidiata in tutto il Mondo: luminosa, compatta, senza imperfezioni e sana, il sogno di ognuna di noi.

Il Cofanetto Biofficina Toscana Rituali trae ispirazione dal layering ovvero la tecnica di stratificazione delle fasi tipica del rituale di bellezza orientale e ne utilizza lo stesso numero di passaggi – sette – ciascuno dei quali apporta uno specifico beneficio alla pelle.

Obiettivo finale promuovere un culto della bellezza che diventi un gesto quotidiano non solo legato all’esteriorità ma volto al benessere sia fisico che mentale.

Le fasi previste dal cofanetto Biofficina Toscana Rituali

Il Rituale di bellezza viso Biofficina Toscana, basato su più fasi, è una bioroutine quotidiana per una pelle compatta, vellutata e luminosa in cui le diverse fasi di applicazione dei cosmetici sono la condizione fondamentale per garantire un risultato efficace e visibile.

Il numero delle fasi e il tempo dedicato può variare tra i diversi momenti della giornata e giorni della settimana:

La mattina 5 fasi (3 minuti), precisamente la 2-4-5-6-7 ovvero mousse detergente, lozione, siero, contorno occhi e crema viso.

La sera 6 fasi (5 minuti), precisamente la 1-2-4-5-6-7 ovvero latte tonico bifasico, mousse detergente, lozione, siero, contorno occhi e crema viso.

Una volta a settimana il rituale completo di 7 fasi (8 minuti): latte tonico bifasico, mousse detergente, scrub viso, lozione, siero, contorno occhi e crema viso.

Vediamo quindi nel dettaglio le 7 fasi previste dal cofanetto Biofficina Toscana Rituali.

Prima fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La prima fase consiste nella detersione con un prodotto oleoso che consente di struccarsi in profondità: il Latte tonico bifasico, una lozione oleosa struccante e detergente, da applicare in piccole quantità su un dischetto, una spugna o direttamente sulle mani e passare delicatamente con un massaggio circolare su viso, collo ed occhi.

Seconda fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La seconda fase consiste nella detersione con un prodotto delicato: la mousse detergente con mucillaggini di malva bio toscana da applicare su viso e collo, massaggiare e sciacquare con cura. La doppia-detersione consente di eliminare ogni traccia di olio, lasciando la pelle fresca, pulita, depurata dalle impurità e già leggermente idratata sia grazie alla parte oleosa del latte tonico che alle bio mucillaggini di malva bio toscana.

Terza fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La terza fase nel rituale è prevista una sola volta a settimana e consiste nell’applicazione seguita dal risciacquo di una piccola quantità dello Scrub viso ai frutti rossi, un trattamento esfoliante, rigenerante ed illuminante, arricchito dall’esclusivo, brevettato bioliquefatto Rubiox®.

Quarta fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La quarta fase è la vera novità del rituale di bellezza e consiste nell’applicazione con delicati massaggi circolari di una lozione viso ovvero di un fluido attivatore che reidrata la pelle e la prepara ad un migliore assorbimento dei cosmetici successivi.

Il cofanetto Rituali contiene la lozione viso illuminante ma Biofficina Toscana ne ha pensate ben 3 (illuminante, tonificante, lenitiva), tutte contenenti mucillaggini di malva bio toscana, acido ialuronico a peso molecolare differenziato, succo di aloe, un bioliquefatto da bucce di pomodoro con proprietà anti-pollution per un’azione idratante, lenitiva e restitutiva-protettiva e Urea. A questi ingredienti di base ogni lozione ne aggiunge altri specifici e mirati a seconda delle diverse funzioni e ciascuno può scegliere la lozione più adatta alla propria pelle o alle esigenze del momento.

Quinta fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La quinta fase consiste nell’applicazione del siero viso: il cofanetto Rituali contiene quello antiossidante, il più indicato a dare nuova vita e luce alla pelle come previsto da questo rituale, ma niente vieta di sceglierne un’altro tra i 4 proposti da Biofficina Toscana seguendo le specificità della propria pelle e alle esigenze del momento: rigenerante, antiossidnate, riequilibrante, purificante.

Il siero va applicato su viso e collo con la punta delle dita, accarezzando la pelle con massaggi circolari e picchiettando infine delicatamente e rapidamente sempre con le punta delle dita per attivare la circolazione.

Sesta fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La sesta fase è tutta dedicata alla zona del contorno occhi grazie al contorno occhi con olio di olivello spinoso bio toscano da applicare in piccole quantità sia nella zona del contorno occhi che nell’arcata sopracciliare accompagnando i gesti con un leggero picchiettare sopra gli zigomi per stimolare la circolazione sanguigna.

Settima fase del rituale di bellezza Biofficina Toscana

La settima e ultima fase del rituale di bellezza è dedicata a tutto il viso e consiste nella stesura di una crema viso: il cofanetto Biofficina Toscana Rituali comprende la nuova cremagel viso con mucillagini di malva bio toscana ed acido ialuronico a peso molecolare differenziato ma, a seconda della propria pelle, è anche possibile scegliere di utilizzare una delle due emulsioni viso (preventiva o antiossidante).

La crema va applicata sul viso e collo con tutte le mani, palmi e dita, massaggiando con movimenti circolari, quindi picchiettando con delicatezza.

Il cofanetto Biofficina Toscana Rituali alla prova

Come vi dicevo all’inizio del post sto utilizzando il cofanetto Biofficina Toscana Rituali da circa un mese e quella che posso portarvi è un’esperienza decisamente positiva.

Partiamo dalle performance: non esagero nel dire che gli effetti positivi del rituale sono visibili praticamente sin dalla prima applicazione e incrementano via via con l’utilizzo costante, mattino e sera, dei prodotti previsti dal rituale.

La mia pelle è diventata più idratata, morbida, compatta, luminosa e il fatto che i miglioramenti siano visibili a occhio nudo in tempi rapidi è indubbiamente un incentivo al proseguire il rituale con costanza.

Quella che era una mia remora, la paura che i tempi di applicazione dei vari prodotti fossero troppo lunghi, si è rivelata essere infondata perché la promessa di riuscire a fare tutto in 3-5-8 minuti è mantenuta grazie alla fluidità dei prodotti proposti, alla loro texture leggera ed all’estrema rapidità di assorbimento.

Il packaging dei prodotti è esteticamente piacevole, robusto e pratico sia dal punto di vista della semplicità di erogazione che nell’evitare sprechi.

Un plauso a parte merita anche la bella scatola esterna di questo cofanetto che già di per sé costituisce una perfetta confezione regalo ma, una volta esaurita la sua funzione di contenere i 7 prodotti di bellezza previsti dal rituale, è in grado di diventare un elegante contenitore/elemento d’arredo. Se proprio un difetto devo trovarle è nei separatori interni in cartone: a parte l’alloggio della mousse detergente che impedisce al flacone di spostarsi, gli altri spazi sagomati non sono altrettanto contenitivi pertanto, se come me acquistate il cofanetto online, potrebbe capitare di aprirlo e di trovare i vari prodotti un po’ sparsi al suo interno…nessun problema per l’integrità del contenuto intendiamoci ma se si tratta di un regalo il modo in cui si presenta potrebbe non essere ottimale.

Venendo al dettaglio del come mi sono trovata con i singoli prodotti non mi dilungherò nel descriverli uno per uno perché direi che il mio entusiasmo sia già abbastanza evidente, mi soffermerò soltanto su quelli che più di tutti mi hanno colpito:

Mousse detergente: non avevo mai provato alcun detergente in formato mousse ma questo è stato una bella scoperta: ha una piacevole consistenza, pulisce bene la pelle e la lascia abbastanza idratata da pensare di non aver quasi bisogno di trattamenti successivi;

Lozione viso illuminante: ha un profumo delizioso, una texture talmente leggera da risultare poco più densa dell’acqua e la sua rapidità di assorbimento è davvero impressionante, un passe-partout perfetto per tutte le stagioni;

Cremagel alla malva: è una crema fresca e leggera dalla piacevole consistenza di un gel a rapido assorbimento che la rende ideale anche per il periodo estivo; pur avendo un basso potere nutriente (non è ricca di oli o burri nutrienti), disseta la pelle senza provocare alcun effetto lucido e le dona un’idratazione che dura tutta la giornata.

Con questo direi che la mia ode al Cofanetto Biofficina Toscana Rituali sia finita ma nel frattempo continuerò sicuramente ad utilizzarlo perché mi sto trovando davvero bene 😀

Voi gli avete dato una chance?