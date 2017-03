Che Beleza la nuova collezione primavera/estate 2017 puroBIO cosmetics !

La primavera è alle porte e Purobio ha ben pensato di portarci una ventata di novità con la sua nuova collezione primavera/estate 2017 Beleza , volete scoprirla assieme a me?

La nuova collezione primavera/estate 2017 PuroBIO Cosmetics Beleza – presentata al Biofach di Norimberga – trae ispirazione dalle tendenze viste in passerella e dall’idea di un nuovo mondo, dominato da una natura primordiale rigogliosa e selvaggia, caratterizzata da fiori dai colori vivaci che sbocciano sotto grandi foglie verdi e sono illuminati dai raggi del sole.

Come sempre i prodotti e il loro packaging dimostrano estrema attenzione alle formulazioni e pieno rispetto della nostra pelle e della Natura che ci circonda.

Ma vediamo in dettaglio di cosa stiamo parlando.

I 12 nuovi prodotti della collezione Beleza PuroBio Cosmetics

La collezione Beleza PuroBIO Cosmetics è composta da ben 12 nuovi prodotti che vanno ad ampliare la linea di ombretti, rossetti, matite e ad aggiungere una nuova attesissima linea, quella dei blush:

4 Blush

2 Ombretti

2 Lipstick

1 Matita Phantom All Over

2 Matite Eyeliner: Matita Nude Occhi e Labbra All Over n. 43 + Kajal Celeste n. 42

1 Pennello kabuki angolato per Blush e Bronzer

Nuovo è anche il packaging di blush e ombretti con un sistema refill magnetico che permette o di poter sostituire le cialde terminate o di scegliere un colore differente riutilizzando lo stesso pack; ottima l’idea dell’oblò trasparente che permette di trovare facilmente il colore che si sta cercando.

Molto apprezzata (da me) anche la confezione in cartone riciclato/riciclabile dei refill!

Sia i blush che gli ombretti continuano ovviamente a poter essere utilizzati anche in abbinamento all’ormai stra-nota palette magnetica Purobio.

Blush Beleza PuroBIO Cosmetics

Il lancio di Beleza è stato per Purobio l’occasione per accontentare la grande richiesta di blush; ecco quindi 4 colorazioni pensate per soddisfare le necessità e i gusti di tutte, super pigmentate, 100% naturali e certificate BIO da CCPB.

01 Rosa Satinato, dai riflessi dorati : tonalità adatta alle pelli chiare e ai look bon ton

02 Rosa Corallo Matte che col suo sottotono caldo dona alla pelle un tocco di salute

03 Pesca Satinato, dai leggeri riflessi dorati : tonalità delicata ed equilibrata

04 Mattone Matte : un rosso intenso, deciso e sexy.

INCI (01 Rosa satinato): MICA, ZEA MAYS STARCH, ZINC STEARATE, OCTYLDODECANOL, SQUALANE, GLYCERYL CAPRYLATE, TOCOPHEROL, LAUROYL LYSINE, PARFUM, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, THEOBROMA CACAO SEED EXTRACT, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, SILICA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, PERSEA GRATISSIMA OIL, PONGAMIA GLABRA SEED OIL, LIMONENE, CITRONELLOL

Lunga durata, alta sfumabilità e modulabilità (che, a seconda della quantità di prodotto applicata, permette di passare da un risultato molto naturale ad uno pieno), texture piacevole e vellutata al tatto i tratti che le caratterizzano grazie all’interessante formula che miscela ingredienti in polvere con ingredienti idratanti come burro di karitè e cacao. Formato 5.2 g a 9,90€ (8,50€ il refill).

PuroBio consiglia di applicarli o con il nuovissimo pennello angolato n° 11 o con il n° 02 per ottenere un effetto leggero e naturale.

Ombretti in cialda Beleza PuroBio Cosmetics

I due nuovi colori di ombretto in cialda introdotti con la collezione Beleza sono:

17 Verde Prato

18 Giallo Indiano

INCI (17 verde prato): MICA, CI 77492, CI 77499, CI 77491, ZEA MAYS, CI 77891, ORYZA SATIVA, ZINC STEARATE, SQUALANE, PARFUM, TOCOPHEROL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL

Entrambi hanno un finish matte che non penalizza in alcun modo la loro vivacità e brillantezza; sono adatti sia per creare sfumature che piccoli dettagli per look particolari. Disponibili sia nel nuovo packaging magnetico che in formato refill, sono rispettivamente in vendita al prezzo di 6,90€ e 5,90€ (quantità 2,5 gr).

Lipstick Beleza PuroBio Cosmetics

I nuovi rossetti della collezione Beleza, pigmentati e resistenti, sono due:

09 Rosa Scuro, ha un sottotono riscaldato da una punta di corallo ed è adatto per look freschi

10 Magenta Chiaro, un colore vivace e frizzante che si presta per dei trucchi pop ispirati agli anni 80!

INCI (rossetto 10): RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL DIMER, COCONUT ALKANES, CI 75470, C10-18 TRIGLYCERIDES, EUPHORBIA CERIFERA WAX, CI 77491, STEARYL BEHENATE, MICA, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, CI 77891, CI 77499, CI 77492, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, GLYCERYL ROSINATE, PARFUM, TOCOPHEROL

Il prezzo di vendita è di : 11,90€ per 3,5 gr di prodotto.

Matita Phantom PuroBio Cosmetics

La nuova matita Phantom ovvero trasparente si presenta indubbiamente come un prodotto versatile e dai mille utilizzi come

limitazione delle sbavature

definizione del contorno labbra

creazione di eyeliner con gli ombretti preferiti

Perfezionamento del trucco occhi

Fissaggio delle sopracciglia.

INCI: OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, COCOS NUCIFERA OIL, C10-18 TRIGLYCERIDES, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, COPERNICIA CERIFERA WAX, EUPHORBIA CERIFERA WAX, MICA, TALC, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ORYZANOL, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, CI 77891, CI 77510, CI 77492

Essendo arricchita da Olio di cocco biologico e cere vegetali ha una consistenza cremosa e piacevole sulla pelle. Prezzo di vendita: 5,90 €

Matite Eyeliner Beleza Purobio Cosmetics

Le due nuove matite eyeliner Beleza sono caratterizzate dai colori:

42 Celeste , perfetta sia per i look da giorno che come punto focale dei look da sera;

43 Nude , un passe par tout ottimo per ingrandire l’occhio (se applicata nella rima interna), per creare punti luce soft sul viso, sotto l’arcata sopraccigliare e per illuminare il contorno labbra.

Anche queste confermano la texture morbida e il tratto preciso delle loro sorelle e la formulazione delicata (ricca di oli e cere vegetali con l’aggiunta di vitamina E) che le rende ideali anche per chi porta lenti a contatto ed ha occhi sensibili. Prezzo di vendita: 5,90 €

Nuovo Pennello kabuki angolato n. 11

Il pennello kabuki n.11 è stato appositamente studiato per diventare l’applicatore perfetto per i nuovi blush: con la sua forma angolata e avvolgente, il taglio arrotondato, e il filato morbido e flessibile facilita l’applicazione omogenea e la sfumatura sia di Bronzer e Blush che di fondotinta o BB Cream.

Non ho ancora provato nello specifico questo ma gli altri di cui sono in possesso sono splendidi e non perdono un solo pelo neanche durante il lavaggio; immagino quindi che questo non tradirà i pregi dei suoi predecessori.

Dove è possibile acquistare i nuovi prodotti della collezione Beleza di PuroBIO Cosmetics?

I nuovi prodotti PuroBio Cosmetics sono reperibili in una miriade di BioProfumerie e Shop Online ; qui trovate il link che vi permetterà di trovare il rivenditore più vicino a voi.