Cien Nature , il web (o meglio la parte di green-addicted che lo popola) da giorni non sta parlando d’altro che di lei, la nuova linea di cosmetici ecobio super economici in edizione limitata, lanciata il 18 maggio nelle catene di supermercati Lidl.

Cien Nature : di cosa si tratta?

Come vi dicevo è una graziosa gamma di cosmetici ecobio super economici composta da 8 referenze: 6 per il viso, 1 per le mani ed 1 per il corpo tutte certificate Natrue , in vendita a partire da questa settimana nei negozi della catena Lidl ; ottima notizia vero?! Peccato che siano in edizione limitata e quindi saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Aggiornamento di Marzo 2016: questa linea di cosmetici è entrata a far parte dei prodotti permanenti Lidl e la sua distribuzione verrà man mano estesa in tutti i punti vendita! Aggiornamento di Dicembre 2016: la gamma Cien Nature è appena stata ampliata con altri 5 nuovi prodotti in edizione limitata – trovate tutte le info sui nuovi prodotti qui.

La gamma Cien Nature comprende nel dettaglio due linee complete di prodotti per il viso composte rispettivamente da contorno occhi, crema giorno e crema notte; una linea alla Rosa Canina, indicata per pelli secche, ed una linea alla Melagrana, consigliata per pelli mature.

Non mancano poi una crema mani alla calendula ed un olio anticellulite.

I prezzi?! Abbordabilissimi: 1,49€ la crema mani, 1,69€ il contorno occhi, 2,29€ le creme viso e infine 3,49€ l’olio cellulite.

Ma vediamo meglio nel dettaglio di cosa si parla

Cien Nature : contorno occhi alla melagrana e contorno occhi alla rosa canina

Contenenti rispettivamente olio essenziale di melagrana e olio essenziale di rosa canina da agricoltura biologica controllata, i due contorno occhi Cien Nature sono stati studiati per soddisfare le esigenze della delicata zona perioculare e rivitalizzarne l’aspetto; sono adatte ai portatori di lenti a contatto.

Entrambi gli INCI iniziano con una sequenza di oli vegetali (non identiche ma con diversi elementi in comune) a cui si aggiungono, probabilmente in piccole quantità data la posizione, vitamina E (antiossidante) e Coenzima Q10 (che dovrebbe rallentare l’invecchiamento della pelle).

Cien Nature : crema viso giorno alla melagrana e crema viso giorno alla rosa canina

Le due creme viso giorno Cien Nature promettono rispettivamente di aver cura delle pelli mature svolgendo una delicata azione levigante/anti-age e di aver cura delle pelli secche rassodandole ed idratandole in profondità.

Sulla formulazione di queste creme possono valere gli stessi commenti di prima: sequenze di oli vegetali a cui si aggiungono vitamina E e coenzima Q10 niente di più.

Cien Nature : crema viso notte alla melagrana e crema viso notte alla rosa canina

Le due creme viso notte Cien Nature promettono invece di aiutare il processo di rigenerazione cutanea; per la verità la loro formula non si differenzia di molto da quella delle versioni da giorno se non per l’aggiunta nella crema notte alla melagrana di burro di karitè…

Insomma, per chiudere con un commento unico la sequenza di prodotti viso, possiamo dire che – considerato il loro prezzo – i prodotti viso ecobio Cien Nature sono sicuramente consigliabili ma, avendo una formulazione molto basic non possiamo sicuramente aspettarci da loro miracoli; si tratta di semplici creme emollienti diciamo che dovrebbero essere soprattutto adatte a pelli giovani e senza necessità di attivi particolari.

Per quanto riguarda la presenza del coenzima Q10, che stimola automaticamente in noi mirabolanti aspettative anti-age ho trovato illuminante un post di Lola in cui si spiega che se le creme non hanno un colore aranciato il Q10 l’hanno sicuramente visto col cannocchiale 😛

Cien Nature : crema mani alla calendula

La crema mani alla calendula Cien Nature promette di nutrire e rigenerare le mani secche e screpolate; è formulata con una sequenza di oli vegetali a cui si uniscono burro di karitè e cera d’api assieme ovviamente all’olio di calendula da agricoltura biologica. Sulla carta promette bene ma ho letto già una recensione in cui si dice che non è piaciuta particolarmente perché lascia sulle mani una sensazione unticcia…voi l’avete provata?!

Cien Nature : olio cellulite

Si tratta di un bel mix di oli vegetali a cui si aggiungono estratto di betulla (aiuta il drenaggio e l’eliminazione di tossine), estratto di rosmarino, vitamina E e coenzima Q10 (dall’azione antiossidante); sicuramente è un buon olio corpo, difficile dire se gli attivi anticellulite siano in quantità sufficienti a renderlo efficace.

Ecco, con questo ho finito la carrellata dei prodotti Cien Nature che mi sono sentita in dovere di preparare per voi…cosa ne pensate?

Avete già fatto un salto al Lidl per provare alcuni di questi prodotti?