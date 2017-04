Costumi da bagno ecologici : vi presento MYMARINI

I costumi da bagno ecologici sono il punto di incontro tra la moda sostenibile e gli sport a diretto contatto con l’acqua (o il semplice desiderio di starsene sdraiati a prendere il sole in spiaggia); qui in Italia però se ne parla davvero poco e visto che mi chiedevo come mai ho pensato di risolvere il problema parlandovene io, cogliendo l’occasione per presentarvi MyMarini.

Perché preferire costumi da bagno ecologici ?

Non so se ci avete mai pensato ma la maggior parte dei costumi tradizionali è prodotta con fibre sintetiche come rayon, latex, poliestere e nylon.

E la produzione di queste fibre tessili sintetiche ha conseguenze sull’ambiente decisamente negative, a partire dall’attività di estrazione, passando per le emissioni di protossido di azoto in atmosfera di durante la produzione, per terminare col fatto che i capi realizzati con queste fibre non possono decomporsi. Anche i costi umani di tutto ciò sono tutt’altro che indifferenti perché i costumi da bagno tradizionali (come tutti i capi di abbigliamento tipici del fast fashion) sono spesso realizzati da lavoratori che ricevono paghe inferiori al livello di sussistenza in luoghi di lavoro che raramente possono essere classificati come sicuri.

Tutti validi motivi per prendere quest’anno seriamente in considerazione l’ipotesi di sostituire il vostro costume fast fashion con uno prodotto in modo più ambientalmente e/o umanamente sostenibile, non trovate?

Costumi da bagno ecologici ed etici, come riconoscerli

Scegliere un costume ecologico ed etico significa badare alla sua etichetta e guardare oltre la moda del momento per approfondire le logiche di produzione fatte dal brand che lo propone.

Dall’etichetta è possibile capire se i materiali utilizzati sono naturali e, nel caso non lo siano, se almeno sia garantita l’assenza di metalli pesanti e sostanze tossiche; ad esempio trovare in etichetta certificazioni come OekoTex e GOTS è sicuramente un buon riferimento per giudicare se stiamo scegliendo il costume giusto per rispettare l’ambiente e la nostra salute.

Altro fattore importante da valutare è anche la responsabilità etica e sociale del produttore: meglio privilegiare costumi che vengono prodotti nel rispetto dei diritti dei lavoratori e in assenza di sfruttamento minorile.

Se solo ci si guarda un po’ attorno è evidente come i brand che producono costumi da bagno ecologici ed etici siano in grande crescita e ciascuno di questi si sta concentrando su una o più delle tante sfaccettature che può assumere la scelta di essere più green: ci sono brand che usano materiali di recupero, riciclati, biologici o certificati Oeko-tex, altri che optano per tinture naturali, che producono eticamente le proprie collezioni o donando in beneficienza parte dei propri profitti e altri che scelgono di produrre in fabbriche che usano energie rinnovabili.

Quest’anno, avendo bisogno di sostituire i miei usurati costumi Calzedonia, ho deciso di optare per i costumi ecologici ed etici del brand MYMARINI di cui ora vi racconterò filosofia e caratteristiche.

MYMARINI , un alternativa etica ed eco-friendly ai costumi da bagno tradizionali

MYMARINI è un marchio di costumi da bagno prodotti eticamente in Germania con tessuti eco-sostenibili made in Italy; la sua missione è quella di proporre costumi da bagno ecologici, alla moda, di eccellente qualità caratterizzati da design semplice, e perfetta vestibilità.

La fondatrice di MYMARINI Mareen Burk da surfer amante della moda e della natura ha ricercato per anni il bikini perfetto per soddisfare tutti gli aspetti per lei importanti: moda, sostenibilità e buone prestazioni nell’uso sportivo.

La domanda a cui non riusciva a darsi risposta era come mai nessuno pensasse a produrre prodotti che combinassero le buone prestazioni in ambito sportivo con gli aspetti di moda e produzione etica, ecco perché alla fine ha deciso di fondare MYMARINI e di essere la prima promotrice di “una collezione di costumi da bagno etici per surfers e per tutti coloro che amano l’acqua, gli sport, lo stile ed il proprio pianeta!”

Il nome MYMARINI ha un preciso significato: MAR è la parola spagnola per identificare il mare (ma anche l’inizio del nome Mareen) e INI è la parte finale della parola BIKINI.

Le caratteristiche dei costumi da bagno ecologici MYMARINI

La collezione di costumi da bagno ecologici MYMARINI in realtà non comprende solo dei bikini ma anche dei bellissimi costumi interi, tutti caratterizzati da:

Design e materiali prodotti in Europa: l’ideazione dei modelli avviene ad Amburgo, etichette, filo e scatola di cartone in cui sono posti i costumi sono made in Germany mentre il tessuto è made in Italy;

Produzione a basso impatto ambientale tutta in Europa: la fabbrica che realizza il tessuto in Italia è dotata di un sistema di recupero del calore sviluppato dalle proprie macchine che consente di ridurre le emissioni di CO2 dovute al processo produttivo, tratta le proprie acque di scarico con un innovativo depuratore fisico-chimico al fine di re-immetterle nell’ambiente con il minimo impatto possibile, può vantare emissioni in atmosfera con valori 10 volte inferiori a quelli consentiti dalla legge e il suo approccio produttivo consuma la metà dell’acqua rispetto a quello tradizionale. La fabbrica che produce i costumi è anch’essa in Europa (Croazia) e questo garantisce un’impronta di CO2 il più piccola possibile.

Produzione etica nei confronti dei lavoratori: obiettivo di MYMARINI non è solo quello di realizzare bei costumi da bagno ma anche di farlo rendendo migliore la vita di chi li produce: grande attenzione è posta al fatto che tutti siano equamente retribuiti e che le condizioni di lavoro siano più che buone.

Tessuto sicuro e privo di sostanze tossiche, anche grazie al fatto che l’acqua utilizzata per la produzione viene pre-trattata per rimuovere la maggior parte degli agenti inquinanti prima di essere immessa nel processo produttivo. La conferma di tutto ciò? Il certificato Öko-Tex Standard 100 !

Tessuto ad alte prestazioni sportive: è composto da 80% PA (Polyamid), and 20% EA (Elasthan), spesso e resistente ma morbido al tatto e soprattutto estensibile in due direzioni, caratteristica che gli conferisce una vestibilità molto confortevole. Infine è certificato UPF 50+ , cosa che non guasta mai sia per chi fa sport che per chi ama semplicemente crogiolarsi al sole.

La mia opinione sui costumi da bagno ecologici MYMARINI

Nelle scorse settimane Mareen è stata così gentile da inviarmi due costumi (un bikini ed uno intero) della nuovissima collezione 2017.

Causa colpi di coda delle influenze invernali (prima di Chiara e poi mio) non li ho ancora indossati in piscina – per il mare purtroppo manca ancora qualche mese – ma li ho studiati per bene e indossati tra le pareti di casa e posso assicurarvi che li adoro per tutta una serie di validissimi motivi (oltre a quelli già elencati prima):

Sono reversibili il che è praticamente come avere due costumi al prezzo di uno: possono essere indossati sia “alla dritta” che “al rovescio” dando l’illusione a chi ci guarda di aver cambiato costume senza però 1) l’impatto economico ed ambientale che questo comporterebbe, 2) la necessità di far spazio ad altri capi nel proprio guardaroba.

Per essere perfettamente reversibili sono realizzati con un doppio strato di tessuto che li rende resistenti ma non toglie nulla alla loro morbidezza e vestibilità seamless anzi, una volta indossati, contribuisce a creare un piacevole “shape effect”.

Tutti i modelli di costumi da bagno ecologici MYMARINI sono caratterizzati da elevatissima qualità dei tessuti e da un look che definirei senza tempo e questo li rende perfetti candidati per un utilizzo prolungato negli anni e non per la fruizione di una sola, brevissima stagione.

Arrivano in una elegante box di cartone che, oltre a proteggerli durante il trasporto, li rende ancora più eco-friendly (niente bustine di plastica) nonché perfetti per fare un regalo.

Se dopo tutta questa presentazione avete deciso che i costumi MYMARINI sono quello che fa per voi, ho una bella notizia: inserendo in fase di acquisto nello shop online MYMARINI il codice goingnaturalwithmymarini avrete diritto alla spedizione gratuita verso l’Italia! (normalmente questa costa 9€).

Perché ciascuno di noi può dare nel suo piccolo un contributo a rendere il modo della moda almeno un po’ migliore, magari partendo proprio dalla scelta di un nuovo costume da bagno ecologico.