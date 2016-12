Cuticole secche : rimedi naturali per curarle efficacemente

Ci risiamo, come ad ogni autunno che si rispetti sono nuovamente qui a lottare contro le cuticole secche solo che quest’anno ho deciso di correre preventivamente ai ripari dotandomi di alcuni rimedi naturali che mi permettano di resistere all’irrefrenabile tentazione di mordicchiarle e fare disastri.

Cuticole : cosa sono e perchè sono importanti

Le cuticole non sono altro che dei sottili inspessimenti cutanei posti alla radice delle unghie che costituiscono un’importante difesa; prendersene cura ed evitare che vadano a sovrapporsi alla superficie delle unghie aiuta a mantenere le mani in salute mentre evitare di strapparle o di tagliarle con le forbicine quando risultano secche è fondamentale per non procurarsi ferite piuttosto fastidiose e dolorose.

Le cuticole non vanno confuse con l’eponichio: mentre l’eponichio è la zona di pelle viva che confina con la base della lamina ungueale, la cuticola è il tessuto morto che aderisce alla lamina ungueale.

Cuticole secche : come trattarle correttamente

Le cuticole secche e i conseguenti fastidi collegati sono un problema che accomuna molte persone e la causa è una ipercheratinizzazione, che è anche alla base della comparsa delle pellicine che tutti noi abbiamo tirato e strappato almeno una volta nella vita. vero? E’ quindi bene sapere che non c’è nulla di più sbagliato da fare: togliendo la pelle si rischia di esporre il tessuto sottostante a germi e batteri e se si è sfortunati il risultato può essere l’instaurarsi di una infezione.

Il modo corretto di trattare le cuticole secche consiste invece nei seguenti passaggi:

applicare un olio scioglicuticole e immergere le mani in acqua calda e sapone delicato per ammorbidire cuticole e pellicine, per circa 5 minuti. prendere spingicuticole di metallo oppure di legno (più facile da utilizzare e meno pericoloso), appoggiare il bordo dello strumento contro l’eponichio e spingere contro di esso delicatamente affinchè scivoli indietro mettendo in evidenza la cuticola. a cuticola esposta, rimuovere il tessuto morto dalla lamina ungueale. Mi raccomando: non utilizzate mai per questa operazione pinzette, tronchesini o lime elettriche! La lima elettrica causa frizione e bruciore, il tronchesino è adatto solo per tagliare quelle escrescenze di pelle morta che si trovano sui bordi delle unghie.

Cuticole secche : rimedi naturali fai da te per ammorbidirle

Abbiamo appena detto che per porre rimedio alle cuticole secche è necessario trattarle preventivamente con un olio scioglicuticole, vediamo insieme alcuni rimedi naturali per farlo da sè.

Se le cuticole sono infiammate, bisogna preferire olio di jojoba e olio di mandorle, massaggiati alla base delle unghie.

Se si sono già formate delle piccole ferite, conviene trattarle con un gel all’aloe e poi procedere con uno dei rimedi di cui abbiamo parlato.

Olio scioglicuticole fai da te con olio di oliva e succo di limone

Preparare un soluzione a base di olio di oliva e succo/olio di limone, scaldarla e aggiungere un cucchiaiono di miele (antivirale e lenitivo); finchè la soluzione è ancora calda, immergervi le dita per circa 10 minuti e lasciare agire. Ripetere il trattamento tre volte a settimana.

Olio scioglicuticole fai da te con olio di ricino, olio di oliva e olio essenziale di limone

Il composto si prepara analogamente a quanto appena descritto ma va applicato sulle cuticole secche con un pennellino una volta a settimana.

Olio scioglicuticole fai da te con olio di jojoba, olio di semi di olivello spinoso e olio essenziale di limone

Mescolare in un contenitore 30 ml di olio di jojoba, poche gocce di olio essenziale di limone o lavanda e qualche goccia di olio di semi di olivello spinoso. Applicare questo olio la sera, massaggiandolo sulle cuticole e su tutte le unghie.

Burro scioglicuticole con burro di cacao, olio di vitamina E e olio di mandorle

Sciogliere a bagnomaria 10g di burro di cacao e mentre si fonde aggiungere 5g di olio di mandorle ed 1 capsula di vitamina E, mescolare tutti gli ingredienti e lasciare riposare per qualche minuto per poi travasare il tutto in un recipiente pulito ed aspettare finchè non si solidifica. La crema densa così ottenuta va applicata sulle cuticole tutte le sere per ottenere ottimi risultati.

Burro scioglicuticole con burro di karitè, olio di oliva e olio di ricino

Mettere in una ciotola due cucchiai di burro di karitè (o burro di cacao), un cucchiaino di olio extravergine di oliva e uno di olio di ricino quindi aggiungere 10 gocce di olio essenziale di limone e fare fondere il tutto a bagnomaria; travasare in un contenitore e aspettare che si solidifichi dopodichè applicare il burro alla sera tutti i giorni per ridurre secchezza, bruciori e arrossamenti.

Cuticole secche : rimedi naturali già pronti per ammorbidirle

Se siete come me e spesso la pigrizia vi coglie, dovete sapere che esistono diversi prodotti naturali/biologici già pronti che permettono di trattare efficacemente le cuticole secche senza dover ricorrere a spignattamenti vari.

Io ad esempio sto utilizzando la cuticle softner pen Weleda che ho ricevuto in omaggio allo scorso Sana.



Si tratta di una penna pensata per aiutare ad ammorbidire e a rimuovere in modo naturale e delicato le cuticole, formulata con una ricca presenza di Olio di Melograno biologico, Jojoba ed estratto di Calendula. E’ comoda perché per ammorbidire le cuticole bastano pochi minuti di applicazione dopodiché è possibile spingere le cuticole direttamente con la punta contenuta nel tappo, senza bisogno di altri strumenti.

Altri prodotti che mi incuriosiscono e che probabilmente proverò dopo aver terminato la penna Weleda sono:

Voi invece quali prodotti utilizzate per la cura di unghie e cuticole secche? Se avete suggerimenti da darmi sono i benvenuti!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.