Dr Hauschka : la mia esperienza con la consulenza personalizzata

Dr Hauschka è un brand che conosco per nome da ormai un’infinità di anni ma che per non so bene quale motivo non ho mai approcciato con particolare trasporto.

Poi è successo che in un un lunedì di ferie di inizio Dicembre io mi sia recata nel negozio fisico Cartazucchero per comprare un regalo di Natale e abbia scoperto che di lì a pochi giorni – il 16 Dicembre – ci sarebbe stato un beauty open day Dr Hauschka e mi sono detta “Quale migliore occasione per conoscere finalmente meglio questo brand?”.

Nella graziosa cornice del negozio Cartazucchero di Cristian (che chi bazzica nella passione per la cosmesi naturale/biologica da anni come me ricorderà dal tempo in cui gestiva la pagina facebook La Gazzetta del Bio) per tutta la giornata di Sabato 16 Dicembre è stata presente una beauty consultant Dr Hauschka disponibile, per chiunque entrasse in negozio anche senza prenotazione, a fornire una dettagliata consulenza sulla propria tipologia di pelle e consigli sia sulla beauty-routine più adatta alle sue specifiche esigenze che sul make-up per aver il look giusto in ogni occasione.

Non ero mai stata ad un beauty day Dr Hauschka ma quello a cui ho partecipato mi è piaciuto molto perchè mi ha permesso di capire che la filosofia di questo brand è completamente diversa da tutti quelli che sono abituata ad utilizzare ed affascinante, nella sua particolarità come pochi altri; mi ha inoltre permesso di annusare e toccare con mano le consistenze dei prodotti che mi sono stati consigliati cosa che, considerando che il loro prezzo unitario non è decisamente tra i più bassi sul mercato, è assolutamente indispensabile per sentirsi sicuri di voler fare “l’investimento”.

Breve storia e caratteristiche peculiari del brand Dr Hauschka

La cosa più bella dell’open day Dr Hauschka a cui ho da poco partecipato è stato il fatto che mentre studiava la mia pelle e mi faceva provare i prodotti che riteneva adatti a me, la beauty consultant mi ha fatto un’interessante panoramica del marchio…sarei stata ad ascoltarla per ore!

Ho così scoperto che il fondatore Rudolf Hauschka già dagli anni ’20 iniziò a elaborare un processo di produzione dei medicinali su base naturale (WALA) e che negli anni 1950 era giunto alla decisione di voler sviluppare una cosmesi naturale a integrazione dei rimedi medicinali. Il lancio della sua prima gamma di cosmesi naturale, rivoluzionaria per quei tempi, risale al 1967 ed è il frutto della volontà di sviluppare una cosmesi basata su sostanze naturali il più possibile inalterate, caratterizzata da un’ottima tollerabilità cutanea e dalla capacità di prendersi cura della pelle sostenendola nelle proprie attività; il nome “Cosmesi Dr. Hauschka” arriva invece nel 1978 mentre le prime referenze make-up furono lanciate nel 1981.

Bello scoprire che il principio che sta dietro tutti i prodotti Dr Hauschka è “l’essere umano al centro”, rappresentato dallo stesso logo in cui la sfera centrale rappresenta proprio la persona e le tre linee che la abbracciano simboleggiano i tre regni della natura: minerale, vegetale e animale tutti e tre presenti – come ingredienti – nella cosmesi Dr Hauschka.

Sapevo già che i prodotti Dr Hauschka sono formulati con ingredienti naturali provenienti possibilmente da agricoltura bio-dinamica certificata Demeter, da coltivazioni biologiche controllate o dal commercio equo solidale ma in tutta onestà – ad uno sguardo superficiale – mi erano sfuggite quelle che sono le vere particolarità di questo brand:

Colonna portante di tutta la filosofia Dr Hauschka è la convinzione che la pelle sia in grado di nutrirsi e rinnovarsi avvalendosi delle proprie forze e quindi che la cosmesi non debba fare altro che aiutarla in modo mirato e olistico a ritrovare il suo equilibrio naturale .

. Dr Hauschka non fa nessuna netta distinzione tra le diverse tipologie di pelle perché sostiene che ciascuno di noi è unico e quindi – a seconda dei luoghi, delle stagioni, del momento e delle varie fasi di vita – la nostra pelle cambia le sue esigenze di trattamento. Questo è uno dei motivi per cui Dr Hauschka predilige la distribuzione nei negozi fisici rispetto a quella online (sebbene questa ci sia) e organizza spesso beauty day come quello a cui ho partecipato: ritiene fondamentale la presenza di un esperto in grado di accompagnare il consumatore nella scelta migliore dei prodotti per la sua pelle.

perché sostiene che ciascuno di noi è unico e quindi – a seconda dei luoghi, delle stagioni, del momento e delle varie fasi di vita – la nostra pelle cambia le sue esigenze di trattamento. Questo è uno dei motivi per cui Dr Hauschka predilige la distribuzione nei negozi fisici rispetto a quella online (sebbene questa ci sia) e organizza spesso beauty day come quello a cui ho partecipato: ritiene fondamentale la presenza di un esperto in grado di accompagnare il consumatore nella scelta migliore dei prodotti per la sua pelle. Con Dr Hauschka non si parla di skincare routine ma di rituali di trattamento perchè intende il prendersi cura di sè come vivere ogni passaggio come un piacere, come un ritorno al centro, a noi stessi. I trattamenti fatti dalle estetiste Dr Hauschka cominciano sempre con un caldo pediluvio profumato per sciogliere le tensioni, seguito dai trattamenti viso che non prevedono mai esfolianti perchè la detersione avviene per affinità con l’obiettivo di allontanare solo ciò che la pelle secerne naturalmente perchè ogni trattamento in più potrebbe irritare la pelle. Particolarissima la tecnica di applicazione dei prodotti tramite massaggi che alternano delicati tocchi ritmici con mani e pennelli per stimolare la circolazione dei liquidi nel tessuto connettivo e nel sistema linfatico; ne sono rimasta affascinata ed ho scoperto con piacere che online esistono dei video che li spiegano perchè onestamente non so se saprei ripetere da sola la tecnica utilizzata per l’applicazione dei prodotti dalla beauty consultant.

perchè intende il prendersi cura di sè come vivere ogni passaggio come un piacere, come un ritorno al centro, a noi stessi. I trattamenti fatti dalle estetiste Dr Hauschka cominciano sempre con un caldo pediluvio profumato per sciogliere le tensioni, seguito dai trattamenti viso che non prevedono mai esfolianti perchè la detersione avviene per affinità con l’obiettivo di allontanare solo ciò che la pelle secerne naturalmente perchè ogni trattamento in più potrebbe irritare la pelle. che alternano delicati tocchi ritmici con mani e pennelli e nel sistema linfatico; ne sono rimasta affascinata ed ho scoperto con piacere che online esistono dei video che li spiegano perchè onestamente non so se saprei ripetere da sola la tecnica utilizzata per l’applicazione dei prodotti dalla beauty consultant. La cura del viso secondo Dr Haushka prevede tre fasi: la detersione (fatta come detto prima per affinità e senza l’uso di alcun esfoliante), il trattamento giorno (che prevede prodotti di trattamento dalle ricche composizioni) e il trattamento notte (che prevede trattamenti privi di grassi, affinché la pelle possa respirare e riposarsi attraversando indisturbata la propria fase metabolica); una filosofia decisamente in controtendenza rispetto a quella della maggior parte dei brand che conosco, basata sul principio di sostenere il naturale ritmo di rigenerazione della pelle, di attivarlo e stabilizzarlo. Proprio in virtù di questo concetto di ritmo di rigenerazione della pelle Dr Haushka consiglia l’uso consecutivo dei propri trattamenti per almento 28 giorni, il tempo che serve alla nostra pelle per rinnovarsi.

Che dire, questa bella chiacchierata con la beauty consultant Dr Hauschka ha aperto per me uno spiraglio sull’affascinante filosofia di questo brand che il mio finora superficiale sguardo verso questo brand non era stato in grado di cogliere e ne sono rimasta colpita.

Il mio trattamento personalizzato Dr Hauschka

Mentre la beauty consultant mi raccontava tutto questo il suo occhio esperto ha anche valutato la mia pelle individuandola con necessità di idratazione non eccessiva, un primo inizio di segni di espressione attorno agli occhi e qualche poro dilatato residuo di un periodo in cui era un po’ più tendente al grasso di quanto non sia ora.

Il trattamento personalizzato per la cura del viso che mi ha consigliato, dopo aver verificato la reazione della mia pelle all’applicazione dei corrispondenti prodotti, è il seguente:

Rituale detersione del mattino: crema detergente (da applicare a pompage) e lozione tonica.

Cura della pelle giorno: crema alla rosa light, crema contorno occhi, balsamo labbra + maschera rivitalizzante (un velo senza risciacquo – 1 o 2 volte a settimana).

Rituale detersione della sera: latte detergente e lozione tonica.

Cura della pelle notte: siero notte.



In più, per aiutare la pelle nei momenti di maggiore difficoltà (prima e dopo l’estate) mi è stato consigliato il trattamento da 28 giorni in fiale per la pelle sensibile; si tratterebbe teoricamente di un trattamento da effettuare in tanti cicli in un anno quanti sono i propri decenni di vita (nel mio caso: 38 anni = 3/4 cicli) ma la beauty consultant ha ritenuto che per me ne possano bastare 2 dal momento che la mia pelle è in condizioni piuttosto buone.

Essendo rimasta molto incuriosita dalla filosofia Dr Hauschka ma avendo già diversi prodotti in casa da smaltire, ho optato per l’acquisto di quelli che più mi incuriosivano: crema detergente, lozione tonificante e contorno occhi.

Voi avete già provato qualcosa di questo brand? Come vi trovate?