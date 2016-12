Collant di nylon? No grazie, molto meglio i collant ecologici !

I collant di nylon sono un capo d’abbigliamento insostituibile per gran parte di noi donne ma ahimè tanto insostituibile quanto altamente inquinante ☹ Se siete alla ricerca di alternative più sostenibili dovete assolutamente sapere che esistono almeno due brand di collant ecologici e che entrambi sono targati Made in Italy!!

Collant di nylon ed elevato impatto ambientale

I collant di nylon sono oggi uno dei maggiori prodotti di consumo, lo sapevate? Forse no ma non è difficile immaginarlo se pensate a quanto facilmente si rompano e/o deteriorino quelli che indossate abitualmente…altrochè i collant di qualità che negli anni ’60 venivano riparati dai sarti, quelli che abbiamo di fronte oggi sono indubbiamente oggetti di consumo non biodegradabili appositamente progettati per invecchiare rapidamente al fine di spingerci a frequenti e ripetuti consumi.

Si stima che – ogni anno – vengano prodotti, indossati una volta e poi gettati ben 2 miliardi di paia di collant…un bel contributo a rendere l’industria tessile la seconda più inquinante al mondo, non trovate?

La fibra di nylon è la scelta di elezione per la fabbricazione dei collant per via di alcune sue indubbie caratteristiche: prezzo contenuto, aspetto setoso e lucido, consistenza elastica che si adatta perfettamente alle forme che deve assumere; il problema dei collant di nylon è che il nylon non è altro che un derivato del benzene, un composto naturale del petrolio, la cui produzione è molto dannosa per l’ambiente: l’industria dei collant di nylon usa combustibili fossili non rinnovabili, immette in atmosfera ingenti quantitativi di anidride carbonica e richiede ingenti quantitativi di energia ed acqua, tutto ciò per un prodotto progettato per essere indossato una volta e sostituito…che amarezza!

Alternative naturali e più ecologiche non sono così semplici da trovare ma esistono, vediamo insieme quali sono ☺

I collant ecologici in seta vegetale di H-earth

Vi ricordate H-earth, l’azienda italiana innovatrice nel campo dell’intimo naturale di cui vi ho parlato tanti anni fa? Beh, H-earth ha anche realizzato e immesso sul mercato dei collant ecologici in “seta vegetale” , composti per il 90% da fibra di cellulosa rigenerata e per il 10% da elastane a cui vengono aggiunti aloe vera e rosa.

La fibra di cellulosa utilizzata, detta anche Cupro, deriva dai filamenti vicino al seme di cotone ed è un sottoprodotto dell’industria cotoniera; questa cellulosa pura subisce un processo di lavorazione ecosostenibile che la porta ad essere estrusa in forma di filo e la fibra così ottenuta ha caratteristiche molto simili a quelle della seta per lucentezza, morbidezza e sofficità.

I collant ecologici in seta vegetale di H-earth sono disponibili nello spessore di 50 denari (perfetti per la stagione autunno/inverno) ed in diversi colori (blu, bordeaux, grigio e nero) tutti privi di sostanze cancerogene, metalli pesanti e formaldeide. Io ne ho acquistato un paio nero su Sorgente Natura e li sto utilizzando con soddisfazione.

I collant ecologici in nylon riciclato di Swedish Stockings

Altri collant ecologici degni di nota sono quelli di Swedish Stockings, realizzati con il filato riciclato prodotto in Israele dall’azienda Nilit.

Il filato “Nilit Ecocare Yarn” viene creato fondendo assieme gli eccessi di produzioni precedenti con un processo che comporta una grande riduzione delle emissioni di anidride carbonica; il filato Nilit viene inviato via nave al produttore italiano Calze Ileana, una fabbrica “zero rifiuti” a conduzione familiare, votata alla produzione sostenibile. Grazie a questa tecnologia produttiva i collant ecologici Swedish Stockings possono vantare una riduzione del consumo di energia del 87,6% ed un risparmio d’acqua pari a 18.M3/ton.

I collant Swedish Stockings possono essere acquistati direttamente nel loro shop online nel quale è attiva l’interessante iniziativa del Recycling Club: inviando loro 3 paia di collant usurati (di qualunque marca) si riceve uno sconto del 50% per il successivo ordine effettuato…niente male eh?

Voi conoscete altri brand di collant ecologici?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.