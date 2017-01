Ciao a tutte-i!

Oggi vorrei parlarvi di un’azienda produttrice di cosmetici naturali / eco-bio che ha dato origine alla propria attività negli USA: Burt’s Bees .

Burt’s Bees ha iniziato la sua avventura con il miele d’api circa 25 anni fa quando Burt Shavitz, allevatore di api, incontrò Roxanne Quimby, un’artista ed insieme decisero di creare un grande business producendo candele al miele.



La passione e la forte convinzione di Burt e Roxanne li hanno portati in seguito ad iniziare a produrre anche prodotti di bellezza a base di ingredienti naturali derivati principalmente da ciò che le api laboriosamente facevano.

È così che il loro business iniziale si è trasformato nel tempo in un marchio per la cura della persona, leader nel mondo tant’è che oggi Burt’s Bees è la prima azienda USA di personal care naturale con a catalogo più di 150 prodotti che spaziano dal primo balsamo per le labbra con cera d’api alla pluripremiata linea di skin care a base di Pappa Reale comprensiva di prodotti per il viso e per il corpo: non solo a base di ingredienti naturali ma anche delicati sulla pelle e formulati nel rispetto dell’ambiente.I prodotti Burt’s Bees sono quasi tutti naturali al 100% (almeno il 95% di ingredienti è naturale) e sono prodotti in modo da non alterare gli effetti e la purezza degli ingredienti naturali; non contengono sostanze sintetiche come i solfati, i parabeni e gli ftalati e non sono testati su animali.

L’impegno futuro dell’azienda è quello di eliminare il “quasi” e trovare ingredienti e tecnologie che permettano di avere tutti i prodotti naturali al 100%. Non solo: i prodotti dovranno sempre più essere di beneficio alla pelle senza alcun rischio mai.

Burt’s Bees porta avanti un modello di business denominato The Greater Good™ che ingloba i valori aziendali e che coinvolge consumatori, fornitori e l’azienda stessa; i tre concetti che riassumono il significato di questo importante impegno sono meglio illustrati dalla seguente immagine.

Pensate che ad oggi Burt’s Bees è distribuita in 25 Paesi, con circa 40.000 punti vendita!

Tra i paesi in cui è distribuita troviamo anche l’Italia dove è presente nei supermercati Oviesse ed Upim grazie al distributore Uragme.



In particolare ciò che è possibile trovare in questi punti vendita è la gamma di prodotti Lip Care Burt’s Bees che comprende: Beeswax Lip Balm, Honey Lip Balm e Pomegranate Lip Balm.

Voi avete già avuto modo di conoscere questo marchio e di provarne i prodotti? Mi piacerebbe scoprirlo leggendo qui un vostro commento! 🙂