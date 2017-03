Cosmoprof 2017 : un tuffo nelle novità green

Sabato scorso sono stata in visita a Cosmoprof 2017 e ho trascorso l’intera giornata nelle aree della fiera dedicate ai prodotti naturali/biologici…vi va di scoprire assieme a me i brand e i prodotti che hanno attirato la mia attenzione?

Cosmoprof 2017 : le novità organizzative di questa speciale edizione

Perché dico che questa è stata era un’edizione speciale? Beh perché coincideva con un importante traguardo: 50 anni di manifestazione!

E per festeggiare l’evento diverse sono state le novità organizzative degne di nota:

Boutique ovvero un interessante progetto di charity legato al mondo della bellezza: attraverso un «distributore di sampling » che esponeva i prodotti delle aziende aderenti, i visitatori del Cosmoprof potevano provare i tester dei prodotti disponibili e sceglierne 6, a fronte di una donazione minima di 10€ interamente devoluta ad A.G.E.O.P. Ricerca Onlus (Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica).

Diversa, come molte di voi avranno notato, è stata anche la gestione degli accessi blogger: tramite il contest Cosmoprof Social Staff sono state scelte 50 blogger (credo non solo italiane) che hanno ricevuto non solo un ingresso omaggio ma anche la possibilità di essere accolte dallo staff di Cosmoprof per vivere uno speciale percorso studiato in base ai propri interessi; non essendo stata tra le prescelte devo ammettere di essere piuttosto curiosa di scoprire in cosa consistesse questa esperienza 😀 Le blogger che hanno partecipato al contest ma non sono state selezionate hanno ricevuto un ingresso scontato per partecipare alla fiera pagando l’ingresso 22€ anzichè 30€ (prezzo di acquisto del biglietto online).

Cosmoprof 2017 : la mia esperienza e i padiglioni visitati

Dopo la doverosa introduzione eccomi ora a raccontarvi della mia personale esperienza di una giornata a Cosmoprof 2017. La mia visita si è concentrata nella giornata di sabato 18 e direi che sia stata in assoluto la più ricca di attività e più organizzata tra tutte le edizioni a cui io abbia partecipato (che stia imparando ad organizzarmi?! :P); ecco quindi in estrema sintesi le attività che mi hanno visto coinvolta:

Passaggio a Boutique, nell’area del centro Servizi, dove facendo una donazione, ho potuto scegliere 6 prodotti che mi interessavano particolarmente: Spazzola districante Dessata, Mark Scrub naturale alla menta, smalto glam colors Mi-ny, sacchettino di sample Nashi Argan, spazzolino Rolly Brush e lipstick Zuii Organic nel colore classic red;

Visita al padiglione 21N (quello dedicato esclusivamente ai prodotti naturali) e a parte dei padiglioni 31 e 25

Visita allo stand Elchim dove non solo mi sono stati presentati i prodotti di questa bella azienda italiana ma mi è stata anche offerta una messa in piega con la nuova piatra Elchim Natural Touch;

Visita a Cosmoprime dove ho assistito alla Perfumery Factory in azione ed ho dedicato ampio tempo alla visita delle aree Extraordinary Gallery e Be Organic;

Manicure con i nuovi smalti Orly Breathable presso l’area Glamour Me! del Cosmoprime.

Come potete vedere ho visitato pochissimi padiglioni rispetto a quelli totali del Cosmoprof ma data la settorialità dei prodotti che mi interessano posso dirmi più che soddisfatta: tra i km macinati, le strette di mani,i nuovi e vecchi incontri sono tornata a casa stravolta dalla stanchezza ma indubbiamente ne è valsa la pena!

Cosmoprof 2017 : le novità green che hanno attirato la mia attenzione

Come era inevitabile che fosse la mia visita al Cosmoprof 2017 ha avuto come protagonista il padiglione 21N ovvero quello più specificatamente dedicato alla cosmesi green. Ecco quindi una carrellata, non esaustiva di tutti i brand che ho visto, ma sicuramente rappresentativa di quelli che hanno maggiormente attirato la mia attenzione e/o ai quali sono già particolarmente affezionata:

Padiglione 21N Cosmoprof 2017

Alkemie : si tratta di un brand di cosmesi naturale proveniente dalla Polonia che produce cosmetici performanti rivolti sia alla cura personale che alle spa; nel loro stand Ilaria di Albasun mi ha presentato l’ultima novità del brand Momme, l’Olio Magico per pelli delicate.

: si tratta di un brand di cosmesi naturale proveniente dalla Polonia che produce cosmetici performanti rivolti sia alla cura personale che alle spa; nel loro stand Ilaria di Albasun mi ha presentato l’ultima novità del brand Momme, l’Olio Magico per pelli delicate. Antica Erboristeria : è un brand che ho conosciuto allo scorso Sana dove presentava due nuovi prodotti capelli certificati bio a marchio Herbatint (qui trovate la recensione). Per questa edizione del Cosmoprof non presentava nuovi prodotti ma festeggiava l’inaugurazione della propria nuova sede nella periferia di Roma e i ben 43 anni consecutivi di esposizione al Cosmoprof. Valentina che si occupa del marketing è una persona davvero squisita, impossibile non passare a trovarla almeno per un saluto!

: è un brand che ho conosciuto allo scorso Sana dove presentava due nuovi prodotti capelli certificati bio a marchio Herbatint (qui trovate la recensione). Per questa edizione del Cosmoprof non presentava nuovi prodotti ma festeggiava l’inaugurazione della propria nuova sede nella periferia di Roma e i ben 43 anni consecutivi di esposizione al Cosmoprof. Valentina che si occupa del marketing è una persona davvero squisita, impossibile non passare a trovarla almeno per un saluto! Biofficina Toscana : beh di Biofficina Toscana non c’è sicuramente bisogno di raccontarvi nulla perché ne sapete già sicuramente morte e miracoli; sono passata al loro stand perché volevo “sniffare” la nuova linea uomo che hanno appena lanciato e con l’occasione ho fatto due chiacchiere con Eva che, nonostante i tanti anni di blogging e di frequentazione fiere, non mi ero mai fermata a conoscere di persona!

Clochee : nuova scoperta del Cosmoprof questo brand polacco, 100% naturale e multi-premiato da riviste come Elle, InStyle e Glamour, ha decisamente catturato la mia attenzione anche grazie alla piacevole chiacchierata con la responsabile marketing che parlava un perfetto italiano. Sono tornata a casa con minitaglie e sample da provare quindi ne sentirete sicuramente parlare qui prossimamente.

: nuova scoperta del Cosmoprof questo brand polacco, 100% naturale e multi-premiato da riviste come Elle, InStyle e Glamour, ha decisamente catturato la mia attenzione anche grazie alla piacevole chiacchierata con la responsabile marketing che parlava un perfetto italiano. Sono tornata a casa con minitaglie e sample da provare quindi ne sentirete sicuramente parlare qui prossimamente. Dr. Hauchka : beh di questo brand non c’è bisogno di raccontarvi nulla, in fiera esponeva la sua nuova linea makeup e, con un po’ di fortuna, trovando lo stand libero si poteva fare una prova trucco con i loro prodotti.

: beh di questo brand non c’è bisogno di raccontarvi nulla, in fiera esponeva la sua nuova linea makeup e, con un po’ di fortuna, trovando lo stand libero si poteva fare una prova trucco con i loro prodotti. Lavera : brand ormai storico e conosciutissimo, esponeva sia individualmente che all’interno dello stand Natrue; la novità presentata era Hydro Effect Serum con complesso antiinquinamento, una protezione quotidiana dagli influssi dell’ambiente.

: brand ormai storico e conosciutissimo, esponeva sia individualmente che all’interno dello stand Natrue; la novità presentata era Hydro Effect Serum con complesso antiinquinamento, una protezione quotidiana dagli influssi dell’ambiente. LLC EcoLaboratoria : si tratta di un’azienda russa che produce sia il brand EOS (di cui ho recentemente acquistato alcuni prodotti nel mio ordine presso Bioemporionatura) che il brand che io non conoscevo Le Café de Beauté; ne ho ricevuto alcuni sample che mi incuriosiscono abbastanza quindi vi farò sapere.

MilMil : il marchio ormai lo conoscete tutti così come i suoi prodotti bio Mil Mil Natura, a Cosmoprof presentava un ulteriore ampliamento di gamma ed anche una nuova linea al carbone che arriverà a breve sugli scaffali.

: il marchio ormai lo conoscete tutti così come i suoi prodotti bio Mil Mil Natura, a Cosmoprof presentava un ulteriore ampliamento di gamma ed anche una nuova linea al carbone che arriverà a breve sugli scaffali. Natrue : quello di Natrue è un altro stand a cui passo sempre molto volentieri dopo aver conosciuto Francesca Morgante, responsabile dello sviluppo del brand nonché raggiante neomamma. Quest’anno Natrue festeggia il suo 10° anniversario e gli oltre 5000 prodotti certificati! Non è un caso che al loro stand quindi partecipino con le proprie novità sia brand arcinoti come Dr. Hauscha, Lavera e Weleda che brand magari meno noti qui in Italia ma nondimeno interessanti come Ha-Tha e Naturativ.

: quello di Natrue è un altro stand a cui passo sempre molto volentieri dopo aver conosciuto Francesca Morgante, responsabile dello sviluppo del brand nonché raggiante neomamma. Quest’anno Natrue festeggia il suo 10° anniversario e gli oltre 5000 prodotti certificati! Non è un caso che al loro stand quindi partecipino con le proprie novità sia brand arcinoti come Dr. Hauscha, Lavera e Weleda che brand magari meno noti qui in Italia ma nondimeno interessanti come Ha-Tha e Naturativ. Ou Eurobio Lab : vi avevo parlato di questo produttore non più di settimana fa perché è l’azienda lettone che produce i marchi Dr. Konopka, Iceveda, Natura Siberica, Organic Shop che ho appena acquistato da Bioemporionatura; al suo stand esponeva un marchio di prodotti naturali concentrati per la cura della casa che in Italia non è ancora arrivato, Organic People, spero che il Cosmoprof gli abbia fatto trovare un distributore perché mi ha incuriosito molto.

: vi avevo parlato di questo produttore non più di settimana fa perché è l’azienda lettone che produce i marchi Dr. Konopka, Iceveda, Natura Siberica, Organic Shop che ho appena acquistato da Bioemporionatura; al suo stand esponeva un marchio di prodotti naturali concentrati per la cura della casa che in Italia non è ancora arrivato, Organic People, spero che il Cosmoprof gli abbia fatto trovare un distributore perché mi ha incuriosito molto. SO.DI.CO. : il nome forse vi dice poco ma si tratta del produttore del brand Naturaverde Bio ; al loro stand ho potuto vedere dal vivo la nuova linea Naturaverde Bio makeup di cui vi avevo già parlato in anteprima sul blog (qui).

Tek : posseggo ed uso con grande soddisfazione una spazzola Tek da numerosi anni ed il motivo per cui amo i loro prodotti è presto detto: sono made in Italy, realizzati in legno FSC, praticamente industruttibili e…bellissimi! Al Cosmoprof presentavano una nuova linea di spazzole rullo professionali in legno di Mogano.

: posseggo ed uso con grande soddisfazione una spazzola Tek da numerosi anni ed il motivo per cui amo i loro prodotti è presto detto: sono made in Italy, realizzati in legno FSC, praticamente industruttibili e…bellissimi! Al Cosmoprof presentavano una nuova linea di spazzole rullo professionali in legno di Mogano. Urban Veda : quattro linee di prodotti ispirati alla cura della pelle secondo l’ayurveda made in UK; mi sono fermata al loro stand e devo dire che mi hanno fatto un’ottima impressione…proverò le minitaglie che mi hanno dato per poi farvi sapere cosa ne penso!

Padiglione 25 Cosmoprof 2017

Visitato il padiglione 21N mi sono diretta a grandi passi verso il padiglione 25 (uno di quelli dedicati alla cura dei capelli): dalle 12.30 alle 13.30 ospite dello stand Elchim dove, assieme alla presentazione dei prodotti, sono stata coccolata con una fantastica messa in piega realizzata con la nuova piastra capelli Natures Touch.

Si tratta della prima piastra di nuova generazione progettata e fabbricata in Italia che, grazie alla tecnologia HIT (High & Instant Temperature), può assumere 11 diversi livelli di temperatura e quindi adattarsi allo styling di ogni tipo di capello preservandone integra la salute. In pochi minuti i miei capelli sono passati dall’essere lisci ad avere belle onde sinuose ed un piccolo capanello di persone si è fermato ad ammirare la trasformazione! Anche gli altri prodotti Elchim non sono meno degni di interesse perché oltre ad essere made in Italy sono anche progettati per consumare poca energia riducendo così al minimo il loro impatto sull’ambiente. Nel caso abbiate bisogno di fare acquisti, sappiante che nel loro store online è al momento possibile usufruire di uno sconto di 10€ col codice SPRING2017.

Altri stand interessanti in questo padiglione, sempre in ottica di cura del capello green e di Made in Italy, sono stati quello di:

Biobotanic : una linea di cosmetici per capelli a base di oli vegetali certificati ICEA, suddivisa in diverse linee che arrivano a comprendere anche tinture prive di ammoniaca.

Organic Pure Care : un marchio ed a una bella gamma di prodotti naturali completamente made in Italy: si spazia dai prodotti per la cura del corpo a prodotti per la cura dei capelli senza farsi mancare le tinture senza ammoniaca

Padiglione 31 Cosmoprof 2017

Un rapido passaggio al padiglione 31 mi ha consentito di conoscere altri due brand made in Italy dediti ad una cura del capello naturale:

Rica Group e la sua linea naturale Opuntia Oil a base di olio di fico d’india, nuova frontiera dell’idratazione naturale del capello, di materie prime a KM zero e caratterizzati da un packaging minimal e riciclabile

Elgon Green e le sue linee dalla vocazione naturale Imagea : la linea Haircare che comprende prodotti per la cura e detersione declinati per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di capelli e la linea Haircolor che comprende tinte in gel ad uso professionale.

Padiglione 19 : Cosmoprime, Extraordinary Gallery e Be Organic

Per chiudere in bellezza la mia Cosmoprof experience non potevo farmi mancare un’accurata visita a Cosmoprime, il padiglione del Cosmoprof ad accesso riservato agli addetti del settore e stampa.

Dopo essere entrata giusto in tempo per assistere ad una delle sessioni di funzionamento della Perfumery Factory, ho proseguito la mia scoperta di questo padiglione incontrando sulla mia strada un non indifferente numero di novità green interessanti:

Birkenstock : direi che questa è stata sicuramente la sorpresa più sorpresa con cui sono tornata dal Cosmoprof, mai mi sarei aspettata di vedere una linea di cosmesi biologica e dal packaging ricaricabile proposta da Birkenstock, la vedremo indicativamente in vendita da Settembre!

: direi che questa è stata sicuramente la sorpresa più sorpresa con cui sono tornata dal Cosmoprof, mai mi sarei aspettata di vedere una linea di cosmesi biologica e dal packaging ricaricabile proposta da Birkenstock, la vedremo indicativamente in vendita da Settembre! Dabba : proviene dalla Latvia questo interessante brand portato in Italia da Giada Distributions, oli con profumi inusuali tutti da scoprire.

: proviene dalla Latvia questo interessante brand portato in Italia da Giada Distributions, oli con profumi inusuali tutti da scoprire. Ermete Ch : questo nuovo brand di cosmesi certificata ecobio made in Svizzera propone prodotti viso e corpo pensati per tutti i tipi di pelle, molto interessante la chiacchierata fatta con la loro referente marketing presente in fiera.

: questo nuovo brand di cosmesi certificata ecobio made in Svizzera propone prodotti viso e corpo pensati per tutti i tipi di pelle, molto interessante la chiacchierata fatta con la loro referente marketing presente in fiera. Il Saponino : utilizzo i loro saponi Hand con soddisfazione già da tempo ma non li avevo mai conosciuti di persona, inutile quindi dirvi quanto per me sia stato un piacere stringere loro la mano e conoscere i recenti e prossimi ampliamenti di gamma 🙂

Lykke by Julie : arriva dalla Norvegia questa nuovissima gamma di cosmetici naturali handmade ideata da una mamma che non riusciva a trovare prodotti adatti per il proprio figlio che soffre di dermatite. È entrata in commercio lo scorso agosto e già esponeva al Cosmoprof

: arriva dalla Norvegia questa nuovissima gamma di cosmetici naturali handmade ideata da una mamma che non riusciva a trovare prodotti adatti per il proprio figlio che soffre di dermatite. È entrata in commercio lo scorso agosto e già esponeva al Cosmoprof Mark face and body : arriva dalla Slovacchia questo brand per me sconosciuto produttore di una bella e profumata gamma di scrub viso e corpo naturali. Oltre ad essere tra le aziende aderenti a Boutique era anche presente nel padiglione 19. Quale periodo migliore per incontrarlo e mettere alla prova i suoi prodotti di quello pre-estate?

Poesia21 : quando si parla di prodotti naturali/biologici made in Italy i miei occhi si fanno a cuore e Poesia21, che viene dalla vicina Toscana e si presenta con un packaging dai colori e dalle illustrazioni degni di un applauso, ha scatenato ovviamente in me questa reazione.

: quando si parla di prodotti naturali/biologici made in Italy i miei occhi si fanno a cuore e Poesia21, che viene dalla vicina Toscana e si presenta con un packaging dai colori e dalle illustrazioni degni di un applauso, ha scatenato ovviamente in me questa reazione. Plume Science: le ciglia corte e decisamente poco folte sono un mio cruccio da tempo ma Plume Science pare essere nato proprio per le persone come me perché propone degli stick formulati a base di oli naturali per favorire l’allungamento di ciglia e sopracciglia. Li ho ricevuti in omaggio quindi ne troverete prossimamente la recensione sul blog.

Grazie all’appuntamento preso nei giorni precedenti ho potuto infine chiudere in bellezza la mia giornata presso Glamour me! dove avevo prenotato una manicure con la nuova collezione di smalti Orly Breathable pensati non solo per colorare ma anche per idratare e rinforzare (sono stati lanciati a fine 2016, 18 colori, formulazione 10free, lunga durata – mentre vi scrivo sono passati 5 giorni e lo smalto è ancora perfettamente lì!)

Che dire, ho cercato di essere quanto più possibile sintetica ma mi sono resa conto adesso, scorrendo a ritroso il post, che il risultato è un vero e proprio papiro…e non vi ho nemmeno parlato di tutto quello che ho visto! Spero quindi siate riuscite ad arrivarci fino in fondo!

E spero anche che vorrete commentare raccontandomi come è andato il vostro Cosmoprof e aggiungendo i brand che hanno colpito voi e che magari io non ho neanche visto!

Nel weekend in ogni caso pubblicherò sulla mia pagina facebook l’album completo con tutte le foto fatte durante la mia visita a Cosmoprof 2017, così potrete vedere anche brand che per limiti di tempo e spazio non ho menzionato qui 😀