Cosmoprof 2018 : spazio alla bellezza green e sostenibile

Immancabile come sempre il post relativo al Cosmoprof 2018 che però esce con un colpevole notevole ritardo.

Il motivo è presto detto: tanti impegni di lavoro e famiglia ma soprattutto lungo tempo di riogranizzazione delle idee e di editing foto…la fiera infatti quest’anno è stata particolarmente interessante per noi appassionati di naturale/biologico in quanto per la prima volta il padiglione 19 ospitava due aree dedicate al naturale: Green Prime e Extraordinary Gallery – The Green Selection. Accedervi non è stato così semplice dal momento che si trattava di aree esclusivamente dedicate alla stampa e ai distributori ma visto che ho potuto farlo ho anche cercato di raccontarvi per bene tutte le novità.

Ma andiamo per passi e vediamo un po’ più in dettaglio quali sono state le novità organizzative di quest’anno.

Le novità organizzative di Cosmoprof 2018

Pensavo che il Cosmoprof avesse dato il massimo delle novità organizzative l’anno scorso, in occasione del suo 50° anniversario, ma devo ammettere che anche quest’anno ha saputo rinnovarsi non poco:

Boutique più che una novità questa in realtà è stata una piacevole conferma. Dopo il successo dell’anno scorso è stato infatti confermato questo bel progetto di charity legato al mondo della bellezza: attraverso un «distributore di sampling » che esponeva i prodotti delle aziende aderenti, i visitatori del Cosmoprof potevano scegliere 7 fra i prodotti disponibili, a fronte di una donazione minima di 10€ interamente devoluta all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST). Quello che ho molto apprezzato di quest’anno è il fatto che la maggior parte dei prodotti a disposizione fossero provenienti da aziende del mondo naturale/biologico e quindi rinnovare il mio contributo a questo progetto è stato ancora più piacevole.

più che una novità questa in realtà è stata una piacevole conferma. Dopo il successo dell’anno scorso è stato infatti confermato questo bel progetto di charity legato al mondo della bellezza: attraverso un «distributore di sampling » che esponeva i prodotti delle aziende aderenti, i visitatori del Cosmoprof potevano scegliere 7 fra i prodotti disponibili, a fronte di una donazione minima di 10€ interamente devoluta all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST). Quello che ho molto apprezzato di quest’anno è il fatto che la maggior parte dei prodotti a disposizione fossero provenienti da aziende del mondo naturale/biologico e quindi rinnovare il mio contributo a questo progetto è stato ancora più piacevole. Cosmoprime , l’area di Cosmoprof introdotta un anno fa e riservata a retailer e distributori, quest’anno come accennato prima ha accolto due aree speciali: Extraordinary Gallery – The Green Selection (una vetrina per le aziende della profumeria e cosmesi prestige a vocazione green) e Green Prime (un’area ben distinta che riunisce brand masstige-prestige con un’identità green).

, l’area di Cosmoprof introdotta un anno fa e riservata a retailer e distributori, quest’anno come accennato prima ha accolto due aree speciali: Extraordinary Gallery – The Green Selection (una vetrina per le aziende della profumeria e cosmesi prestige a vocazione green) e Green Prime (un’area ben distinta che riunisce brand masstige-prestige con un’identità green). Più spazio alla cosmesi green perchè, oltre alle due aree che vi ho appena citato e al padiglione 21N da 3.000mq che per tradizione l’accoglie da anni, le è stata dedicata una parte del padiglione 22 (22A).

Powderful : all’interno di Cosmoprime, Cosmopack e Centdegrés hanno permesso ai visitatori di vivere a 360° l’ esperienza della creazione di un prodotto make up di lusso (uno speciale cosmetico multiuso in polvere pressata a caldo con relativo packaging e pennello, dalla progettazione alla messa in vendita in negozio passando per la sua stessa produzione.

: all’interno di Cosmoprime, Cosmopack e Centdegrés hanno permesso ai visitatori di vivere a 360° l’ esperienza della creazione di un prodotto make up di lusso (uno speciale cosmetico multiuso in polvere pressata a caldo con relativo packaging e pennello, dalla progettazione alla messa in vendita in negozio passando per la sua stessa produzione. Social Area: all’interno del Centro Servizi erano presenti due aree dedicate alla condivisione social della propria esperienza a Cosmoprof ovvero una speciale installazione di specchi (Light My Beauty) per vedere la propria immagine da più angolazioni e farsi un selfie e la Social Area vera e propria dove era possibile richiedere una copia stampata delle proprie foto condivise su Instagram con l’hashtag #cosmoprof2018 mentre un’ulteriore copia della propria foto andava a decorare la parete retrostante!

Cosmoprof 2018 : la mia esperienza e i padiglioni visitati

Dopo la doverosa introduzione eccomi ora a raccontarvi della mia personale esperienza a Cosmoprof 2018. Nonostante gli impegni di lavoro che non mi hanno permesso di prepararmi come avrei voluto, la mia visita è stata comunque molto soddisfacente e per questo non posso che ringraziare un’altra blogger che seguo da tempo (Mycurlycolors) che nelle settimane precedenti Cosmoprof 2018 ha pubblicato un sacco di articoli incentrati sui brand di estrazione green e quindi mi ha reso molto più semplice e organizzata la visita. Ecco quindi in estrema sintesi le attività che mi hanno visto coinvolta:

Passaggio a Boutique, nell’area del centro Servizi, dove facendo una donazione, ho potuto scegliere 7 prodotti che mi interessavano particolarmente: Blush Love’s Nature di Equilibra, Massaggio di sapone Helan, Body Cream Hemp Care, SOS Hydra Recharge Cream Madara, Struccante micellare Only Bio, Crema mani con aloe Parisienne e Facial Foaming Cleanser Sukin.

Visita al padiglione 21N (quello dedicato esclusivamente ai prodotti naturali) e a parte del 22.

Visita a Cosmoprime dove ho assistito alla creazione di Powderful, una palette con pennello contenente una polvere all over (e avendola prenotata in anticipo ho potuto ricevere in omaggio uno dei 6000 pezzi dell’edizione limitata prodotta per la fiera) ed ho dedicato ampio tempo alla visita delle aree Extraordinary Gallery – The Green Selection e Green Prime;

Seduta makeup presso lo stand Dr Hauschka nell’area Cosmoprime.

Presentazione dei prodotti novità Madara fatta in prima persona da Lotte, una delle fondatrici del brand nonchè sviluppatrice delle loro innovative formule.

Cosmoprof 2018 : le novità green che hanno attirato la mia attenzione

Come era inevitabile che fosse la mia visita al Cosmoprof 2018 ha avuto come protagonista le aree green di Cosmoprime, il padiglione 21N ovvero quello più specificatamente dedicato alla cosmesi green. Ecco quindi una carrellata, non esaustiva di tutti i brand che ho visto, ma sicuramente rappresentativa di quelli che hanno maggiormente attirato la mia attenzione e/o ai quali sono già particolarmente affezionata. Nota: cliccando sulle immagini piccole, potete accedere ad un loro ingrandimento (ho sperimentatoo per la prima volta il formato galleria :D).

Cosmoprof 2018 – Padiglione 19 Cosmoprime

D’Alchemy : arriva dalla Polonia questo brand che mi ha conquistato per la semplicità e l’eleganza del packaging.



: arriva dalla Polonia questo brand che mi ha conquistato per la semplicità e l’eleganza del packaging. Dr Hauscka : allo stand Dr Hauschka era possibile vedere e toccare con mano dal vivo tutta la gamma di skincare e makeup, inclusa la linea in limited edition Purple Light. Molto bella la possibilità di sottoporsi ad una seduta di trucco di cui, come potete vedere da una delle foto precedenti, ho subito approfittato. Presente allo stand in tutte le giornate della fiera anche il famoso make-up artist Karim Sattar.



: allo stand Dr Hauschka era possibile vedere e toccare con mano dal vivo tutta la gamma di skincare e makeup, inclusa la linea in limited edition Purple Light. Molto bella la possibilità di sottoporsi ad una seduta di trucco di cui, come potete vedere da una delle foto precedenti, ho subito approfittato. Presente allo stand in tutte le giornate della fiera anche il famoso make-up artist Karim Sattar. Glov : a Glov va sicurmante il premio per lo stand più scenico che io abbia visitato durante il Cosmoprof: megaschermo, musica, luci e tante tante novità in arrivo molte delle quali all’insegna del glamour. Un doppio kit mamma e bambino con due spiritosi guanti dotati di orecchie (di taglie diverse) per la pulizia del viso, tre nuove versioni glam di Bunny Ears (seta nera e fucsia, pelliccia azzurra), il nuovo kit Crystal Clear per una completa beauty routine serale (pochette olografica, glov-on-the-go, guantino classico e detergente magnetico), due mascherine da notte piene di paillettes

: a Glov va sicurmante il premio per lo stand più scenico che io abbia visitato durante il Cosmoprof: megaschermo, musica, luci e tante tante novità in arrivo molte delle quali all’insegna del glamour. Un doppio kit mamma e bambino con due spiritosi guanti dotati di orecchie (di taglie diverse) per la pulizia del viso, tre nuove versioni glam di Bunny Ears (seta nera e fucsia, pelliccia azzurra), il nuovo kit Crystal Clear per una completa beauty routine serale (pochette olografica, glov-on-the-go, guantino classico e detergente magnetico), due mascherine da notte piene di paillettes Naveen : nuova scoperta per me questo brand made in Taywan prodotto dall’azienda Evergoods, la prima nel paese ad ottenere la certificazione biologica Cosmos Organic della UK Soil Associatio e Halal da Taiwan Halal Integrity Development Association. Ho notato che propone una vasta gamma di cosmetici bio per tutta la famiglia e al Cosmoprof presentava anche una bella sheet mask certificata bio.

: nuova scoperta per me questo brand made in Taywan prodotto dall’azienda Evergoods, la prima nel paese ad ottenere la certificazione biologica Cosmos Organic della UK Soil Associatio e Halal da Taiwan Halal Integrity Development Association. Ho notato che propone una vasta gamma di cosmetici bio per tutta la famiglia e al Cosmoprof presentava anche una bella sheet mask certificata bio. Vitabrid C12: è un brand coreano che mi ha contattato, tramite il suo ufficio stampa, a pochi giorni dal Cosmoprof chiedendomi se fossi interessata a passare al loro stand. La cosa mi ha incuriosito e sono passata a visitarli scoprendo un’interessante gamma di prodotti basati su un processo produttivo brevettato che veicola gli ingredienti attivi dei prodotti più in profondità nella pelle ed è basato su una combinazione di LDH (zinco) e vitamina C. Un prodotto che mi ha incuriosito particolarmente è in polvere, da attivare con acqua prima dell’uso, bella anche la loro gamma di maschere viso in tessuto e interessante il loro nuovo siero Vitabrid Dual Serum, un siero costituito da un mix di vitamina C e peptidi caratterizzato dal fatto di essere composto da 2 diverse fasi di siero (trasparante: siero effetto barriera, giallo: siero cura profonda) che si miscelano ruotando le due parti dello speciale flacone in cui sono alloggiati.



Extraordinary Gallery

Gala – Oyuna : Gala Cosmetici presenta al Cosmoprof la nuova e lussuosa linea Oyuna , realizzata con formule preziose e particolari per le pelli più mature ed esigenti.

: Gala Cosmetici presenta al Cosmoprof la nuova e lussuosa linea Oyuna realizzata con formule preziose e particolari per le pelli più mature ed esigenti. Homer

Patchology : si tratta di un brand rivenduto da Sephora che propone maschere e patch caratterizzati da ingredienti efficaci e dalla capacità di agire quasi istantaneamente. I trattamenti più amati e conosciuti sono i patch occhi ma non mancano anche i patch per le labbra, le maschere viso e addirittura piedi.

: si tratta di un brand rivenduto da Sephora che propone maschere e patch caratterizzati da ingredienti efficaci e dalla capacità di agire quasi istantaneamente. I trattamenti più amati e conosciuti sono i patch occhi ma non mancano anche i patch per le labbra, le maschere viso e addirittura piedi. Teaology Skincare : è Made in Italy questo nuovo brand che ha attirato la mia attenzione non appena sono passata accanto al loro stand: Teaology propone una gamma di cosmetici che fonda le sue basi sull’amore per il tea, la bellezz e l’innovazione. Grazie ad una tecnologia di infusione brevettata è in grado di estrarre gli attivi di varie tipologie di tea ottenendo un elisir ricco di antiossidanti polifenoli che diventa la base della loro gamma cosmetica dedicata a viso e corpo. Parliamo di prodotti idratanti, antiage, nutrienti e anticellulite formulati senza parabeni, oli minerali, SLE, SLES, coloranti e cessori di formaldeide.



è Made in Italy questo nuovo brand che ha attirato la mia attenzione non appena sono passata accanto al loro stand: Teaology propone una gamma di cosmetici che fonda le sue basi sull’amore per il tea, la bellezz e l’innovazione. Grazie ad una tecnologia di infusione brevettata è in grado di estrarre gli attivi di varie tipologie di tea ottenendo un elisir ricco di antiossidanti polifenoli che diventa la base della loro gamma cosmetica dedicata a viso e corpo. Parliamo di prodotti idratanti, antiage, nutrienti e anticellulite formulati senza parabeni, oli minerali, SLE, SLES, coloranti e cessori di formaldeide. Verdan Switzerland : arriva dalla Svizzera questo brand che produce deodoranti naturali a base i cristalli di allume di potassio; il loro deodorante spray per il corpo è oggetto di brevetto ed è caratterizzato dal fatto che la sua efficacia antiodore cresce con la temperatura del corpo.

Extraordinary Gallery The Green Selection

B.Kos : B.KOS è un nuovo brand Made in Italy che si propone al settore della profumeria con prodotti sofisticati ed efficaci realizzati grazie alla selezione dei migliori ingredienti provenienti da ogni parte del mondo; molto interessante e vasta la sua gamma prodotti che comprende sia referenze per la skincare che per il make-up.

: B.KOS è un nuovo brand Made in Italy che si propone al settore della profumeria con prodotti sofisticati ed efficaci realizzati grazie alla selezione dei migliori ingredienti provenienti da ogni parte del mondo; molto interessante e vasta la sua gamma prodotti che comprende sia referenze per la skincare che per il make-up. Manicurist : arriva dalla Francia questo brand che propone smalti unghie eco-friendly che non scendono a compromessi sulla qualità, la brillantezza e resistenza dei colori.

: arriva dalla Francia questo brand che propone smalti unghie eco-friendly che non scendono a compromessi sulla qualità, la brillantezza e resistenza dei colori. My White Secret : questo giovane brand inglese era tra i finalisti della sezione Natural & Organic dei Cosmoprof Awards con il suo innovativo kit Whitening Day & Night e propone un’interessante gamma di prodotti per l’igiene orale che puntano su un aspetto estetico particolarmente gradevole: strisce sbiancanti senza perossido, bustine monodose per l’oil pulling e uno spazzolino completamente biodegradabile.

: questo giovane brand inglese era tra i finalisti della sezione Natural & Organic dei Cosmoprof Awards con il suo innovativo kit Whitening Day & Night e propone un’interessante gamma di prodotti per l’igiene orale che puntano su un aspetto estetico particolarmente gradevole: strisce sbiancanti senza perossido, bustine monodose per l’oil pulling e uno spazzolino completamente biodegradabile. Purophi : non vi racconto nulla della storia di Purophi perchè la conoscete già (e se non la conoscete potete leggere direttamente questo mio post) e passo direttamente alla novità che presentava ovvero Antiageing Sun Serum, un solare antiage in siero SPF 3o e 50 caratterizzato da una texture straordinariamente leggera se consideriamo il filtro solare alto e da una protezione a spettro globale (raggi UVA, UVB, IR e Luce Blu) ottenuta utilizzando filtri microincapsulati di ultima generazione.

: non vi racconto nulla della storia di Purophi perchè la conoscete già (e se non la conoscete potete leggere direttamente questo mio post) e passo direttamente alla novità che presentava ovvero Antiageing Sun Serum, un solare antiage in siero SPF 3o e 50 caratterizzato da una texture straordinariamente leggera se consideriamo il filtro solare alto e da una protezione a spettro globale (raggi UVA, UVB, IR e Luce Blu) ottenuta utilizzando filtri microincapsulati di ultima generazione. Skinyoga : arriva dall’India questo brand di cosmesi 100% naturale che propone oli viso e capelli con pochi ingredienti, detergenti ed esfolianti in polvere che si attivano con acqua. Il packaging, soprattutto quello degli oli, è da wow!

Green Prime

Abici : unico brand dedicato ai più piccoli che io abbia visto al Cosmoprof è ABiCì, una linea concepita per la pelle delicata dei bambini dai 4 ai 12 anni e pensata per insegnare loro a prendersi cura di sé in modo naturale e sostenibile con prodotti ad elevata concentrazione di ingredienti di origine botanica.



: unico brand dedicato ai più piccoli che io abbia visto al Cosmoprof è ABiCì, una linea concepita per la pelle delicata dei bambini dai 4 ai 12 anni e pensata per insegnare loro a prendersi cura di sé in modo naturale e sostenibile con prodotti ad elevata concentrazione di ingredienti di origine botanica. Ambaduè : si tratta dello stand in cui mi sono fermata di più in assoluto, rapita dai prodotti presentati. Ambaduè è un giovanissimo brand torinese di bio-eco cosmesi, che punta sul connubio tra materie prime vegetali e innovative tecnologie biochimiche; i suoi prodotti viso e corpo si caratterizzato per formule altamente concentrate a base di attivi di derivazione vegetale e biologica. Al Cosmoprof Ambaduè presentava un prodotto frutto di due anni di studio in collaborazione con l’Università di Torino: Golden Oil Luxurious Transformation, un ricostituente e riequilibrante della fibra capillare ricavato dagli scarti di fermentazione della birra.

: si tratta dello stand in cui mi sono fermata di più in assoluto, rapita dai prodotti presentati. Ambaduè è un giovanissimo brand torinese di bio-eco cosmesi, che punta sul connubio tra materie prime vegetali e innovative tecnologie biochimiche; i suoi prodotti viso e corpo si caratterizzato per formule altamente concentrate a base di attivi di derivazione vegetale e biologica. Al Cosmoprof Ambaduè presentava un prodotto frutto di due anni di studio in collaborazione con l’Università di Torino: Golden Oil Luxurious Transformation, un ricostituente e riequilibrante della fibra capillare ricavato dagli scarti di fermentazione della birra. Ecooking : arriva dalla Danimarca questo brand che avevo già intravisto a Cosmoprof 2017 e che deve il suo nome al fatto di essere nato nella cucina della fondatrice, Tina Søgaard, che grazie alla sua ventennale esperienza nell’ambito beauty ha saputo creare prodotti estremamente efficaci per risolvere i problemi della pelle come acne, pelle secca, ferite e rughe.



: arriva dalla Danimarca questo brand che avevo già intravisto a Cosmoprof 2017 e che deve il suo nome al fatto di essere nato nella cucina della fondatrice, Tina Søgaard, che grazie alla sua ventennale esperienza nell’ambito beauty ha saputo creare prodotti estremamente efficaci per risolvere i problemi della pelle come acne, pelle secca, ferite e rughe. Infinite Aloe : avevo già sentito nominare questo brand americano che propone una gamma di cosmetici naturali a base di aloe biologica delle Hawaii amatissima dalle celebrità di Hollywood. Forse non mi sarei fermata al loro stand ma sono letteralmente stata trascinata da loro da una delle ragazze del loro staff e così ho chiacchierato colo loro referente commerciale italiano, toccato con mano la piacevole texture di alcuni loro prodotti e ne ho ricevuti un paio da provare. Vi farò nel corso dei prossimi mesi sapere la mia opinione al riguardo.

: avevo già sentito nominare questo brand americano che propone una gamma di cosmetici naturali a base di aloe biologica delle Hawaii amatissima dalle celebrità di Hollywood. Forse non mi sarei fermata al loro stand ma sono letteralmente stata trascinata da loro da una delle ragazze del loro staff e così ho chiacchierato colo loro referente commerciale italiano, toccato con mano la piacevole texture di alcuni loro prodotti e ne ho ricevuti un paio da provare. Vi farò nel corso dei prossimi mesi sapere la mia opinione al riguardo. La Vertuan : novità assoluta, almeno per me, la conoscenza con La Vertuan un produttore brasiliano di dermocosmetici che ha recentemente lanciato una gamma di prodotti vegan e certificata Cosmos Natural, dedicata alle pelli sensibili e caratterizzata dalla presenza di ingredienti come buriti e cupuacu.



novità assoluta, almeno per me, la conoscenza con La Vertuan un produttore brasiliano di dermocosmetici che ha recentemente lanciato una gamma di prodotti vegan e certificata Cosmos Natural, dedicata alle pelli sensibili e caratterizzata dalla presenza di ingredienti come buriti e cupuacu. Orgaid : non è una vera e propria novità del Cosmoprof perchè la bella e pregiata gamma di maschere viso in tessuto proposte da questo brand americano è già da tempo presente nelle bioporofumerie che propongono prodotti di lusso però un passaggio al loro stand non ho potuto evitarlo perchè a causa del loro prezzo impegnativo in realtà non le ho mai acquistate; il vantaggioso prezzo a cui venivano vendute in fiera mi ha fatto convincere a provarle quindi ne sentirete sicuramente parlare prossimamente sul blog!

Cosmoprof 2018 – Padiglione 21 e 22

Attitude : uno dei pochi stand del padiglione 22 in cui mi sono soffermata, Attitude esponeva un sacco di prodotti rappresentativi del futuro che sarà: innanzitutto la nuova linea Mamme Blooming Belly dedicata alla cura della pelle durante e dopo la gravidanza (bagno doccia, crema idratante, shampoo, balsamo, schiuma detergente per il viso, crema gambe affaticate, crema antismagliature e unguento seno) e in secondo luogo altre due nuove linee il cui arrivo in Italia non è ahimè ancora imminente: solari e cura della casa tra cui degli interessanti purificatori d’aria naturali.



: uno dei pochi stand del padiglione 22 in cui mi sono soffermata, Attitude esponeva un sacco di prodotti rappresentativi del futuro che sarà: innanzitutto la nuova linea Mamme Blooming Belly dedicata alla cura della pelle durante e dopo la gravidanza (bagno doccia, crema idratante, shampoo, balsamo, schiuma detergente per il viso, crema gambe affaticate, crema antismagliature e unguento seno) e in secondo luogo altre due nuove linee il cui arrivo in Italia non è ahimè ancora imminente: solari e cura della casa tra cui degli interessanti purificatori d’aria naturali. Bioearth : quest’anno lo stand di Bioearth era un vero e proprio tripudio di novità. La prima, immediatamente evidente, un completo restyling della veste grafica dei prodotti che si presentano ora in modo molto semplice ed elegante…in due parole più belli! La seconda, un’ampliamento di gamma che vede l’introzione di una miriade di maschere viso (a risciacquo e in tessuto) e sieri: parliamo di 9 maschere monouso in tessuto, di 5 maschere a risciacquo nel formato 100ml e di 10 sieri viso in formato 5ml, pensati quindi come trattamento d’urto da abbinare alla maschere o alle creme del brand. La terza, un ulteriore ampliamento di gamma, stavolta della linea a base di bava di lumaca Loom, per accogliere nuovi prodotti Supreme con estratto di ibisco che, col suo effetto tensore e “botox like” potenzia le caratteristiche antiage della linea. Ultima novità, l’imminente introduzione in vendita di comodi kit estivi comprendenti la gamma di solari Bioearth in formato viaggio.

: quest’anno lo stand di Bioearth era un vero e proprio tripudio di novità. La prima, immediatamente evidente, un completo restyling della veste grafica dei prodotti che si presentano ora in modo molto semplice ed elegante…in due parole più belli! La seconda, un’ampliamento di gamma che vede l’introzione di una miriade di maschere viso (a risciacquo e in tessuto) e sieri: parliamo di 9 maschere monouso in tessuto, di 5 maschere a risciacquo nel formato 100ml e di 10 sieri viso in formato 5ml, pensati quindi come trattamento d’urto da abbinare alla maschere o alle creme del brand. La terza, un ulteriore ampliamento di gamma, stavolta della linea a base di bava di lumaca Loom, per accogliere nuovi prodotti Supreme con estratto di ibisco che, col suo effetto tensore e “botox like” potenzia le caratteristiche antiage della linea. Ultima novità, l’imminente introduzione in vendita di comodi kit estivi comprendenti la gamma di solari Bioearth in formato viaggio. Bionigree :

: Café Mimi : proviene dalla Russia questa nuova linea di prodotti di Eco Laboratorie, un’azienda che produce cosmetici naturali senza SLS, parabeni e siliconi. Café mimi produce cosmetici naturali che offrono un trattamento completo da centro estetico. La linea è formulata per un’applicazione rapida ed efficace e propone maschere viso, maschere per capelli, maschere per le mani, maschere per i piedi ma anche shampoo, gel doccia e creme corpo.

Lavera : grandi novità anche allo stand Lavera che presentava l’imminente ingresso sul mercato di un ampliamento di gamma della sua linea antipollution: al siero viso verranno affiancati anche un balsamo detergente, una maschera detossinante ed una crema viso.

: grandi novità anche allo stand Lavera che presentava l’imminente ingresso sul mercato di un ampliamento di gamma della sua linea antipollution: al siero viso verranno affiancati anche un balsamo detergente, una maschera detossinante ed una crema viso. La Canopèe : un brand francese davvero interessante che pur essendo neonato offre già una vasta gamma di trattamenti viso completamente naturali differenziati per i vari tipi di pelle: oli struccanti, detergenti in mousse, maschere viso, sieri in olio e creme viso tutti curati in ogni minimo dettaglio tanto che in molti casi è stata fatta la scelta di inserire l’ingrediente principale del prodotto (fiori, foglie, polveri etc) proprio all’interno del flacone con un risultato estetico che non passa assolutamente inosservato.

: un brand francese davvero interessante che pur essendo neonato offre già una vasta gamma di trattamenti viso completamente naturali differenziati per i vari tipi di pelle: oli struccanti, detergenti in mousse, maschere viso, sieri in olio e creme viso tutti curati in ogni minimo dettaglio tanto che in molti casi è stata fatta la scelta di inserire l’ingrediente principale del prodotto (fiori, foglie, polveri etc) proprio all’interno del flacone con un risultato estetico che non passa assolutamente inosservato. Madara : la visita allo stand di Madara quest’anno è stata ancor più interessante del solito perchè stavolta nella giornata di venerdì era possibile incontrare Lotte, la fondatrice del brand, e sentirsi raccontare in prima persona da lei sia la storia del brand che le caratteristiche dei nuovi prodotti in arrivo. Prima novità, due City CC Cream ovvero creme leggermente colorate con SPF15 da applicare sopra a siero e crema per proteggere la pelle dai raggi solari e dall’inquinamento tutto l’anno. Seconda novità 3 trattamenti d’urto in fiale (al collagene, energizzante e a effetto lifting), chiamati appunto Boost, per la cura intensiva del viso. Infine, ulteriori novità che vedremo nei prossimi mesi, sono: una maschera viso Regene a effetto lifting appartenente alla linea Time Miracle, creme solari con Spf 30 (di cui mi sono già innamorata della texture leggera) e due saponi solidi per il viso, uno a base di lava vulcanica e l’altro di carbone.

: la visita allo stand di Madara quest’anno è stata ancor più interessante del solito perchè stavolta nella giornata di venerdì era possibile incontrare Lotte, la fondatrice del brand, e sentirsi raccontare in prima persona da lei sia la storia del brand che le caratteristiche dei nuovi prodotti in arrivo. Prima novità, due City CC Cream ovvero creme leggermente colorate con SPF15 da applicare sopra a siero e crema per proteggere la pelle dai raggi solari e dall’inquinamento tutto l’anno. Seconda novità 3 trattamenti d’urto in fiale (al collagene, energizzante e a effetto lifting), chiamati appunto Boost, per la cura intensiva del viso. Infine, ulteriori novità che vedremo nei prossimi mesi, sono: una maschera viso Regene a effetto lifting appartenente alla linea Time Miracle, creme solari con Spf 30 (di cui mi sono già innamorata della texture leggera) e due saponi solidi per il viso, uno a base di lava vulcanica e l’altro di carbone. Marilou Bio : Marilù Bio è un marchio francese creato da AB Cosmetic che propone varie linee di prodotti certificati ECOCERT; novità presentata al Cosmoprof e non ancora in commercio è una nuova linea all’olio di monoi composta da 4 referenze (maschera per capelli in tubo, crema doccia, scrub e balsamo corpo). Oltre a Marilù Bio, AB Cosmetic espone da almeno un paio d’anni in fiera la linea Charlotte, costituita da prodotti per tutta la famiglia e baby venduti in Francia nella grande distribuzione; non so voi ma io onestamente in Italia non ho ancora avuto l’occasione di vederli.

: Marilù Bio è un marchio francese creato da AB Cosmetic che propone varie linee di prodotti certificati ECOCERT; novità presentata al Cosmoprof e non ancora in commercio è una nuova linea all’olio di monoi composta da 4 referenze (maschera per capelli in tubo, crema doccia, scrub e balsamo corpo). Oltre a Marilù Bio, AB Cosmetic espone da almeno un paio d’anni in fiera la linea Charlotte, costituita da prodotti per tutta la famiglia e baby venduti in Francia nella grande distribuzione; non so voi ma io onestamente in Italia non ho ancora avuto l’occasione di vederli. Miya : Miya Cosmetics è stata un’altra bella scoperta, un brand polacco cruelty free con formule senza siliconi, parabeni, petrolati che mi ha colpito per la sua scelta di proporre una gamma di cosmetici semplice ed innovativa che si adatti alle esigenze dello stile di vita delle donne di oggi che vogliono apparire e sentirsi belle senza dover spendere ore di tempo di fronte allo specchio. I loro prodotti sono conosciuti a livello internazionale e citati su diverse importanti riviste come InStyle.

Natrue : immancabile come ad ogni fiera una visita a Natrue ed una chiacchierata di dettaglio con tutti i brand aderenti allo standard che condividono lo stand con l’associazione. E così qiest’anno, assieme alle vecchie conoscenze, ho incontrato anche la nuova linea di cosmetici Naturdermal

: immancabile come ad ogni fiera una visita a Natrue ed una chiacchierata di dettaglio con tutti i brand aderenti allo standard che condividono lo stand con l’associazione. E così qiest’anno, assieme alle vecchie conoscenze, ho incontrato anche la nuova linea di cosmetici Naturdermal Only Bio : molto interessante la conoscenza di questo brand polacco che propone una vasta linea di prodotti detergenti dedicati alla cura di viso e corpo di adulti e bambini unita ad una linea di detergenti per la pulizia della casa; a caratterizzarlo una filiera produttiva ecosostenibile ed ecologica che parte dalla raccolta delle materie prime da fattorie Polacche, passa per la spremitura a freddo dell’olio fino al riutilizzo delle parti inutilizzate delle piante per produrre cibo per anima li

: molto interessante la conoscenza di questo brand polacco che propone una vasta linea di prodotti detergenti dedicati alla cura di viso e corpo di adulti e bambini unita ad una linea di detergenti per la pulizia della casa; a caratterizzarlo una filiera produttiva ecosostenibile ed ecologica che parte dalla raccolta delle materie prime da fattorie Polacche, passa per la spremitura a freddo dell’olio fino al riutilizzo delle parti inutilizzate delle piante per produrre cibo per anima Phytorelax : piacevolissimo anche il passaggio allo stand Phytorelax, dove ho finalmente conosciuto di persona Patrizia, che mi ha scelto mesi fa come brand ambassador senza avermi mai conosciuto di persona! Tantissime le novità: una nuova linea detox al carbone composta da tre referenze adatte a tutti i tipi di pelle (latte micellare, maschera e detergente viso), una nuova linea antietà al tè verde sempre composta da tre referenze (olio elixir viso, contorno occhi e crema viso giorno con SPF 10). Altra novità interessantissima sono i profumi. Questi profumi erano usciti in edizione limitata in cofanetti. Adesso saranno presenti in linea permanente.

TiAma Bio : novità anche allo stand TiAma Bio che presentava una nuova e profumata linea di skincare al Cedro composta da shampoo, balsamo, gel doccia, balsamo corpo, sapone liquido e crema mani.

novità anche allo stand TiAma Bio che presentava una nuova e profumata linea di skincare al Cedro composta da shampoo, balsamo, gel doccia, balsamo corpo, sapone liquido e crema mani. Winni’s : non necessita di molte presentazioni questo marchio molto conosciuto anche grazie al fatto di essere presente nella grande distribuzione. In aggiunta alla sua già asta gamma di prodotti certificati ICEA, SKINECO e Vegan ok, Winni’s lanciava in fiera ben due nuove linee molto interessanti. La prima è una linea al melograno per corpo e capelli composta da sei referenze (bagnoschiuma, gel doccia, shampoo, balsamo capelli, sapone mani e detergente intimo) mentre la seconda è una linea con acido ialuronico dedicata a viso/corpo e composta da sette referenze (crema viso giorno, crema viso notte, contorno occhi, siero viso, crema corpo, crea mani e trattamento mani/unghie).

: non necessita di molte presentazioni questo marchio molto conosciuto anche grazie al fatto di essere presente nella grande distribuzione. In aggiunta alla sua già asta gamma di prodotti certificati ICEA, SKINECO e Vegan ok, Winni’s lanciava in fiera ben due nuove linee molto interessanti. La prima è una linea al melograno per corpo e capelli composta da sei referenze (bagnoschiuma, gel doccia, shampoo, balsamo capelli, sapone mani e detergente intimo) mentre la seconda è una linea con acido ialuronico dedicata a viso/corpo e composta da sette referenze (crema viso giorno, crema viso notte, contorno occhi, siero viso, crema corpo, crea mani e trattamento mani/unghie). Yope : davvero bellissimo lo stand Yope, con tanto di possibilità di lavarsi le mani per provare i loro deliziosi saponi. Conosco quest’azienda da quando qualche anno fa era stata presentata a Sana da Finalga Distribuzioni ed è molto bello vedere che stanno ampliando notevolmente la gamma: ai saponi e ai detersivi che già conoscevo si sono infatti affiancate creme mani e lozioni già lanciate nei mesi scorsi e in fiera venivano presentate la nuova linea per bambini, alcuni prodotti in edizione limitata come un sapone alla rosa lanciato in occasione della festa della donna e le candele che saranno disponibili da Settembre.

Padiglione 16

Immancabile anche una visita, seppur veloce, al padiglione 16 che accoglieva una miriade di brand polacchi dalle formulazioni più o meno naturali.

Il mio obiettivo era soprattutto quello di passare a salutare (e conoscere per la prima volta di persona) Anna di Camvit Distribuzioni, azienda carpigiana che importa in Italia i migliori brand polacchi naturali attualmente presenti sul mercato: Fresh&Natural, Vianek, Sadza Soap, Sylveco (se non li conoscete dovete assolutamente saltare ai miei post dedicati Vianek, Sadza Soap, Sylveco).

Lo stand di Anna presentava tutti i brand prodotti dall’azienda polacca Sylveco quindi Sylveco stessa, Vianek e Biolaven, un nuovo polacco che non avevo ancora avuto l’occasione di vedere ma che amerò sicuramente dal momento che propone prodotti viso, corpo e capelli a base di lavanda biologica. La gamma prodotti già vastissima di questi brand presentava alcune interessanti novità tra cui per Vianek nuovi sieri viso e BB Cream con SPF15.

Sempre nel padiglione 16 sarebbe stato sicuramente interessante visitare lo stand Dabba , peccato che ci sia arrivata la domenica pomeriggio così tardi che stavano già smantellando tutto 🙁

Dalle informazioni reperite sugli altri blog che seguo posso però farvi sapere anche le loro (tante) novità: il primo prodotto per la detersione (DeepWater Cleanser) un’acqua micellare oil-free con estratti floreali, due prodotti per la cura del contorno occhi (Deepwater Eye Contour Booster e Double Berry Oil Elixir da usare da soli o in sinergia) e una nuova linea di tre prodotti – Bad Weather – dedicata alla pelle maschile!

Che altro dire…complimenti se siete arrivati fin qui perchè il post su Cosmoprof 2018 è diventato mostruosamente lungo, cosa che giustifica l’estremo ritardo con cui lo pubblico: riorganizzare le idee ed editare le foto è stato un lavoro impegnativo me credo ne sia valsa la pena.

Ringrazio le aziende, vecchie e nuove conoscenze, che mi hanno accolto presso i loro stand raccontando con passione il loro brand e le novità che presentavano in fiera; quest’anno più che in ogni edizione precedente ho ricevuto tanti prodotti da provare (e ringrazio anche di questi) quindi le novità di Cosmoprof 2018 continueranno ad accompagnarci anche nei prossimi mesi. Se avete qualche preferenza di brand da approfondire per primi fatevi avanti nei commenti! 😀