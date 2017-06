Dabba Cosmetics , tutta la potenza della natura lettone in una gamma di cosmetici

Dabba Cosmetics è un nuovo brand lettone, distribuito in Italia da Giada Distributions, che ho conosciuto nella sezione “Be Organic” del recente Cosmoprof 2017.

Le origini e la storia di Dabba Cosmetics

Dabba Cosmetics nasce in Lettonia, dall’intraprendenza di una coppia di giovani ragazzi che hanno saputo creare una linea cosmetica utilizzando solo estratti vegetali di piante e fiori della loro selvaggia e unica Terra.

DABA, con una B, in lettone significa Natura, ma i fondatori hanno volutamente aggiunto un’altra B nel nome per simboleggiare le due nature, quella esterna e quella interiore.

I prodotti DABBA Cosmetics aspirano a rivelarci l’essenza più oscura e al tempo stesso più colorata della natura del Nord, una storia di boschi incontaminati, di prati, di paludi, di fiumi, di laghi, di lunghi inverni e di primavere/estati brevi e colorate…una storia che coincide con quella della nostra natura più profonda perché i creatori di DABBA credono fermamente che ci sia un legame intimo e profondo tra essere umano e natura, che può portarci a riscoprire la nostra natura interiore.

Proprio per questi motivi DABBA Cosmetics si propone come un magico percorso sensoriale verso il nostro interno, capace di risvegliare la nostra naturale bellezza grazie ai potenti estratti di piante nordiche cresciute nella natura incontaminata.

Le caratteristiche dei prodotti Dabba Cosmetics

Le formulazioni, i profumi e le essenze dei prodotti Dabba Cosmetics sono realizzati utilizzando i migliori ingredienti naturali, biologici e vegan friendly ottenuti dalle piante lettoni.

I fiori e le erbe utilizzati per la produzione dei cosmetici Dabba sono particolarmente ricchi di estratti attivi proprio grazie alle latitudini a cui crescono: l’estate lettone è corta e per questo motivo le piante sono costrette a concentrare tutta la loro energia nel periodo di fioritura; la scelta di raccoglierli secondo il calendario astronomico, nel rispetto della sostenibilità e della stagionalità, è un’ulteriore garanzia dell’alta concentrazione di principi attivi e della loro efficacia e performance sulla nostra pelle.

Tutti i prodotti sono completamente privi di conservanti e caratterizzati da un packaging ad alto impatto visivo: il colore predominante è il nero (che vuole rappresentare gli scuri, lunghi, freddi inverni lettoni) rallegrato da delle vivaci note colorate (che rappresentano il periodo della primavera-estate caratterizzato da coloratissimi fiori).

La gamma prodotti Dabba Cosmetics

La gamma prodotti Dabba Cosmetics comprende:

8 Acque floreali biologiche (o idrolati) selezionate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelle: Achillea, Camomilla, Erica, Foglie di Betulla, Foglie di Lampone, Mela, Menta Piperita, Spirea.

2 Oli Viso: uno Idratante con Camomilla e Borragine e uno Rigenerante con Betulla ed Epilobio.

2 Elixir Olio Viso: uno al Lampone (multivitaminico) e uno alla Rosa Canina (antiossidante).

2 Oli Corpo: Uno Calmante (con Tiglio e Calendula) e uno Rivitalizzante (con Achillea e Betulla).

2 trattamenti per Capelli: il Baltic Sea Spray un volumizzante a base di Ago di Pino e Sale Marino e un Olio Rinforzante che combina olio di avocado, jojoba e ricino con Ago di Pino, betulla e ortica.

La cosa interessante della filosofia Dabba Cosmetics è che i fondatori sono fortemente convinti della profonda connessione tra uomo e natura e quindi ritengono che, se una persona seleziona i prodotti dopo averli annusati e fidandosi della propria istintiva percezione sensoriale e olfattiva, inconsciamente sceglierà proprio gli ingredienti attivi di cui la propria pelle e il proprio corpo hanno bisogno.

I prodotti Dabba Cosmetics alla prova

Grazie alla gentile Francesca nelle scorse settimane ho avuto l’opportunità di provare due prodotti Dabba Cosmetics: l’acqua floreale alla menta piperita e l’olio corpo rivitalizzante.

Le acque floreali Dabba Cosmetics non sono altro che dei tonici viso ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore di piante nordiche fresche, coltivate o raccolte in aziende biologiche locali a seconda della loro stagionalità. Possono essere utilizzate, vaporizzate su viso collo e décolleté prima di applicare il siero o la crema idratante, per migliorarne l’assorbimento e l’effetto oppure in qualsiasi momento della giornata per rinfrescare, rivitalizzare e donare maggiore idratazione alla pelle.

Nello specifico l’acqua floreale alla menta piperita Dabba Cosmetics è consigliata per le pelli stanche e mature: la menta favorisce una migliore circolazione, stimola il processo di rigenerazione della pelle ritardandone l’invecchiamento e ripristina la sua naturale luminosità.

Io la sto utilizzando come prodotto pre crema idratante e, a parte il fatto che adoro il suo profumo frizzante che già da solo mi mette allegria, adesso che sono arrivati i primi caldi ne sto particolarmente apprezzando le proprietà rinfrescanti.

L’INCI è talmente semplice che non vale nemmeno la pena di trascriverlo: estratto floreale di menta piperita e un conservante ecobio (Leuconostoc/Radish Root ferment filtrate).

L’olio corpo rivitalizzante Dabba Cosmetics è un prodotto bio certificato Cosmos Organic la cui base é costituita da un mix d’oli vettore (olio di girasole, di nocciolo di albicocca e di calendula) arricchiti da olio di borragine (ricco in fitoestrogeni dall’elevato potere antiossidante e ringiovanente), estratto di achillea (dal potere astringente) ed estratto di foglie di betulla (favorisce la circolazione e il drenaggio dei liquidi in eccesso, rigenera la pelle e le restituisce vitalità).

Lo sto utilizzando con soddisfazione prevalentemente sulla pelle ancora umida subito dopo la doccia: ne verso un po’ su una mano e parto a fare un massaggio che dalle caviglie risale progressivamente verso l’alto per aiutare meccanicamente il ripristinarsi della circolazione. La sua consistenza rende molto agevole l’applicazione, l’assorbimento è rapido e senza alcuna traccia di unto, la pelle diventa elastica e setola.

Gli oli essenziali biologici di menta e rosmarino gli conferiscono un piacevole e persistente profumo frizzante e mentolato.

INCI: Helianthus Annuus seed oil, Prunus Armeniaca kernel oil, Borago Officinalis seed oil, Achillea Millefolium flower extract, Betula Pendula leaf extract, Calendula Officinalis flower extract, Rosmarinus Officinalis leaf extract, Aroma (Limonene, Carvone).

Chi è Giada Distributions

Dabba Cosmetics è distribuita in esclusiva in Italia da Giada Distributions, un’azienda italiana nata nel 2008 da Paola e Davide ed impegnata nella distribuzione di linee cosmetiche biologiche.

Come genitori impegnati sul fronte lavorativo e familiare, si dedicano attivamente a questo progetto, continuando a selezionare e a presentare sul mercato italiano prodotti di marchi come Dabba Cosmetics, Madara, Mossa e Nudus che coniugano nelle loro formulazioni le più innovative tecnologie cosmetiche e la preziosa e antica saggezza della natura.