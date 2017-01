Stasera voglio parlarvi di una linea di prodotti, Bjobj cosmesi naturale di Sanecovit, che ho conosciuto quando ho iniziato a frequentare uno dei negozi Naturasì della mia città.

SANECOVIT è un’azienda flessibile e dinamica che opera nel settore della cosmesi naturale e della detergenza ecologica.

Il progetto Bjobj portato avanti da questa azienda con il motto “il meglio della natura sulla pelle” è quello di proporre una linea cosmetica che rispecchi l’intenzione di usufruire, nel migliore dei modi, di ciò che la natura ci propone.



I prodotti Bjobj che spaziano dall’igiene orale, alla cura del viso, corpo e capelli contengono materie prime di origine vegetale, estratti e oli essenziali da agricoltura biologica certificata o, ove non reperibili, da crescita spontanea, per creare prodotti di alta qualità, sicuri, delicati e piacevoli da utilizzare tutti i giorni per prendersi cura del corpo.

Le garanzie Bjobj

Certificati dal marchio di qualità Aiab Eco Bio Cosmesi.

Dermatologicamente testati (patch test) su persone volontarie.

Stop ai test su Animali.

I prodotti Bjobj non contengono: SLS (Sodium Lauryl Sulfate), SLES (Sodium Laureth Sulfate), coloranti sintetici, ingredienti di origine animale, isotiazolinoni e parabeni, peg.

Nichel tested 0,5 PPM. Per ogni lotto di produzione, i cosmetici Bjobj vengono sottoposti al Nichel Test per garantire la massima sicurezze e tollerabilità.