Eco abbigliamento : come, dove e quando comprarlo senza spendere una fortuna

Il periodo dei saldi è quest’anno coinciso per me con un momento di rinnovo armadio, che ho volutamente incentrato sull’ eco abbigliamento .

Dal momento che diverse di voi mi chiedono in privato se ho qualche esperienza di acquisto di capi di abbigliamento ecologici e di shop online che li trattino, ho pensato che potesse esservi utile una carrellata delle mie recenti esperienze di acquisto e qualche informazione sulla qualità dei capi che ho toccato con mano anche se penso che poi ve ne parlerò in dettaglio a parte.

Eco abbigliamento : è davvero necessario spendere una fortuna per comprarlo?

Vorrei iniziare questo post sfatando un mito : per aggiungere qualche capo di eco abbigliamento nel proprio armadio non è necessario spendere una fortuna e i motivi sono diversi.

Innanzitutto i brand di eco abbigliamento tendono a proporre dei capi che non sono strettamente legati alle mode del momento ma che sono spesso classificabili come evergreen; facendo acquisti nel periodo dei saldi difficilmente quindi si rischia di vedersi rifilato il capo di abbigliamento evidentemente fuori moda.

In secondo luogo, in base alla mia esperienza, i capi di eco abbigliamento possono vantare una qualità dei tessuti che buona parte dei marchi tradizionali si scorda quindi se anche a volte sembra di spendere di più in realtà non è così perché ci si sta accaparrando un prodotto che è destinato a durare ben di più nel tempo.

Eco abbigliamento : la mia esperienza di acquisto su Altramoda

Credo che Altramoda sia lo shop online italiano dedicato all’eco abbigliamento più “storico”; correva infatti l’anno 2009 quando Marco ed Elena hanno fondato questo noto e-commerce che oggi è quello dove a mio parere è possibile trovare il più vasto assortimento per tutta la famiglia.

Ho fatto da loro finora un paio d’ordini che includevano sia scarpe (avete letto di xyz?) che abbigliamento di noti marchi del biologico come Braintree e Nomads Clothing e sono molto soddisfatta della qualità di quanto comprato. La spedizione è veloce (ogni pacco viene di solito spedito entro 24 ore) ed è molto bello il fatto che sul sito sia presente una sezione di Offerte non solo nel periodo dei saldi così come una tesserà fedeltà che premia i clienti affezionati con codici sconto. Altramoda offre una garanzia soddisfatti o rimborsati ma nel caso in cui vi capiti di sbagliare taglia o modello (a me non è ancora capitato) i costi per la spedizione del reso sono a carico dell’acquirente.

Eco abbigliamento : la mia esperienza di acquisto su Braintree Clothing (ora Thought)

Complice il periodo di saldi e il fatto che Lorenzo desiderava da tempo dei calzini in bambù ho deciso di provare l’acquisto diretto dei prodotti a marchio Braintree dal loro shop online.

Gli sconti abbastanza consistenti mi hanno permesso di acquistare a prezzi ragionevoli (oltre alle suddette calze non in offerta) un paio di sciarpine leggere, una maglia a maniche lunghe e due collant colorati tutti in bambù; avrei provato volentieri anche dell’intimo ma erano rimaste solo taglie troppo grandi per me 

Il brand è inglese ma spedisce in tutto il mondo; verso l’Europa le spedizioni ammontano a £8 e la consegna richiede da 5 a 7 giorni lavorativi.

La gestione dell’ordine è stata tempestiva e accompagnata da email automatiche sul suo stato di avanzamento, il tempo di transito dalla notifica di spedizione di meno di una settimana, inferiore a quanto da loro preventivato nella prima conferma d’ordine; i capi arrivano imballati in una busta sigillata per proteggerli da umidità/pioggia e…che dire…io amo la morbidezza e confortevolezza del bambù quindi li amo tutti dal primo all’ultimo.

Eco abbigliamento : la mia esperienza di acquisto su Trame di Storie

Il mio primo acquisto su Trame di Storie, lo shop online AltraQualità, è coinciso proprio con il periodo dei saldi ed ha incluso solo accessori: una tracolla in gomma riciclata Made in Barrio per mio marito, un paio di sciarpe (quelle che vedete in foto) e qualche bijoux del commercio equosolidale per me.

Anche qui grande soddisfazione per i prodotti ricevuti in sé, unica pecca della mia esperienza è la scarsa comunicazione ricevuta dallo shop online durante il processo di acquisto: la spedizione non è stata velocissima rispetto agli standard a cui ormai ci ha abituato il web (vado a memoria ma mi sembra che per la partenza del pacco ci sia voluta una settimana), non si riceve una mail di conferma per l’ordine e quindi mi sono trovata un paio di volte a controllare lo stato dell’ordine sul sito, chiedendomi se ci fosse qualche problema e indecisa sul se contattare o meno il servizio clienti per informazioni.

Nessun disguido da segnalare eh però qualche notifica in più (anche automatica) sullo stato di avanzamento degli ordini forse non ci starebbe male.

Eco abbigliamento : la mia esperienza di acquisto su Amazon

Sì avete capito bene, proprio Amazon! Mi sono accorta qualche tempo fa che su Amazon sono in vendita alcuni capi di abbigliamento di Altromercato / Auteurs Du Monde di collezioni precedenti a quella attualmente in corso. Si tratta di capi di abbigliamento abbastanza evergreen da sbilanciarmi a provare ad acquistarne qualcuno senza grosse remore e…niente da dire!

I prodotti che arrivano sono originali, di ottima qualità/fattura, vengono consegnati rapidissimamente, hanno uno sconto più che consistente sul prezzo originale e – nel caso di scelta sbagliata di taglia/modello – beneficiano del reso/rimborso gratuito…insomma più di così non si può desiderare.

Chiaro è che la scelta di modelli, colori e taglie è alquanto limitata ma d’altra parte non si può pretendere diversamente….

Se anche voi desiderate concedere loro un tentativo li potete trovare tutti a questo link.

Ecco, con questo ho concluso la mia sommaria descrizione delle mie recenti esperienze di acquisto di eco abbigliamento, però sono e resto curiosa di sapere se anche voi vi state orientando verso questo tipo di scelte e se sì quali sono i vostri brand del cuore.

Fatemi sapere!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.