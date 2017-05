Cosmofarma 2017 : le novità di prodotti biologici e naturali

Eccovi il resoconto della mia interessante giornata a Cosmofarma 2017 assieme a tutte le novità di prodotti naturali e biologici che ho avuto modo di incontrare nella mia visita.

E’ il terzo anno che partecipo a Cosmofarma ed ogni volta ne esco piuttosto soddisfatta perchè è un’occasione in cui ho conferma del fatto che il mondo della farmacia si sta sempre più avvicinando ai prodotti biologici e naturali. Mi sono resa però conto adesso, scorrendo i post degli anni precedenti, che non vi ho fatto mai un cappello introduttivo per spiegare cosa sia Cosmofarma per chi non è solito parteciparvi.

Cos’è Cosmofarma Exhibition

Cosmofarma Exhibition è la manifestazione organizzata da Bologna Fiere che fa da riferimento per il mondo farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario; un momento di incontro in cui i produttori e gli operatori di questi settori si danno appuntamento per consolidare il proprio business, presentare le novità e confrontarsi sulle tematiche più rilevanti per il settore. Si tratta quindi di una fiera non aperta al grande pubblico ma solo agli operatori di settore e alla stampa.

Tre i settori presenti:

Dermocosmetico: rappresentato da prodotti per l’igiene e la cura del corpo, igiene orale, trucco, cura delle mani, dei piedi e delle unghie, cosmetici naturali. Naturale, Alimentare-Dietetico: aziende specializzate in prodotti naturali e alimenti dietetici, non solo per chi soffre di particolari patologie ma per tutti coloro che desiderano condurre uno stile di vita sano ed equilibrato; parliamo di integratori, nutraceutici, prodotti dietetici, alimentari speciali e per intolleranze. Servizi per la farmacia: servizi rivolti al consumatore finale e tutto ciò che serve per attrezzare il punto vendita: arredi, robot per magazzini, macchine per il laboratorio, insegne luminose e complementi.

e quattro i focus tematici dell’edizione 2017:

Diagnostica, Prevenzione ed educazione ad uno stile di vita corretto.

Management e Digitale.

Dermocosmesi e Tricologia : quest’anno il focus è sulle problematiche connesse alla perdita capelli e delle tecnologie per contrastarla.

Alimentazione e Stile di Vita : non solo prodotti più sani ma anche integratori e nutraceutici che aiutano a mantenersi in salute.

Quest’anno Cosmofarma Exhibition ha festeggiato la sua 21a edizione e lo ha fatto con un aumento della superficie espositiva del 5%!

Cosmofarma 2017: le novità di cosmesi naturale e biologica

Nella mia passeggiata tra gli stand di Cosmofarma 2017 ho incontrato Apivita , un brand di origine greca che non conoscevo che propone una vastissima gamma di cosmetici naturali al momento distribuita in più di 90 farmacie sparse un po’ per tutta Italia.

Allo stand L’Amande ho invece potuto vedere la nuova linea cosmetica L’Amande eco bio che comprende 7 referenze biologiche certificate da ICEA dalla profumazione davvero deliziosa.

Lo stand Fior di Loto riservava come sempre grandi novità: un ulteriore ampliamento della gamma Cattier, una nuova linea di cosmetici a base di bava di lumaca Eliderma di Victor Philippe, la nuova linea cosmetica eco biologica TIAMA nata dai laboratori di ricerca Nivel (12 prodotti per la cura di corpo, viso e capelli a base di estratto naturale di Iris).

Molto interessante anche Jowaé, la nuova linea di skincare naturale presentata a Cosmofarma 2017 in anteprima mondiale da Alès Groupe, l’azienda cosmetica francese attiva nel nostro Paese con i marchi Liérac e Phyto, ha presentato a Cosmofarma 2017; si tratta di una linea cosmetica composta da ben 21 referenze, formulate ispirandosi alla farmacopea coreana e ricche di lumifenoli antiossidanti provenienti da estratti di Sempervivum Tectorum. Sarà venduta a partire dal prossimo settembre nel canale delle farmacie.

Ulteriore novità che non avevo ancora avuto modo di vedere dal vivo è la linea cosmetica Made in Italy Nati Bio che, essendo formulata con ingredienti biologici certificati a km0 selezionati da pregiate coltivazioni italiane, mette al centro e valorizza i frutti della nostra terra.

Allo stand di Nesti Dante era invece possibile vedere due interessanti saponi in edizione limitata : Luxury Black Soap (con carbone vegetale attivo) e Luxury Platinum Soap (con platino, per festeggiare il 70° anniversario dell’azienda).

I prodotti decisamente più curiosi che ho visto in fiera sono stati i nuovi lipbalm colorati Oh Yeahh! Cosa hanno di speciale? Grazie all’esclusiva formula HBC (Happiness Boosting Complex®) dopo una normale applicazione del prodotto, la concentrazione salivare di serotonina è triplicata (test Farcoderm a supporto).

Organics Pharm proponeva invece una bella gamma di prodotti adatti per la cura di ogni tipo di capello , realizzati utilizzando ingredienti certificati e coltivati con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica, provenienti da una filiera produttiva sostenibile.

E Puravida Bio presentava un bel e colorata ampliamento di gamma: la nuova linea Experience declinata in 3 prodotti (latte corpo, docciaschiuma e olio corpo) proposti in 4 differenti fragranze (zenzero e vaniglia, miele e neroli, iris e mimosa, geranio e ylang ylang).

Altre interessanti novità per la cura dei capelli le ho incontrate allo stand Riah Sicilia dove facevano bella mostra di sè varie linee di trattamento naturali formulate con estratti naturali di Sicilia: linea ricostituente per capelli trattati o danneggiati con fico d’india e mandorla, linea idratante per capelli secchi con dattero mediterraneo, linea purificante per capelli tendenti al grasso con timo e basilico, linea fortificante per capelli deboli con eucalipto e finocchio selvatico.

Andando alle vecchie conoscenze non posso non menzionare Specchiasol che esponeva due linee di prodotto biologiche certificate che non avevo ancora notato: una linea all’aloe vera e la linea dolce miele.

Weleda, oltre ai tre nuovi lip balm colorati che quasi sicuramente avrete giù notato, presentava tre nuovi deodoranti 24h privi di sali di alluminio (profumazioni men, melograno e limone) e la versione spray di due prodotti già noti (arnica e urtica).

Cosmofarma 2017 : le novità collegate al mangiare sano

Passando alle novità collegate alla sana alimentazione lo stand Fior di Loto era anche in questo caso ricco di novità a proprio marchio: nuove Biocroc e varianti delle classiche gallette, biscotti di legumi, nuovi Cous Cous (interessantissimo quello di ceci e lenticchie!) e un nuovo formato di Pasta di legumi caratterizzato da un processo produttivo che le conferisce una consistenza del tutto analoga a quella della pasta tradizionale.

Molto interessanti anche la linea di barrette Chimpanzee prodotta in Repubblica Ceca e dalla composizione totalmente naturale, eco-compatibili e biologica. Si tratta di barrette proteiche che utilizzano ingredienti puri e il meno processati possibile e l’1% dei profitti generati dalla loro vendita viene devoluto a supporto di organizzazioni che operano per la salvaguardia del pianeta.

Direi che con questo ho esaurito la mia carrellata di novità e spero che vi sia utile.

Voi avete partecipato a Cosmofarma quest’anno? C’è qualcosa che vi ha colpito che io non ho notato?