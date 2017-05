Ecococcole , solo cose belle ed eco-friendly per mamma & bambino

Ecococcole è un bell’e-commerce pensato da una mamma per altre mamme , di cui vi parlo con grande piacere perchè propone un’interessante gamma prodotti capace di coniugare non solo l’utile ed il bello ma anche l’attenzione alla sostenibilità.

Sono consapevole che non capiti a tutte ma ci sono donne, tra le quali ammetto di rientrare anch’io, che con la maternità e l’inizio della nuova avventura da mamma dimenticano temporaneamente che questo nuovo ruolo non implica il fatto di perdere anche la propria identità di donna.

Catapultate in una nuova vita fatta di notti spesso insonni, nuove priorità e amore sconfinato per il pargolo che hanno accolto si ritrovano a pensare solo a lei e a concludere ogni sessione di shopping rendendosi conto solo a posteriori di aver fatto acquisti solo per il proprio piccolo/piccola.

Perchè vi racconto questo? Perchè il primo pensiero quando ho incrociato Angela di Ecococcole su Instagram e sono stata catturata dalle sue belle foto è stato : “Ecco, se avessi scoperto questo e-commerce un po’ prima forse non sarei caduta così irrimediabilmente nell’errore di dimenticarmi di me per mesi interi”.

Sì perchè Ecococcole , come vi spiegherò tra poco, ha un raro pregio : avere a catalogo sia prodotti sani, belli e utili per bambini che belle idee regalo e prodotti per la cura personale della mamma, il tutto con un occhio di riguardo per la sostenibilità.

La storia di Ecococcole

Ecococcole nasce dall’esperienza di una mamma (Angela) alla costante ricerca di prodotti sani, belli e utili per i bambini che soddisfino anche precisi criteri di qualità/sicurezza a contatto con la pelle dei nostri piccoli e dal suo desiderio di trovare idee innovative che semplifichino la vita di noi genitori.

Ecococcole è condivisione di tutto ciò che è stato scovato e in un certo senso “testato” da una mamma come voi (io, Angela) e dai suoi due piccoli e fantastici bambini (Davide di quattro anni e Marco di un anno).

La gamma di prodotti di Ecococcole ed i plus del servizio

Visitando le varie sezioni di Ecococcole è possibile trovare una bella selezione di prodotti utili ed eco-friendly per i nostri bambini:

Pannolini ecologici usa e getta dal prezzo competitivo (marchio Happy di cui vi avevo parlato anche qui).

Pannolini lavabili, ecologici e colorati assieme a tutti gli accessori necessari per il loro uso.

Abbigliametno in cotone biologico, tessuti certificati Oeko-Tex privi di sostanze chimiche nocive.

Prodotti di cosmesi formulati con estratti vegetali provenienti da agricoltura biologica, senza coloranti, parabeni, sodium laureth sulfate.

Tutto il necessario per la cameretta: copertine (anche personalizzabili col nome) e sacchi nanna per non parlare di decorazioni, adesivi e luci notturne così graziose da piacere sia ai bimbi che alla mamma (o forse più alla mamma che ai bimbi? :P).

Giochi ecologici e naturali, inclusi contenitori per tenerli in ordine e la bella collana di cofanetti montessoriani de L’Ippocampo (vi ho parlato qui del cofanetto con le lettere smerigiliate, ricordate?).

Non mancano poi tante soluzioni sia per rendere più semplice la vita di noi genitori che per regalare una coccola alla neomamma mamma (che non guasta mai):

Marsupi ergonomici per portare a spasso ad alto contatto i più piccoli.

Materassini e bei portaoggetti per auto e passeggino.

Una bella selezione di decori e stoviglie per supportare la mamma nell’organizzazione di babyshower, battesimi e compleanni.

Una selezione di cosmetici ricchi di principi attivi naturali e biologici e di make-up cruelty-free, senza parabeni, petrolati e siliconi.

Il nome Ecococcole non è scelto a caso e infatti ogni esperienza di acquisto è pensata per essere una coccola per mamma e bambino grazie a piccoli dettagli che fanno la differenza: la confezione regalo è gratuita, è possibile richiedere una spilla personalizzata con nome a soli 0,80€ ed ogni ordine contiene alcuni campioni omaggio.

L’esperienza di acquisto su Ecococcole

Il pacchetto che abbiamo ricevuto da Angela nell’ambito di questa collaborazione era curato nei minimi dettagli; in foto non si vede perché Chiara se ne è impossessata prima che io riuscissi a fare qualche foto della confezione ma la felpa era avvolta in una bella carta velina fermata da un adesivo col marchio Ecococcole ed anche il necessaire di Mr Wonderful era contenuto in un sacchetto regalo.

Come è giusto che sia il nostro ordine includeva sia un oggetto per me (il necessaire di Mr Wonderful) che alcune cose utili per Chiara:

Una felpa fucsia trapuntata con cerniera e applicazione gattino del brand polacco Pinokio che produce nel proprio stabilimento in Polonia abbigliamento per bambini da 0 a 5 anni in cotone certificato OEKOTEXT, testato e a prova di allergia. Chiara se n’è letteralmente innamorata e io con lei: è pratica perché dotata di cerniera, morbida e bella…fosse per lei indosserebbe sempre solo quella 😀

Il cofanetto “Le mie lettere Montessori” de L’Ippocampo…era da un po’ che lo tenevo in wishlist senza mai decidermi a comprarlo perché pensavo che Chiara fosse ancora troppo piccola per apprezzarlo e invece ne è davvero molto incuriosita, è diventato uno dei più frequenti passatempi serali in sua compagnia (ve ne parlo anche in questo post sulle lettere smerigliate montessori).

Il grazioso e pratico necessaire Mr Wonderful che sto utilizzando come bustina “raccogli minuteria” in borsetta e che funge anche da solleva morale vivente durante gli eventuali momenti no.

Ed un bel puzzle 3D Legler a forma di casa di 24 pezzi, interessante alternativa ai classici puzzle piatti.

Insomma Ecococcole ha tutte le carte in regola per uno shopping mamma & bambino soddisfacente, sicuro e attento all’ambiente. Lo avete mai provato?