Da quando sono diventata mamma la mia attenzione alle tematiche sulla sana alimentazione è indubbiamente cresciuta e, vista la facile reperibilità delle informazioni, la mia fonte primaria di informazioni è indubbiamente il web ma…come distinguere tra realtà scientificamente dimostrate e bufale e falsi miti sul cibo ?! Ve lo siete mai chiesti?

La rete : quante informazioni a disposizione!

La vastità di informazioni disponibili nel web è da una parte indubbiamente comoda ma dall’altra può anche essere estremamente fuorviante: la rete, nella sua democraticità, favorisce infatti la diffusione di informazioni generaliste e dal parziale taglio scientifico…basta un attimo e grazie alla potenziale diffusione virale di contenuti errati o parziali nascono bufale e falsi miti che si radicano nell’inconscio comune e possono determinare scelte sbagliate sia in campo alimentare che non.

Bufale e falsi miti sul cibo che cerco sempre di non dimenticare

Ci sono alcune verità sull’alimentazione che pensavo fossero scolpite sulla pietra (merito di anni ed anni di indottrinamento in famiglia e di messaggi pubblicitari fuorvianti) e che, informandomi meglio, ho invece scoperto essere delle vere e proprie bufale.

Agrumi , gli alimenti che contengono più vitamina C

Quando si parla di vitamina C mi viene subito da pensare ad agrumi come limoni, arance e mandarini peccato che gli alimenti che detengono il primato per il contenuto di vitamina C siano ribes, kiwi e peperoni!

Ananas brucia grassi

Ahimè no! Nessun alimento ha il magico potere di bruciare i grassi, nemmeno l’ananas. Innegabili sono le sue proprietà benefiche se assunto a fine pasto: contenendo bromelina, favorisce il metabolismo e la digestione delle proteine ma non fa dimagrire ☹

Tra l’altro queste sue capacità sono presenti solo se consumato crudo mentre svaniscono nel caso in cui l’ananas venga cotto come nelle conserve sciroppate o inserito nelle crostate.

Banane che fanno ingrassare

Le banane contengono in media 80 calorie, di certo meno di tante barrette dietetiche, non è quindi corretto demonizzarle come causa di ingrassamento; al contrario sono un’ottima fonte di energia grazie alla ricchezza di zuccheri, vitamine, sali minerali (in particolare potassio) inoltre le loro fibre alimentano i batteri che popolano il nostro intestino.

Carote che fanno abbronzare

Ci hanno sempre detto che per ottenere un’abbronzatura da favola d’estate bastava abbuffarsi di carote…peccato che il carotene non aiuti a stimolare la produzione di melanina (la sostanza che favorisce l’abbronzatura) ma semplicemente, se assunto in grandi quantità, dia alla pelle un colorito aranciato.

Cracker, fette biscottate e grissini meno calorici del pane

Grave, gravissimo errore: i sostituti del pane assicurano solitamente un apporto calorico più elevato del pane stesso (in media circa 100-150 kcal in più ogni 100g) a causa del maggior contenuto lipidico necessario per favorire la tostatura!

Pesce in quantità per migliorare la memoria

Magari! Il pesce fa bene ma il suo contenuto di fosforo non è elevato come ci hanno abituato a pensare: ci sono alimenti che ne contengono quantità maggiori, come i legumi o la frutta secca, per esempio.

Spinaci , le verdure più ricche di ferro

Braccio di Ferro ha rovinato generazioni: il mito per cui gli spinaci sono ricchissimi di ferro è davvero duro a morire grazie a questo amato personaggio ma la verità è che è frutto di un errore di trascrizione in una tabella nutrizionale negli anni ’20: lo spinacio non è il vegetale più indicato da cui assumere ferro trivalente infatti contiene solo 2,7 mg di ferro all’etto, molto meno di fagioli, ceci, lenticchie e arachidi.

Come evitare di incappare in bufale e falsi miti sul cibo?

Conoscenza, spirito critico e capacità di analisi sono le migliori armi per difendersi dai falsi miti alimentari e se a questi aggiungiamo i seguenti 5 consigli la nostra strada verso la ricerca della verità è un po’ meno buia:

Verificare le fonti : mai fidarsi del primo articolo letto e controllare sia i “titoli” di chi l’ha redatto che l’autorevolezza delle fonti dalle quali ha attinto per capire se ci si può davvero fidare

Richiedere il parere dell’esperto in campo alimentare

Ricordarsi che la scienza della nutrizione è complessa tant’è che non sempre le tesi rimangono invariate nel corso del tempo quindi ciò che oggi è considerato vero domani potrebbe essere superato da una teoria più avvalorata

Rifiuta il sensazionalismo mediatico : le verità assolute tendono a diffondersi rapidamente nel web ma difficilmente corrispondono a verità scientifiche; evitandole ci mettiamo al riparo da informazioni false e parziali

Esci dall’effetto imbuto della rete e scopri nuovi punti di vista: è dimostrato che, nel consultare il web, le persone tendono ad essere abitudinarie e a consultare sempre le stesse fonti e invece, per evitare di incorrere in bufale, è sempre meglio cercare fonti nuove e specifiche per la ricerca che stiamo facendo.

Operazione falsi miti : A.I.D.EP.I. ed esperti di alimentazione in prima linea per sdoganare bufale e falsi miti sul cibo

Un ulteriore aiuto per i consumatori attenti a queste tematiche è in arrivo grazie all’avvio di Operazione falsi miti, il progetto, promosso da A.I.D.EP.I. (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), per affrontare il tema delle “bufale” alimentari e della loro dilagante diffusione in rete; obiettivo: riaffermare le verità alimentari per fare corretta informazione in campo nutrizionale.

L’iniziativa, che avrà luogo su Merendineitaliane e sul blog Ore17, potrà contare sul supporto di un team di specialisti, composto da medici, nutrizionisti ed esperti di alimentazione: Franco Antoniazzi (tecnologo alimentare), Valeria Del Balzo (nutrizionista e biologa), Michelangelo Giampietro (medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione e medicina dello sport) e Luca Piretta (gastroenterologo e nutrizionista) che, partendo dalle proprie competenze e con il supporto di fonti scientifiche autorevoli e accreditate, cercheranno di spiegare gli aspetti critici dei diversi temi trattati per ristabilire la verità oltre la bufala.

Se hai qualche dubbio sul fatto di essere di fronte o meno ad una bufala manda anche tu la tua domanda: basta inviare un tweet con l’hashtag #OperazioneFalsiMiti a @Ore17_it e i loro esperti risponderanno!

Photocredit Morguefile

Questo post nasce da una vera conversazione e collaborazione con Ore17 su own your conversation