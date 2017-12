Crema alla bava di lumaca : ecco come scegliere la migliore

La crema alla bava di lumaca ha proprietà apprezzatissime in ambito cosmetico e nella cura della pelle, motivo per cui negli ultimi anni abbiamo assistito ad un moltiplicarsi dei brand che la propongono e che hanno iniziato ad allargare il proprio orizzonte introducendo intere linee di prodotti contenenti questo pregiato ingrediente.

Il motivo di tale successo è dovuto ai principi attivi contenuti nella bava di lumaca, ritenuti efficaci contro le rughe, per eliminare smagliature, alleviare cicatrici, idratare la pelle secca e contrastare l’acne.

Gli studi sull’efficacia dei principi attivi contenuti nella bava di lumaca

La bava di lumaca è un antico rimedio naturale, usato dalle famiglie contadine per contrastare duroni, verruche e favorire la guarigione di cicatrici.

A confermare quello che l’istinto dei nostri nonni deduceva dalla pratica è anche una ricerca apparsa sulla rivista ufficiale dell’International Society of Skin Pharmacology and Physiology (*) che evidenzia le proprietà rigenerative e riepitelizzanti della bava di lumaca: i suoi principi attivi sono ritenuti in grado di promuovere la formazione di nuovi strati di cellule.

Secondo questo studio la bava di lumaca esercita una forte azione antiossidante grazie a isoenzimi che rallentano il processo degenerativo delle cellule epiteliali inoltre stimola la proliferazione delle cellule del derma denominate fibroblasti e il riarrangiamento del citoscheletro delle fibre di actina. Il risultato finale? Un miglioramento del tono e dell’elasticità della pelle.

Principi attivi e proprietà della bava di lumaca

La bava è una secrezione gelatinosa che permette alle chiocciole di muoversi “scivolando” ma anche di mantenere il giusto grado di umidità del loro corpo molle

e di riparare gli eventuali danni cutanei provocati loro dai predatori senza la formazione di cicatrici evidenti.

La bava di lumaca ha una composizione unica che permette una rigenerazione dei tessuti che nessun’altra sostanza, in natura o di sintesi, è in grado di replicare.

Ecco in sintesi i principi attivi e proprietà che può vantare: la bava di lumaca

è ricca di Vitamine, Proteine e Aminoacidi essenziali che promuovono la vascolarizzazione periferica e “ossigenano la pelle”, garantendo la fornitura di nutrienti, l’idratazione della cute e il riempimento delle rughe. Le vitamine, inoltre, svolgono un’attività antiossidante e cicatrizzante.

rigenera cicatrici, macchie cutanee, bruciature e altri inestetismi della pelle e dei tessuti.

contiene allantoina, una sostanza che stimola la rigenerazione dei tessuti, promuove il turnover epidermico e favorisce la proliferazione dei cheratinociti (sostituendo le cellule morte con nuove cellule).

contiene elastina, una proteina che rende elastica la pelle.

contiene acido glicolico, che esfolia delicatamente lo strato superficiale della pelle (effetto peeling naturale) e stimola la formazione di collagene.

grazie alla presenza di peptidi e acido glicolico, favorisce l’eliminazione delle impurità e dei microrganismi che provocano l’acne.

è ricca di Vitamina C, che contrasta l’azione dei radicali liberi e mantiene i tessuti giovani ed elastici.

Forte di queste caratteristiche e di alcuni studi scientifici che le confermano la bava di lumaca ha ottenuto negli ultimi anni un successo crescente che l’ha vista diventare protagonista di numerose formulazioni cosmetiche tra cui creme nutrienti, antirughe, anti-acne, antismagliature e per eliminare cicatrici.

Ma l’efficacia di questa secrezione non si ferma all’aspetto della pelle: la sua azione rigenerante e protettiva ha grande valore anche per uso interno in soluzioni contro gastriti/ulcerazioni gastriche e problemi alle prime vie respiratorie (come espettorante e fluidificante delle secrezioni bronchiali).

Che caratteristiche vanno considerate nella scelta della miglior una crema alla bava di lumaca ?

Come potrete immaginare c’è crema alla bava di lumaca e crema alla bava di lumaca quindi per scegliere il prodotto migliore mi sento di darvi alcuni personalissimi consigli sugli aspetti da considerare:

la concentrazione di bava di lumaca contenuta nel prodotto che state per acquistare: gli studi sulla sua efficacia sono stati effettuati sulla bava di lumaca pura quindi maggiore sarà la concentrazione presente maggiore sarà l’efficacia che potrete aspettarvi; se la bava di lumaca è l’ultimo degli ingredienti della formulazione che state considerando allora potete sicuramente trovare di meglio in commercio.

la tipologia di allevamento delle lumache : scegliere prodotti realizzati con bava di lumaca da allevamenti a ciclo naturale completo è sicuramente preferibile perché significa che le chiocciole sono allevate in ambienti totalmente naturali, che la loro alimentazione avviene solo tramite vegetali (evitando mangimi specifici per farle crescere più velocemente) e che i vegetali utilizzati per alimentarle vengono cresciuti senza l'utilizzo di sostanze chimiche.

il metodo utilizzato per l'estrazione della bava di lumaca : a mio parere è bene diffidare dai marchi che non specificano in modo chiaro e trasparente il metodo di estrazione della bava di lumaca. La tecnica utilizzata dovrebbe essere non invasiva e stressante per le lumache, non prevederne né la sofferenza né la morte in poche parole essere cruelty-free .

la formulazione naturale o biologica certificata.

Molto interessante sapere che l’allevamento a ciclo naturale completo rappresenta nel panorama italiano il 97% degli impianti di Elicicoltura e che quindi acquistare una crema alla bava di lumaca contenente bava Made in Italy è di gran lunga una scelta più sicura di quella di scegliere un prodotto ottenuto da chiocciole di importazione o raccolte allo stato selvatico.

Per quanto riguarda invece la metodica di estrazione della bava di lumaca io personalmente starei alla larga da tutti i produttori dal metodo di estrazione non chiaramente specificato e quindi potenzialmente non cruelty-free : alcuni metodi prevedono l’uso di scosse elettriche sui molluschi per stimolare un’abbondante secrezione di muco con la triste perdita dell’animale stesso per l’enorme carico di stress a cui viene sottoposto, altri prevedono l’uso di griglie vibranti che spingono le lumache alla secrezione forzata della bava, altri ancora prevedono l’impiego di soluzioni saline (NaCl, aceto, tensioattivi ed altre sostanze aggressive nei confronti dell’animale) che incrementano la produzione di bava ma per osmosi richiamano molta acqua cellulare comportando disidratazione e stress elevato alle chiocciole che quindi possono morire dopo pochi cicli di estrazione se non addirittura al primo ciclo.

Esistono metodi di estrazione della bava completamente sicuri per le chiocciole e con mortalità pari a zero ed io sarei per preferire i produttori che utilizzano questi ultimi:

metodo di estrazione manuale della bava di lumaca prevede la raccolta di chiocciole di almeno 1 anno, il loro lavaggio con acqua potabile e l'immissione in tinozze predisposte per la raccolta della bava dove vengono delicatamente manipolate con le dita per un paio di minuti in modo tale che producano la loro secrezioe. Una volta che il fondo del recipiente si è riempito di bava le lumache vengono tolte, rilavate (la presenza sul loro corpo di bava di altre lumache le infastidisce) e ricollocate nell'allevamento, in attesa di un nuovo trattamento mentre la bava rimasta nella tinozza viene microfiltrata tramite procedimento meccanico per eliminare le impurità. La quantità di muco raccolta con questo metodo è inferiore agli altri sistemi ma pare che la qualità sia più elevata.

metodo di estrazione tramite il macchinario Muller One che prevede una prima fase in cui le lumache vengono sottoposte ad una doccia delicata di acqua osmotizzata miscelata ad ozono ed una seconda fase, quella estrattiva, in cui vengono stimolate tramite la nebulizzazione di una soluzione sbavante composta da sostanze naturali: la soluzione a PH acido viene nebulizzata sulle chiocciole le quali reagiscono istintivamente al suo contatto producendo bava per riportare il PH della propria epidermide al suo valore fisiologico. L'innovativa formula stimolante si questa soluzione garantisce una sollecitazione fisiologica, non invasiva e tale da non pregiudicare la salute dell'animale.

Crema alla bava di lumaca e linee cosmetiche alla bava di lumaca cruelty-free e Made in Italy

Dopo questa lunga premessa vi chiederete sicuramente se ci sia una qualche crema alla bava di lumaca o linea cosmetica alla bava di lumaca, coerente con i principi sopra citati, che io mi senta di consigliarvi e…la risposta è sì!

Mettetevi sedute e godetevi questa carrellata 🙂

Bioluma

Bioluma non propone solo crema alla bava di lumaca ma un’intera gamma di prodotti alla bava di lumaca in tre formulazioni differenti: crema, siero e bava di lumaca pura; si tratta di prodotti di origine naturale che non contengono profumi di sintesi, parabeni, petrolati o siliconi in cui la bava di lumaca è estratta col metodo manuale da lumache provenienti da allevamenti toscani 100% responsabili, immersi nel verde e lontani dallo smog delle città.



Bio Snail

Bio Snail è una linea cosmetica di prodotti ecobio certificata ICEA a base di pura Bava di Lumaca ad alta concentrazione; Bio Snail utilizza una concentrazione superiore di bava di lumaca rispetto alle comuni linee cosmetiche omologhe: si va dal 66% (crema viso) fino al 75% (crema corpo elasticizzante) e al 90% (siero viso e gel viso-corpo). Le formule sono tutte certificate ICEA Eco Bio Cosmesi, Nichel Tested e prive di coloranti, parabeni, siliconi e petrolati; la bava di lumaca contenuta nei prodotti Bio Snail è ricavata con il metodo dell’estrazione manuale.

I prodotti Bio Snail sono in vendita su Macrolibrarsi e Primobio.

Eliderma di Victor Philippe

Eliderma è la gamma di cosmetici a base di bava di lumaca proposta da Victor Philippe e realizzata con bava di lumaca 100% italiana estratta con il metodo manuale.

La linea attualmente comprende una crema alla bava di lumaca viso intensiva, una Crema viso rivitalizzante, un siero rinnovatore, una maschera rigenerante viso e collo monodose e una Crema mani riparatrice, tutti dermatologicamente testati e certificati eco bio cosmesi da Bios.

La si può acquistare su Amazon e Macrolibrarsi.

Helidermina

Loom di Bioearth

La linea LOOM è una serie di cosmetici ecobio certificati ICEA a base di bava di lumaca estratta da allevamenti italiani a ciclo biologico completo e raccolta tramite il metodo dell’estrazione manuale.

Prodotta da Bioearth, Loom è composta da: crema alla bava di lumaca ricca (con 78% di estratto di bava di lumaca), crema con il 79% di estratto di bava di lumaca, siero intesivo (96% di estratto di bava di lumaca), contorno occhi, crema mani (78% di estratto di bava di lumaca), crema corpo.

E’ reperibile su Amazon, Macrolibrarsi, Sorgente Natura.

Moon di Marinella

Prodotta interamente in Italia, la linea Moon di Marinella ricava la bava di lumaca necessaria per le sue formulazioni cosmetiche con il metodo di estrazione del macchinario Muller One usando le chiocciole provenienti dagli allevamenti a ciclo naturale biologico completo dell’azienda agricola Marinella, situata nella storica Cascina Asnenga a pochi chilometri da Bergamo, nel cuore della bassa pianura bergamasca.

La gamma prodotti di Moon di Marinella comprende non solo la crema alla bava di lumaca ma anche altri prodotti viso (maschera in tessuto, siero, burrocacao/contorno labbra) e prodotti corpo (crema corpo, crema mani e docciaschiuma) tutti rigorosamente certificati AIAB quindi privi di sostanze pericolose per la salute, privi di OGM, realizzati senza sperimentazione animale e adatti a tutte le fasce d’età, sia per pelli giovanissime e più mature che per le neomamme.

Può essere acquistata sullo shop online dell’azienda e, visto che sto collaborando con l’azienda per la recensione dei loro prodotti, posso farvi avere uno sconto del 15% sull’acquisto di qualsiasi prodotto con il codice DANIELA15 .

Nuvò Cosmetic

Nuvò Cosmetic è un’altro brand di crema alla bava di lumaca che propone una linea cosmetica viso con bava di lumaca ottenuta per estrazione manuale da lumache Helix Aspersa Müller provenienti da allevamenti posti tra le colline del Lago di Garda. La gamma prodotti Nuvò Cosmetic è semplice (comprende una crema viso h24, una crema viso antirughe, un siero viso antirughe, una crema mani e bava di lumaca pura) ma dall’elevato contenuto di bava di lumaca (dal 60% di crema viso h24 e 80% di crema-siero viso antirughe fino al 100% della bava di lumaca pura) e dalle formulazioni pulite (prive di ftalati, paraffine, mineral oil, sodium laureth sulfate, siliconi, petrolati e profumazioni sintetiche).

La si trova su Amazon , Macrolibrarsi, Primobio.



S’agapò Cosmetici

La linea S’agapò Cosmetici è il risultato del sistema di estrazione della bava tramite il macchinario MullerOne studiato dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco (Cn); si tratta di una delle linee a base di bava di lumaca made in Italy e cruelty-free più completa che esista tant’è che spazia dalla cosmesi ai dispositivi CE per la tosse e lo stomaco. Comprende infatti prodotti cosmetici per il viso (crema giorno-notte e pelli impure, siero, elisir, scrub, siero contorno occhi e labbra, maschera, gel detergente, latte e tonico), cosmetici per il corpo (crema mani, crema corpo, trattamento gambe Dren-Ha, olio secco), prodotti capelli (maschera e shampoo sebo&forfora, volume&forza) e dispositivi medici (sciroppo tosse e sciroppo gastro).

Non ho trovato dichiarazioni specifiche relativamente alla percentuale di bava di lumaca contenuta nelle formulazioni cosmetiche ma guardando l’INCI di crema viso, siero etc la si vede come primo ingrediente assoluto quindi sicuramente parliamo di percentuali elevate.



Con questo direi di aver concluso la mia carrellata sulla crema alla bava di lumaca e linee cosmetiche Made in Italy e Cruelty-free. Se ne avete altre da segnalare fatevi avanti nei commenti e sarò felice di integrare questo post con le informazioni mancanti.

(*) Ricerca pubblicata con il titolo “Molecular basis for the regenerative properties of a secretion of the mollusk Cryptomphalus aspersa” sulla Skin Pharmacology and Physiology, rivista ufficiale dell’International Society of Skin Pharmacology and Physiology. Autori: A. Brieva, N. Philips, R. Tejedor, A. Guerrero, J.P. Pivel, Alonso-Lebrero, S. Gonzalez.

