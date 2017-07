Decotto di betulla & olio cellulite Weleda…prova costume pronti via!

Quest’anno, dopo anni in cui pensavo di provarlo e per un motivo o per l’altro non l’ho mai fatto, ho fatto la mia preparazione alla prova costume con un kit stra-noto tra le appassionate di prodotti naturali/biologici : il duo decotto di betulla & olio cellulite Weleda. Volete scoprire come mi sono trovata?

Ogni anno, con l’avvicinarsi della prova costume, ciascuna di noi sente impellente il desiderio di fare qualcosa contro il problema estetico per eccellenza di noi donne: la cellulite.

La cellulite non è una malattia ma un sintomo esteriore del fatto che qualcosa non sta funzionando alla perfezione: la sua comparsa significa che i liquidi ristagnano nell’organismo e che sistema del ricambio è rallentato. Le dinamiche per cui questo problema si manifesta sono tendenzialmente piuttosto complesse ma indubbiamente, oltre alla predisposizione fisiologica e personale, uno dei principali imputati è lo stile di vita.

Perché la cellulite colpisce molte di noi

Il motivo per cui la cellulite colpisce principalmente noi donne è che il tessuto connettivo femminile, che copre le cellule adipose situate negli strati profondi dell’epidermide, è più rilassato e meno tonico di quello dell’uomo; a causa di questa minore flessibilità delle fibre elastiche del connettivo, le nostre cellule adipose possono crescere fino a 10 volte il loro volume, premendo con forza sul tessuto connettivo fino a portare alla formazione della caratteristica “pelle a buccia d’arancia”.

Inoltre la pressione esercitata dalle cellule adipose ingrossate sui capillari del sistema sanguigno e linfatico riduce l’ossigenazione e il metabolismo dei tessuti cutanei e rallenta il meccanismo di ricambio e drenaggio dei liquidi in eccesso.

Se a ciò aggiungiamo il fatto che l’azione fisiologica degli estrogeni rende più morbido il tessuto connettivo e porta a una maggiore ritenzione di acqua, il disatro è praticamente annunciato.

Ma fortunatamente a tutto c’è rimedio e con un’alimentazione equilibrata, un’attività fisica regolare ed il supporto di adeguati integratori e cosmetici migliorare notevolmente l’aspetto della pelle delle nostre gambe non è una missione impossibile.

Un programma anticellulite dentro & fuori : decotto di betulla e olio cellulite Weleda

Per chi come me di principio preferisce optare per soluzioni naturali/biologiche, una delle soluzioni più facilmente reperibili sul mercato è quella proposta da Weleda: tre prodotti (gommage doccia, olio cellulite e decotto) che si avvalgono delle proprietà stimolanti e rigeneranti delle foglie di betulla per offrire a tutte noi un percorso di bellezza che coinvolge sia l’esterno che l’interno.

Il principio attivo principale alla base di questi prodotti è la betulla, una pianta dalle proprietà molto interessanti: la betulla ama l’acqua e con le sue radici ne assorbe grandi quantità dagli strati superficiali del terreno (un albero adulto arriva ad evaporare in una giornata estiva fino a 500 litri di acqua!). Questa sua affinità con l’acqua la rende estremamente apprezzata per scopi terapeutici: le foglie di betulla appartengono alla categoria “Acquaretici” cioè le piante officinali che possiedono un’azione purificante e diuretica ecco perchè nei prodotti Weleda vengono inserite per svolgere un’azione di agevolazione del ricambio idrico e stimolazione dell’attività renale così da rendere mobili i depositi di liquidi e favorirne l’eliminazione.

Olio cellulite Weleda alla betulla

L’Olio Cellulite Weleda alla betulla contiene pregiati estratti di piante officinali (rosmarino, rusco e giovani foglie di betulla) selezionati per la loro capacità di tonificare i tessuti e levigare la pelle rendendola più elastica e migliorandone l’aspetto; per favorirne il rapido assorbimento può essere applicato con un massaggio sulla pelle ancora umida. E’ privo di oli minerali, altamente dermocompatibile e non unge.

Decotto di betulla Weleda

Il Decotto di betulla Weleda è un concentrato puro di giovani foglie di betulla, che attiva il metabolismo dei liquidi e libera il corpo dalle scorie del metabolismo e contrastando la ritenzione idrica. Un ciclo di tre settimane di decotto aiuta a far ripartire i processi fisiologici di depurazione dell’organismo.

Il Bipack edizione 2017 : decotto di betulla , olio cellulite & Betty

Per rendere la propria offerta anticellulite più appetibile ogni anno Weleda, nel periodo immediatamente precedente l’estate, lancia un kit combinato di prodotti anticellulite.

Il Bipack proposto da aprile di quest’anno ad esempio comprende un Olio cellulite alla Betulla (100 ml), un Decotto di Betulla (200 ml) e un utile omaggio: Betty, una manopola massaggiante bitexture, studiata per essere utilizzata con l’Olio Cellulite Betulla e potenziarne gli effetti, contrastando in modo ancora più efficace gli inestetismi della cellulite e rendere la pelle più levigata, compatta e tonica.

Da circa un mese sto utilizzando con costanza questo kit e vi lascio quindi con estremo piacere la mia opinione.

Decotto di betulla Weleda

Ho iniziato ad assumerlo, mattina e sera, nel dosaggio consigliato (10 ml diluiti in acqua, tisana o succo di frutta); inizialmente lo diluivo semplicemente in acqua ma il sapore non era particolarmente gradevole per il mio palato così ho provato ad aggiungere all’acqua un po’ di succo di limone e la gradevolezza d’uso è sensibilmente migliorata.

La soluzione migliore però, per quanto mi riguarda, è quella di preparare un buon the al bergamotto la sera e di metterlo a riposare in frigo per la notte: il decotto di betulla diluito nel the freddo è così diventato una piacevole parte del mio risveglio mattutino.

Olio cellulite alla betulla Weleda

L’olio cellulite Weleda alla betulla è diventato rapidamente uno dei miei prodotti anticellulite preferiti. L’ho applicato a pelle asciutta così come sulla pelle umida subito dopo la doccia (metodo ideale per favorirne l’assorbimento) ed in entrambi i casi l’ho trovato estremamente piacevole: adoro il suo profumo ed il fatto che pur avendo una formulazione oleosa si assorba rapidamente e senza lasciare residui di unto.

I consigli d’uso indicano di applicarlo da 1 a 2 volte giorno ed io, data la scarsità di tempo a mia disposizione l’ho sempre applicato una sola volta, alla sera; la sua consistenza oleosa lo rende indicato per un piacevole massaggio drenante su gambe, glutei e addome.

La tecnica di massaggio consigliata prevede di partire dal basso verso l’alto ovvero dalle caviglie risalendo verso gambe e glutei con ampi movimenti circolari impastatori eseguiti esercitando una leggera pressione. A seguire le mani devono essere passate a ventaglio dal basso verso l’alto per 3-4 volte, esercitando una leggera pressione. Il tutto dovrebbe durare circa 5 minuti.

Manopola Betty

La manopola Betty poi si è rivelata una piacevole sorpresa perchè grazie alla sua duplice texture si presta a svariati usi:

il lato con texture più fitta, se utilizzato sotto la doccia o a secco, svolge una delicata azione esfoliante e riattivante della circolazione perfetta per preparare la pelle alla successiva applicazione dell’Olio. L’effetto di riattivazione della circolazione è ancor più amplificato se accompagnato da applicazioni alternate di acqua calda e fredda sulle gambe.

il tato con texture più rada si presta a coadiuvare il massaggio che è utile per agevolare la penetrazione in prodondità dell’olio cellulite.

Come consigliato ho abbinato al trattamento col kit anticellulite Weleda una alimentazione sana (in particolare ho cercato di ridurre drasticamente il consumo di zuccheri) e, anche se non sono riuscita a praticare una regolare attività fisica, i risultati sull’aspetto estetico della pelle sono stati apprezzabili.

Voi avete già provato il decotto di betulla e l’olio cellulite alla betulla Weleda? Se sì, come vi siete trovate?