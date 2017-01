Come liberare il potenziale del vostro bambino 3-6 anni : review

Mi sembra ieri eppure è passato già un anno da quando vi ho presentato il libro “Come liberare il potenziale del vostro bambino 0-3 anni“, la prima guida in italiano che fornisse ai genitori spunti pratici per applicare il metodo montessori a casa pur non avendo magari avendo avuto tempo/modo di leggere gli scritti originali della Montessori.

Una guida che ho consigliato e continuo a consigliare per chi ha bambini fino a due-tre anni ma che per Chiara – che adesso ha 3 anni abbondanti – iniziava ad andare un po’ stretta; inutile quindi negare che è stato con gioia e con grande curiosità che ho accolto la possibilità che mi ha dato Daniela Valente (l’autrice) di riceverne una copia a scopo recensione.

Come liberare il potenziale del vostro bambino 3-6 anni : i contenuti del libro

Analogamente a quanto avviene anche nel libro dedicato all’età 0-3 anni, anche questo inizia con una bella introduzione sul Metodo Montessori che, nell’arco di una cinquantina di pagine, tratta i seguenti temi:

Principi del Metodo Montessori: periodi sensitivi, apprendimento attraverso il movimento, dare libertà al bambino e “aiutarlo a fare da solo”, preparazione dell’ambiente;

Decalogo del genitore montessoriano da 3 a 6 anni;

Attività montessoriane;

Materiale montessoriano;

Lezione in tre tempi.

Le restanti 150 pagine del libro sono dedicate a proposte di attività montessoriane, suddivise secondo lo stimolo conoscitivo che si desidera innescare:

La parte finale del libro include inoltre alcune risorse utili come riflessioni sull’utilizzo dei supporti digitali all’apprendimento e una bella panoramica di link utili a blog di mamme montessoriane, gruppi e pagine Facebook dedicate al metodo montessori.

Infine, ma non certo per ordine di importanza, il libro contiene le indicazioni per richiedere all’autrice un kit di supporto nello svolgere alcune delle attività proposte dal libro stesso: carte per ritaglio, esercizi di prescrittura, schede per creare con i lego, carte delle forme geometriche, ruota meteorologica e carte per l’attività aria-terra-acqua.

Perché mi piace Come liberare il potenziale del vostro bambino 3-6 anni ?

Anche questo manuale, come il suo predecessore, mi piace davvero molto e per svariati motivi:

Il fatto che parta con delle istruzioni per l’uso che non danno assolutamente per scontato che i genitori siano esperti del metodo montessori e che l’abbiano applicato fin dalla tenera età del loro piccolo ma che prevede anche il fatto che un genitore possa aver scoperto il metodo montessori quando il suo bimbo magari è già alla scuola materna e che quindi possa esserci un periodo di transizione con qualche difficoltà;

la suddivisione degli argomenti non tanto per età quanto per stimolo conoscitivo che si vuole affrontare;

la facilità di consultazione;

lo splendido uso di fotografie a supporto dei concetti;

il fatto di proporre sia attività fattibili con oggetti facilmente reperibili in ogni casa che attività con materiale montessori tradizionale o con materiale di ispirazione montessoriana, chiarendo di volta in volta la differenza (le attività montessori originali sono identificate dalla sigla MM).

Insomma, anche in questo caso siamo a mio parere di fronte ad una guida utile e completa per tutti i genitori che aspirano – nel proprio piccolo – ad applicare il metodo Montessori a casa!

Dove è possibile acquistare Come liberare il potenziale del vostro bambino 3-6 anni ?

Come liberare il potenziale del vostro bambino 3-6 anni è in vendita al prezzo di 23,90€ su Amazon (spedizione compresa se siete iscritti a Prime). Se alla carta stampata (che io ahimè, alla faccia dell’ecologia e della sostenibilità, continuo a preferire) preferite il formato elettronico siete fortunati: il formato Kindle costa solo 9,99€! 😀

Nel caso vi interessi anche Come liberare il potenziale del vostro bambino 0-3 anni è disponibile su Amazon (sia in formato cartaceo a 16,92€ che in formato Kindle a 9,50€).

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.