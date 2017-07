Dolcetti al cocco fatti in casa : facili, veloci, sani e senza cottura al forno!

I dolcetti al cocco sono la tua passione? Allora questa ricetta fa per te: con soli 3 ingredienti e pochi minuti di tempo potrai realizzare dei fantastici dolcetti, infinitamente migliori di quelli che puoi trovare in commercio.

I dolcetti al cocco di questa ricetta sono senza cottura, senza glutine, adatte ai vegani e a chi segue la dieta paleo, senza farine e senza zuccheri raffinati; gli ingredienti? 100% biologici e naturali.

Inoltre i 3 ingredienti che li costituiscono aiutano a tenere sotto controllo la glicemia:

Zucchero di cocco integrale: è l’unico zucchero integrale con basso indice glicemico (IG =35) e che, se utilizzato grezzo, contiene preziosi minerali come potassio e zinco (rispettivamente il 28% e il 25% della razione giornaliera raccomandata ).

Farina di cocco o cocco grattugiato secco: contiene 13,7g di fibre per 100g di prodotto che aiutano a rallentare l’effetto dell’indice glicemico del pasto. Se utilizzato come in questo caso in ricette senza cottura contiene elevate quantità di potassio e di ferro, antiossidanti e grassi saturi buoni che aiutano a regolarizzare il metabolismo e il livello degli zuccheri nel sangue.

Burro di cacao: è un grasso saturo che non aumenta il livello di colesterolo cattivo nel sangue inoltre contiene vitamina K e vitamina E che aiuta a regolarizzare l’effetto glicemico dei pasti.

Dolcetti al cocco : ingredienti e preparazione

Ma veniamo alla ricetta dei dolcetti di cocco più veloci, golosi e gustosi che io abbia mai assaggiato.

INGREDIENTI per 12 dolcetti come da foto

60g di farina di cocco

60g di zucchero di cocco

30g di burro di cacao

Facoltativo: il contenuto di una bustina di tè choco Yogi Tea

PREPARAZIONE:

Mettere in una terrina farina e zucchero di cocco e mescolare. Parallelamente scaldare il burro di cocco a bagnomaria finché non si scioglie, andarlo ad aggiungere nella terrina in cui avete preparato farina e zucchero di cocco e amalgamare il tutto.

Se come me siete appassionate consumatrici di tè choco Yogi Tea vi consiglio di aprirne una bustina (anche già usata per fare il tè eh) e di metterla nel preparato perché gli aggiunge un non so che di aromatico che lo rende ancora più buono.

L’impasto non sarà completamente ben amalgamato ma si ovvia facilmente in fase di preparazione: basta procurarsi un contenitore da cubetti del ghiaccio o uno stampo da cioccolatini e pressare leggermente il composto mentre lo inserite all’interno dei singoli stampini.

Una mezz’oretta di congelatore e i nostri dolcetti al cocco sono pronti. Una volta sformati basterà porli su un piattino e conservarli in frigorifero ma vi assicuro che non dureranno molto 😛 Nel caso decidiate di portarli fuori casa fate solo attenzione alla temperatura esterna: se troppo elevata il burro di cacao tenderà a sciogliersi!

Reperibilità degli ingredienti per i dolcetti al cocco

Sì lo so, la ricetta è semplice e veloce ma alcuni degli ingredienti (zucchero di cocco e burro di cacao in particolare) molto probabilmente non sono tra quelli che tenete abitualmente nella dispensa in cucina. Eccovi quindi degli spunti per facilitarvi nel cercarli:

Burro di cacao: quella che vedete in foto è una confezione che ho acquistato in un Naturasì della mia zona e immagino siano presenti confezioni analoghe anche in altre catene di negozi di biologico; nei supermercati tradizionali io non l’ho mai visto. Online potete trovarlo su Amazon e Sorgente Natura.

Farina di cocco: quella che vedete in foto è la confezione disponibile su Zenstore ma potete reperirla facilmente sia online (ad esempio su Amazon e Sorgente Natura) che praticamente in ogni supermercato.

Zucchero di cocco: quello che vedete in foto è la confezione disponibile su Zenstore ma potete reperirlo anche su Amazon e Sorgente Natura. Onestamente non mi è ancora capitato di vederlo in un supermercato tradizionale ma magari nella vostra zona siete più fortunati di me. In tal caso magari segnalatemelo nei commenti così che io possa aggiornare coerentemente il post.

Dolcetti al cocco : altre fonti di ispirazione

Non sono creativa in cucina, lo sapete, e infatti l’ispirazione per questa ricetta semplice e veloce mi è arrivata da un mix di due fonti che vi cito volentieri nel caso vogliate darvi un’occhiata:

La ricetta delle barrette energetiche al cocco di Dolcesenzazucchero (che è leggermente più lunga da preparare perché richiede di tritare assieme gli ingredienti in modo tale che l’olio contenuto nella farina di cocco si amalgami meglio con lo zucchero) – la trovi qui

La ricetta del blog Yogi Tea – la trovi qui

La mia creatività è stata quella di mixarle e semplificarle…vista la mia abilità in cucina posso dirmi più che soddisfatta così!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.