Detersivi alla spina ecologici e non: ecco tutti i marchi e dove trovarli

Sul blog non ne parlo molto ma qui in casa Going Natural non sono solo i cosmetici naturali/ecologici ma anche i detersivi ecologici a farla da padroni, in particolare ogni volta che mi è possibile sono i detersivi alla spina ecologici ad ottenere la mia preferenza.

Detersivi alla spina : un nuovo (anzi vecchio) modo di comprare

I punti vendita di detersivi alla spina si stanno diffondendo a macchia d’olio e molti ne parlano come se fossero una grande novità eppure, a ben pensarci, nella vendita di prodotti sfusi c’è ben poco di nuovo: le nostre nonne, nel secolo scorso, non acquistavano forse in questo modo i prodotti di cui la famiglia necessitava prima che la modernizzazione, la globalizzazione, il consumismo e tutti i fenomeni che caratterizzano l’economia moderna, portassero via con sé quest’usanza? Mia nonna ad esempio mi raccontava sempre di come il suo negozio preferito fosse quello dei dolciumi perchè esibiva tantissimi barattoli colmi di caramelle colorate.

Detersivi alla spina : i vantaggi di comprare senza imballaggi

Occuparsi della spazzatura è sicuramente una delle maggiori noie della nostre incombenze quotidiane: sacchetti da portare fuori sia in condizioni climatiche favorevoli che avverse, raccolta differenziata che richiede tempo, spazio e attenzione per non parlare dei dubbi amletici del tipo “ma il tetrapak devo metterlo nella plastica o nella carta?”.

Acquistare prodotti sfusi è indubbiamente una soluzione indolore per ridurre questi piccoli fastidi; non so se ci abbiate fatto caso o meno ma di fatto il contenuto dei nostri sacchi della spazzatura è formato in gran parte dagli involucri dei prodotti – di plastica, cartone, polistirolo, vetro – e dai contenitori del cibo acquistato che non servono a nient’altro se non a facilitarne il trasporto…ecco quindi che comprare sfuso (sia i detersivi che altri prodotti alimentari come cereali e legumi) ci aiuta a ridurre notevolmente il volume giornaliero di rifiuti prodotti dalla nostra famiglia ed indirettamente il loro costo di smaltimento.

Oltre a essere ecologico e sostenibile, comprare sfuso porta anche ad una consistente riduzione della spesa: i prodotti venduti sfusi o alla spina sono più economici dei corrispondenti prodotti tradizionali perché privi della confezione e meno pubblicizzati; i loro prezzi d’acquisto sono in media inferiori fino al 40% tant’è che, secondo un indagine di Federconsumatori, una famiglia italiana può arrivare a risparmiare almeno 64 euro al mese e fino a 700-800€ all’anno scegliendo i prodotti alla spina in sostituzione di quelli confezionati!

L’esempio più lampante è proprio quello dei detersivi alla spina ovvero venduti nei flaconi con il sistema del “vuoto a rendere”: sono prodotti ecologici e di qualità che permettono di risparmiare circa 200€ l’anno rispetto ai classici prodotti confezionati.

Comprare alla spina permette inoltre di regolarsi sulle quantità, acquistando soltanto quelle che serve per le proprie necessità si riduce lo spreco alimentare del cibo che scade in dispensa prima ancora di essere consumato; non dimentichiamo poi gli indubbi vantaggi dal punto di vista dello spazio e praticità: i prodotti sfusi ci permettono infatti di organizzare al meglio la nostra dispensa, riutilizzare barattoli di vetro e flaconi di altri prodotti, scegliendo le dimensioni e il formato più adatto alle nostre necessità.

Infine, in un’ottica macro-economica, il minore imballaggio permette di caricare maggiori quantità di prodotto all’interno dei furgoni, riducendo i viaggi per la consegna nei punti vendita, e quindi l’inquinamento.

Detersivi alla spina: una scelta di qualità

I prodotti che più comunemente vengono venduti alla spina, anche all’interno dei supermercati, sono per l’appunto i detersivi.

I detersivi alla spina sono prodotti di qualità, rispettosi dell’ambiente non soltanto per l’assenza di imballaggi ma anche dal punto di vista della composizione: i detersivi alla spina infatti sono spesso realizzati con materie prime di origine vegetale, ciò significa che i tensioattivi scelti per la loro realizzazione sono di origine naturale, non petrolchimica e dunque maggiormente rispettosi dell’ambiente. Per non contare il fatto che negli ultimi anni sono stati introdotti anche diversi marchi di detersivi alla spina biologici ed equosolidali.

Detersivi alla spina : tantissimi franchising per una diffusione capillare in tutta Italia

Devo dire che, probabilmente in nessun altro campo come in quello dei detersivi alla spina, i franchising tra cui scegliere siano così numerosi: eccone un assaggio ma sono sicura che ne esistono molti altri che mi sono sfuggiti…

A questi marchi in franchising si aggiunge anche Qualityclean che distribuisce però i suoi detersivi in spacci pannolini, mini market, ferramenta e anche cartolerie.

Cosa li accomuna tutti? Il fatto di proporre detersivi ecologici, ad alto tasso di biodegradabilità ma senza alcuna certificazione particolare.

Detersivi alla spina biologici : un universo in crescita

Quando, non più di qualche anno fa, ho iniziato ad appassionarmi di prodotti ecologici per la cura della persona e della casa l’unico marchio di detersivi alla spina biologici esistente era Ecor (presente nei punti vendita Naturasì); è stato quindi molto bello in questi anni assistere al fiorire di diversi marchi di detersivi alla spina biologici ed equosolidali.

Nella tabella sottostante ho cercato di riepilogare i marchi, le certificazioni e la reperibilità delle linee di cui sono a conoscenza; non esitate a contattarmi nel caso ne abbia dimenticata qualcuna!

Marchio Certificazione Prodotti Biolù Aiab, Vegan OK Acido Citrico, Bucato, Lavastoviglie, Marsiglia (al taglio e in scaglie), Pavimenti, Percarbonato, Piatti, Sale per lavastoviglie, Sgrassatutto Biotekno Icea Ammorbidente, Brillantante, Bucato, Lavastoviglie, Multiuso Piatti Ecor Aiab Ammorbidente, Bucato delicato (a mano e lavatrice), Pavimenti, Piatti Folia Icea Bucato, Lavastoviglie, Piatti Greenatural Icea Acido citrico, Bucato (a mano e lavatrice), Pavimenti, Percarbonato, Piatti, Polvere bucato, Sgrassatore igienizzante Ricaricando Aiab Ammorbidente, Bucato (a mano e delicati), Lavastoviglie, Percarbonato, Piatti, Sgrassatore, Smacchiatore Safylla Icea Bucato (a mano e lavatrice), Piatti, Noci lavatutto, Universale (superfici cucina, bagno e pavimenti) Solara (Officina Naturae) Icea Ammorbidente, Bucato, Piatti, Universale Verdevero(*) Lav, Vegan OK Bucato, Lavastoviglie, Multiuso, Pavimenti, Piatti

(*) acquistabile anche online, non alla spina, ma in taniche da 5 litri (ad es. qui )

Come avrete notato, a differenza del 99% degli altri marchi di detersivi alla spina citati precedentemente, la distribuzione dei detersivi alla spina biologici non avviene per ora – che io sappia – con il metodo del franchising dedicato ciò significa che è solitamente possibile trovare questi prodotti in punti vendita che trattano articoli sfusi (alimentari e non), tra cui anche – ma non esclusivamente – i detersivi.

Detersivi alla spina : dove trovarli

Dopo aver letto di tutti i vantaggi che l’acquistare detersivi alla spina (e prodotti sfusi in genere) comporta e l’elevato numero di marchi disponibili sul mercato immagino che la prima domanda che vi sorgerà spontanea sia: ma come faccio a trovare i distributori di detersivi alla spina?

Alla risposta ci ha pensato il sito Washmaps che censisce – ad oggi – ben 1584 punti vendita di detersivi alla spina, dislocati in 108 province; con una distribuzione così capillare non dovrebbe essere difficile trovare un distributore di detersivi alla spina vicino a voi!

