Bioprofumeria delle mie brame…ti troverò nel mio reame?!

Stanca di comprare solo online?! Desiderosa di entrare in una bioprofumeria con quattro pareti e personale gentile e competente che ti accompagni nel mondo della cosmesi ecobio permettendoti di saggiare dal vivo consistenze e profumi?! Trovare una bioprofumeria fisica nella tua zona è il tuo sogno?! Allora sei arrivato nel posto giusto!! Ecco la prima mappa delle bioprofumerie e negozi di cosmesi naturale / ecobio italiana!

Lo shopping online è indubbiamente comodo ed ha permesso a me e a molti di voi di avvicinarsi alla cosmesi ecobio senza dover macinare chilometri ma la scelta di prodotti sul mercato è talmente ampia che, diciamoci la verità, poterli toccare con mano prima dell’acquisto è sicuramente un plus non indifferente!

Sull’onda della lista delle bioprofumerie italiane lanciata l’anno scorso da Carlita e poi ripresa in vari altri siti, ho pensato di offrirvi un servizio che personalmente trovo più comodo ed immediato ovvero una mappa dell’Italia con la geolocalizzazione delle bioprofumerie e/o negozi di cosmesi naturale / ecobio.

Trovare la bioprofumeria più vicina a casa non è mai stato più facile…

Vi basterà infatti fare uno zoom nella zona della mappa di vostro interesse…et voilà! Ecco tutte le bioprofumerie più vicine e in un attimo è facilissimo capire dove abbiano sede per poi raggiungerle senza difficoltà!!

C’è qualche differenza tra questa mappa e le liste delle bioprofumerie già presenti online?

Beh la prima e più evidente è il formato : ho pensato che una mappa potesse essere molto più fruibile e di immediata consultazione di una lunga lista di nomi ed indirizzi… E non dimentichiamo la completezza: per costruire questa mappa ho unito , non senza fatica, le informazioni provenienti da varie fonti (lista di Carlita, lista del blog Breakfast at Lily’s, discussioni su SaiCosaTiSpalmi e Angolo di Lola) nonchè alcuni punti vendita della mia zona conosciuti direttamente da me medesima 🙂

Infine un sogno : mi piacerebbe che questa mappa da oggi diventasse da mia a nostra e quindi che ciascuno di voi dedicasse qualche minuto del suo tempo a segnalare nei commenti eventuali punti vendita di sua conoscenza ancora non censiti…per farla diventare un punto di riferimento sia per chi si avvicina al mondo ecobio che per chi già lo conosce ma ama scoprire di volta in volta posti nuovi 😉

Quindi che altro dirvi?! Scatenatevi nei commenti!! 😀

