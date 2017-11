In questi giorni, ve ne sarete già accorti, è Calendario dell’Avvento mania ! Guardo estasiata le creazioni e idee fantasiose delle varie mamme e mi sento un po’ inadeguata perché non ho avuto proprio il tempo e la forza di preparare un calendario dell’Avvento fai da te per la mia bimba e invece mi sono rivolta ad Amazon per reperirne uno in tessuto già pronto!

Ho volutamente evitato il classico calendario dell’Avvento in cartone con le 24 finestrelle piene di cioccolatini perché lo trovo poco sano, quello in cui invece mi sto impegnando particolarmente è trovare delle idee alternative di regalini costruttivi e sani per riempirlo incentivando in Chiara la curiosità e il senso dell’attesa.

La vera sfida è quella di trovare dei regalini abbastanza piccoli da riuscire ad inserirli nelle taschine del calendario ma se proprio non ce la si fa (o non si vuole) un’idea carina, per chi ha bimbi sufficientemente grandi, può essere quella di inserire nella taschina del calendario un bigliettino con le indicazioni sul dove è stato nascosto il regalo per ingaggiare i bambini in una piccola caccia al tesoro!

Calendario dell’Avvento: 8 regalini per stimolare la coordinazione, il “fare da soli” e la manualità

Kit di perline per fare un braccialetto o una collana

Forbici sagomate per bambini

per bambini Formine per fare i biscotti con la mamma

Mini fustellatrice

Pasta modellabile commerciale o fai da te

Mini spazzolino da viaggio

Trottola

Yo-Yo

Calendario dell’Avvento: 18 regalini per piccoli artisti in erba

Calendario dell’Avvento : 5 (+90) regalini montessoriani a prezzo modico

Calendario dell’Avvento: 5 regalini per stimolare le capacità musicali

Calendario dell’Avvento: 5 mini giochi da tavolo a piccolo prezzo

Calendario dell’Avvento: 5 regalini utili come piccoli accessori o capi d’abbigliamento

Calzine o pantofoline antiscivolo

Elastici per capelli

Fascia per capelli

Guanti magici

Mollette per capelli

Calendario dell’Avvento : 15 “amenità varie”

Calendario dell’Avvento : 10 regalini di carta e/o cartone da costruire

Calendario dell’Avvento : 7 regalini “mangerecci” ma sani

Biscotti fatti in casa con cui giocare a Memory Biscotti – idea di Mammarum

Biscotti fatti in casa con cui giocare a Tangram – idea di Mammarum

Cioccolatini (o monetine) di cioccolato fondente, meglio ancora se fatti in casa;

Frutta disidratata;

Popcorn fatti in casa;

Sacchettini di frutta secca con o senza guscio;

Scatoline di “caramelle” sane riempite ad es. con noccioline, uvetta, pinoli o semi di girasole – idea di Mammarum

Calendario dell’Avvento: 7 attività da fare insieme

Bigliettini con buoni propositi da fare fino al Natale – idea di Con il cuore e con le mani

Favole natalizie da leggere

Occorrente per scrivere la letterina a Babbo Natale

Semi da trapiantare – idea di Mestiere di Mamma

Una nuova ricetta da preparare e gustare tutti insieme

Una bustina per fare il budino

Un biglietto per andare al cinema

Che altro dire? Queste sono tutte le idee di regalini sani ed educativi che mi sono venute per riempire il nostro calendario dell’Avvento…se ve ne vengono in mente delle altre non esitate ad aggiungerle nei commenti: magari arriviamo a 100! 🙂

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.