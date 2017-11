Calendario dell’Avvento Beauty – Ecobio Edition

Ho notato nelle scorse settimane che nelle varie testate giornalistiche online non si fa altro che parlare delle edizioni di calendario dell’avvento beauty proposte dagli stra-noti brand di cosmesi da profumeria.

E subito un pensiero mi è saltato alla mente: ma a noi amanti del naturale ed ecobio non pensa nessuno? Esiste almeno un calendario dell’avvento ecobio a cui votarsi?

Beh se l’argomento vi interessa sarete liete di sapere che le opzioni che avete a disposizione sono decisamente di più di quelle che potreste aspettarvi e qui cercherò di farvi una carrellata quanto più completa possibile. Vi avviso già che resistere all’acquisto compulsivo potrebbe essere difficile 😛

Calendario dell’avvento beauty Bare Minerals

Il calendario dell’avvento Bareminerals – Box Of Wonders – è indicato per le amanti del make-up minerale e offre tutti quelli che sono i prodotti di punta del brand in formato travel: mascara, ombretti, rossetti, prodotti per la base viso e i nuovi lanci proposti per la skincare. Dovrebbe essere in vendita su qvc, Sephora e su Amazon.

Calendario dell’avvento beauty Bomb Cosmetics

Bomb Cosmetics è un brand inglese che propone una bella gamma di coloratissimi prodotti handmade a formulazione naturale che spaziano dai saponi alle bombe da bagno; propone il calendario dell’avvento “Bomb Advent Calendar” e “Countdown to Christmas” entrambi contenti una selezione delle saponette e delle bombe da bagno preferite del brand. Il prezzo si aggira sui 20€.

Calendario dell’avvento beauty Cowshed

Il calendario dell’avvento beauty proposto da Cowshed (The ultimate Christmas countdown) comprende un’ampia selezione dei prodotti di cosmesi naturale professionale prodotti da questo brand inglese: 24 tra i prodotti più amati che spaziano tra cura delle mani, detersione e coccole per il corpo in formati dai 10 ai 100ml di prodotto.

Calendario dell’avvento beauty Dr. Hauschka

Dai cassettini del Calendario dell’Avvento beauty Dr. Hauschka occhieggiano ventiquattro trattamenti per viso e corpo ricchi di oli vegetali, cere naturali ed estratti di piante officinali selezionate, tutti certificati Natrue come da scelte tradizionali di questo brand e pensati per donare e donarsi 24 attimi speciali di relax e cura di sè. Il cofanetto ha volutamente un design compatto per poterne facilitare il riutilizzo una volta terminati i prodotti. Trattandosi di una novità assoluta di quest’anno non sono riuscita a reperire alcuna informazione di dettaglio se non che dovrebbe essere in vendita nelle erboristerie al prezzo di 79€.

Calendario dell’avvento beauty Essie

Per le amanti degli smalti e della cura delle unghie molto interessante può essere sicuramente il calendario dell’avvento Essie, un brand di smalti Big 3 Free ovvero privi di Formaldeide, Toluene e DBP; comprende non solo smalti ma anche accessori per prendersi cura delle mani. Si può trovarlo su Amazon dove tra l’altro sembra godere di un consistente sconto rispetto al prezzo di acquisto originale.

Calendario dell’avvento beauty Joik

Il calendario dell’avvento beauty Joik è disegnato dalla giovane artista estone Liisu Arro e comprende minitaglie (dai 10 ai 75ml) di trattamenti viso, corpo, candele e saponi; Joik è un’azienda estone che produce una profumata gamma di cosmetici naturali privi di parabeni e siliconi. Per i dettagli completi sul contenuto della box e l’acquisto è necessario andare su Lovelula.

Calendario dell’avvento beauty Kiehl’s

Novità di quest’anno è anche il calendario dell’avvento beauty Kiehl’s, una box rossa e blu che ricorda un libro ed è illustrata da Kate Moross, nota designer e illustratrice londinese. Ogni finestrella contiene sorprese costituite da must-have Kiehl’s, inclusi 3 bestseller in formato standard (Lip Balm #1, contorno occhi Avocado Eye e crema mani Ultimate Strenght Hand Salve); il cofanetto può essere trovato, al prezzo di vendita di 69 euro, su kiehl’s.it, nelle boutique Kiehl’s e su Amazon.

Calendario dell’avvento beauty Liz Earle

Liz Earle, brand inglese che propone referenze a base di ingredienti naturali propone un calendario dell’avvento beauty composto da 12 prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo in formati da 15-50 ml. Tra questi anche i loro amati best-seller Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser e Superskin Concentrate. Disponibile qui.

Calendario dell’avvento beauty Lush

Il calendario dell’avvento beauty di Lush si chiama 12 days of Christmas e contiene 12 prodotti vegan con design natalizio in edizione limitata da usare nel bagno e sotto la doccia: bombe da bagno, balsamo corpo, sapone, gel doccia e spumante da bagno il tutto ad un prezzo di 90,95€ in vendita in tutte le botteghe Lush.

Calendari dell’avvento (diversamente) beauty

Facendo un articolo dedicato alle amanti del naturale/biologico mi viene spontaneo cogliere l’occasione anche per menzionare anche alcuni calendari dell’avvento che definirei beauty in senso lato.

Calendario dell’avvento tisane Sonnentor

La bellezza viene anche dall’interno e quale modo migliore per aspettare il Natale se non quello di assaporare un nuovo infuso natalizio biologico al giorno? E’ questa l’idea proposta da Sonnentor con la sua graziosissima collezione di tisane calendario dell’avvento: Tisana Buon Umore, Earl Grey, Calming Tummy Tea, Brave Cheeky Cherubs, Infuso Hildegard Energia, Segreto di Babbo Natale, Magic Potion Herbal Tea, Chai Black Tea Kiss, Ginger Sun, Free Spirit, Pleasant Leisure Time Tea, Notte d’inverno, Cheeky Cherubs “inverno divertente” , Calm your nerves, Hildegard Breath Easy Tea, Fortune Tea, Chai Rooibos Fire, Focolare, White Fountain of Inspiration Tea, Strong Will Tea, Angelo Custode, Rooibos Vaniglia, Evening Herbal Tea, Delizia del Beato Natale. Un bel modo per avvicinarsi a questo marchio che produce anche spezie, se già non lo conoscete. Questo calendario dell’avvento è disponibile su Amazon e su Macrolibrarsi.

Calendario dell’avvento candele Yankee Candle

Io non sono un’appassionata di candele profumate ma le Yankee Candle sono una marca di candele americane talmente famosa da non essere sconosciuta neanche a me; a renderla così nota è l’infinita possibilità di scelta che offre a livello di profumazioni e l’utilizzo di ingredienti piuttosto buoni: paraffina di prima qualità, aromi, coloranti naturali e stoppino di cotone.

Per chi ama le Yankee Candle e a Natale, oltre che se stessa, vuole fare bella (e profumata) la casa la buona notizia è che esiste anche il calendario dell’Avvento Yankee candle che offre alle appassionate 23 candele in formato lumino (quello più profumato) e 1 candela votiva. Diversi i formati a disposizione, io li ho visti solo su Amazon ma magari mi sbaglio e sono facilmente reperibili un po’ ovunque.



Spero che questa carrellata di calendari dell’avvento beaut (e non) vi sia stata utile. Se siete a conoscenza di altri calendari dell’avvento beauty adatti ad appasionate di naturale/biologico non esitate a segnalarmeli nei commenti, mi raccomando!

E se avete dei bambini e dovete ancora organizzarvi per il loro calendario dell’avvento vi invito a visitare il mio post dell’anno scorso dove davo quasi un centinaio di idee alternative sul cosa inserire al suo interno 😉

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.