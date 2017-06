Deodoranti naturali efficaci e certificati ? Li ha fatti Phytorelax !

Siete alla ricerca di deodoranti naturali efficaci e certificati biologici? Le recenti novità Phytorelax sono quello che fa per voi, vi va di scoprirle assieme?

Credo che il deodorante sia uno tra i prodotti per la cura quotidiana più difficili da sostituire quando si sceglie di passare ad una cosmesi più naturale.

I fattori da considerare per scegliere i propri deodoranti naturali

I deodoranti tradizionali presenti in commercio sono spesso finiti sotto accusa per le loro formule, in particolar modo per la presenza di alcuni ingredienti che possono risultare aggressivi o irritanti sulla pelle; parliamo di:

sali di alluminio: presenti nei prodotti antitraspiranti, se contenuti in quantità eccessiva possono essere pericolosi per la salute (è ancora in discussione la loro capacità di penetrare nell’organismo).

parabeni: sono usati come conservanti, possono essere assorbiti attraverso la pelle e hanno proprietà simili a quelle degli estrogeni. Uno studio del 2004 ha dimostrato la presenza di tracce di parabeni nei tessuti tumorali asportati da donne malate e questo ha aumentato le preoccupazioni sulla pericolosità di queste sostanze, e di conseguenza dei deodoranti che le contengono.

L’argomento è abbastanza caldo da meritare una pagina di approfondimento sul sito AIRC .

I miei personali criteri di scelta prevedono di verificare in primo luogo l’assenza dei suddetti ingredienti, in secondo luogo l’assenza di alcool (la mia pelle da anni non tollera a contatto con le ascelle prodotti che lo contengano) e solo in un terzo momento di valutare la maggiore o minore gradevolezza del profumo. Farsi condizionare solo dal profumo infatti è riduttivo perché non tutti sudano nello stesso modo e le esigenze di ognuno sono spesso diverse dipendendo da fattori come sesso, abitudini alimentari, fattori genetici e pH.

La nuova gamma di deodoranti naturali Phytorelax

Chi tra voi prende molto seriamente l’argomento sicurezza dei deodoranti sarà molto felice di scoprire che Phytorelax, brand distribuito in molte catene di negozi per la cura della persona e della casa, ha recentemente creato una nuova linea di deodoranti naturali certificati Cosmos Natural, Vegan Ok e Parabens Free.

Tutte le formulazioni dei deodoranti sono dermatologicamente testate, con oltre il 99% di ingredienti naturali e prive di sali di alluminio.

Parliamo di un totale di ben 6 prodotti caratterizzati da 3 attivi naturali in 2 formati (vapo spray e roll-on)!

Le 3 linee di deodoranti naturali Phytorelax sono caratterizzate da diversi attivi naturali:

Linea Fresh con 20% di aloe vera, adatta per chi desidera un deodorante a lunga tenuta extra fresco.

Linea Natural con oligoelementi, adatta a chi desidera un deodorante naturale effetto talco, a lunga tenuta e privo di antitraspiranti.

Linea Sensitive con rosa centifolia, adatta a chi desidera un deodorante extra delicato privo di anti-traspiranti e alcool.

Dettagli deodoranti naturali Phytorelax linea Fresh

Deo Vapo Fresh

0% SALI DI ALLUMINIO, 0% GAS, CON ALCOOL

INCI: ALCOHOL DENAT., ALOE BARBADENSIS, AQUA, TRIETHYL CITRATE, PARFUM, MENTHOL, METHYL LACTATE, MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL, MENTHA ARVENSIS, CANANGA ODORATA, LIMONENE, CITRONELLOL, LINALOOL, CITRIC ACID,

SODIUM BENZOATE, GERANIOL, POTASSIUM SORBATE, CITRAL, BENZYL SALICYLATE, ISOEUGENOL

Deo Roll-on Fresh

0% SALI DI ALLUMINIO, 0% GAS, 0% ALCOOL

INCI: AQUA, ALOE BARBADENSIS, TRIETHYL CITRATE, GLYCERIN, ZINC LACTATE, ZINC RICINOLEATE, PARFUM, CELLULOSE, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, LIMONENE, SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL, HELIANTHUS ANNUUS, MENTHA ARVENSIS, CANANGA ODORATA, MENTHOL, CITRONELLOL, LINALOOL, GERANIOL, CITRIC ACID, CITRAL, MENTHYL LACTATE, BENZYL SALICYLATE, ISOEUGENOL

Dettagli deodoranti naturali Phytorelax linea Natural

Deo Vapo Natural

0% SALI DI ALLUMINIO, 0% GAS, CON ALCOOL

INCI: ALCOHOL DENAT., AQUA, TRIETHYL CITRATE, PARFUM, ZINC PCA, COPPER PCA, CHAMOMILLA RECUTITA, AVENA SATIVA, LIMONENE, LINALOOL, COUMARIN, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE

Deo Roll-On Natural

0% GAS, 0% SALI DI ALLUMINIO, 0% ALCOOL

INCI: AQUA, TRIETHYL CITRATE, GLYCERIN, ZINC LACTATE, ZINC RICINOLEATE, PARFUM, CELLULOSE, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYLALCOHOL, XANTHAN GUM, ZINC PCA, TOCOPHEROL, COPPER PCA, HELIANTHUS ANNUUS, CHAMOMILLA RECUTITA, AVENA SATIVA, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL, COUMARIN, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRIC ACID

Dettagli deodoranti naturali Phytorelax linea Rosa Centifolia

Deo Vapo Rosa Centifolia

0% SALI DI ALLUMINIO, 0% ALCOOL, 0% GAS

INCI: AQUA, TRIETHYL CITRATE, GLYCERIN, PARFUM, GLYCERYL CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL, ROSA CENTIFOLIA, XANTHAN GUM, CANANGA ODORATA, TOCOPHEROL, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS, LACTIC ACID, SODIUM LEVULINATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, COUMARIN, CITRONELLOL, LINALOOL, CITRIC ACID, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ISOEUGENOL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE

Deo Roll-on Rosa Centifolia

0% SALI DI ALLUMINIO, 0% ALCOOL, 0% GAS

INCI: AQUA, TRIETHYL CITRATE, GLYCERIN, ZINC LACTATE, ZINC RICINOLEATE, PARFUM, CELLULOSE, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL, ROSA CENTIFOLIA, XANTHAN GUM, CANANGA ODORATA, TOCOPHEROL, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, COUMARIN, CITRONELLOL, LINALOOL, CITRIC ACID, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ISOEUGENOL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE

I deodoranti naturali Phytorelax alla prova

Per quanto mi riguarda sto utilizzando i deodoranti naturali Phytorelax da un paio di settimane e le mie prime impressioni sono decisamente favorevoli. Data la mia pelle sensibile all’uso dei deodoranti ho scelto i 3 prodotti con formulazione priva di alcool ovvero in particolare il Deo Vapo alla rosa centifolia e il Deo Roll-on Fresh e Natural.

Tutti e 3 sono molto delicati sulla pelle (non mi hanno provocato alcuna irritazione) e ben performanti anche in queste giornate di caldo torrido. Il deodorante naturale Vapo alla rosa centifolia mi ha permesso di riscoprire il piacere dell’utilizzare in tranquillità un deodorante vapo, comodità a cui avevo da tempo rinunciato dal momento che spesso i prodotti che trovavo in questo formato contenevano alcool. Ottimi anche i due roll-on fresh e natural.

E’ ancora un po’ presto per tirare le somme ma con le prime settimane d’uso direi che il deodorante che su di me ha una maggior durata (praticamente da mattina fino a sera) è Fresh, seguito dalla Rosa centifolia (che prima del caldo torrido riusciva ad accompagnarmi fino a sera mentre ora inizia a dare qualche segno di cedimento nel pomeriggio); anche Natural ha una durata paragonabile a quella del deo rosa centifolia.

Tutti e 3 i prodotti hanno un profumo estremamente delicato e non invasivo; il mio preferito è il fresh, seguito a ruota dalla rosa centifolia e infine da natural…ma sui profumi si sà che il parere è sempre molto soggettivo.

Dove è possibile reperire i deodoranti naturali Phytorelax ?

I deodoranti naturali Phytorelax sonno disponibili dal 30 Maggio, in tutti i punti vendita elencati nella sezione Store Locator del sito Phytorelax. E nel caso non abbiate nessun punto vendita in zona possono essere reperiti anche su Amazon.

Per quanto mi riguarda stanno rientrando a pieno diritto tra i deodoranti naturali da riacquistare, assieme al mio adorato Deo Peregrino Radici Toscane. Voi li avete già provati?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.