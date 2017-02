Ecotools (e non solo) : guida ai pennelli trucco vegan ed eco-friendly

Anche tu desideri scegliere pennelli trucco vegan ed eco-friendly ? Sei nel posto giusto! Partendo da Ecotools, faremo una bella carrellata di tutti i brand a tua disposizione sul mercato!

Dovete sapere che, alla veneranda età di 37 anni, ho deciso che è ora di iniziare a truccarmi con maggior costanza e che nel farlo mi sono resa conto di non essere molto organizzata dal punto di vista pennelli 😛 Ecco quindi che, prima di procedere a completare la gamma di quelli che ho a mia disposizione, ho sentito la necessità di capire meglio verso quali marche potessi orientarmi per portare a casa pennelli trucco vegan ed eco-friendly .

Pennelli trucco naturali o pennelli trucco vegan ? Pro e contro

Se anche tu come me hai scelto di privilegiare prodotti di cosmesi naturali e rispettosi dell’ambiente prima o poi arriverai a porti anche il problema degli accessori di bellezza e probabilmente sceglierai di optare per soluzioni cruelty free come ad esempio quella dei pennelli trucco vegan.

Storicamente parlando i pennelli trucco naturali sono sempre stati considerati il non plus ultra per l’applicazione di qualsiasi tipo di prodotto per il makeup però le loro “setole naturali” non sono altro che pelo animale proveniente da varie specie allevate intensivamente per il loro manto: parliamo solitamente di martora, pony, zibellino, scoiattolo o capra 🙁

La buona notizia è che oggi, grazie all’evoluzione della tecnica, il mercato dei prodotti di bellezza è in grado di offrire pennelli trucco vegan ed eco-friendly realizzati in materiali sintetici (ad es. nylon o taklon) o fibre vegetali che poco o nulla hanno da invidiare a quelli non cruelty free; non solo, spesso accade che i materiali sintetici con cui vengono realizzate le setole siano anche riciclabili!

Se ancora non siete sicure della scelta dovete anche sapere che, a parte il tema performance, ci sono almeno altri 5 motivi per preferire pennelli trucco vegan a quelli tradizionali:

sono più semplici da pulire perché le fibre sintetiche sono lisce e regolari;

sono più igienici: le setole animali, per via delle loro naturali irregolarità, possono accumulare particelle di trucco o sebo difficili da rimuovere mentre quelle sintetiche respingono batteri e sporcizia in modo più efficace del pelo animale;

sono anallergici;

perdono meno facilmente le setole;

sono efficaci sia con i prodotti makeup in crema che in polvere.

Ecotools : il primo marchio che viene in mente parlando di pennelli trucco vegan ed eco-friendly

Ecotools è l’azienda leader nella produzione di accessori eco-consapevoli come i noti pennelli trucco vegan ed eco-friendly, con setole sintetiche e manico in bamboo; si tratta di prodotti realizzati nel totale rispetto dell’ambiente, 100% Cruelty free e “socialmente buoni”: l’1% del ricavato viene devoluto alla società no-profit Save The planet.

Possono ad esempio essere acquistati su Amazon .

Altri brand che producono pennelli trucco vegan ed eco-friendly : c’è l’imbarazzo della scelta!

In questa sezione troverete tutti i pennelli trucco vegan ecofriendly che sono riuscita a reperire, pennelli che oltre all’impegno di utilizzare setole non provenienti da animali si sono prese anche quelli di utilizzare legni sostenibili (o non utilizzarne affatto), bambù e parti in metallo riciclate. Non sono caratteristiche imprescindibili per un vegan ma io le apprezzo particolarmente e quindi ho pensato di tenere separati questi marchi da quelli che trovete dopo.

Pennelli Aveda

Una collezione di pennelli essenziali per una facile applicazione del makeup. Parte della nostra famiglia di pennelli professionali per il makeup, ognuno dei quali possiede un manico intriso di lino ed ecoresponsabile e delle lussuose e morbide setole fatto di fibra di taklon (non animale) al 100%.

Prima di scrivere questo articolo non ero a conoscenza del fatto che Aveda avesse una bella linea di pennelli trucco vegan ed eco-friendly: morbide setole di fibra di taklon e manici composti per il 30% di fibra di lino naturale+70% polipropilene (del quale il 90% è resina da materiale riciclato).

Pennelli Benecos

Anche Benecos produce pennelli trucco vegan ed eco-friendly con le seguenti caratteristiche: fibre sintetiche in Toray morbide e resistenti, manico in bambú proveniente da coltivazioni certificate e morsetto in alluminio riciclabile. Questi pennelli possono essere ad esempio acquistati su Amazon.

Pennelli Emani

Altri pennelli trucco vegan ed eco-friendly sono quelli prodotti da Emani con morbide fibre sintetiche e manico in bambù, 100% cruelty free; made in USA, sono certificati PETA e contenuti in un packaging di carta riciclabile e biodegradabile. Possono ad esempio essere acquistati su Amazon.

Pennelli EveryDay Minerals

I pennelli trucco vegan EveryDay Minerals sono composti da spesse fibre sintetiche e super morbide e manico di bambù. Sono ad esempio reperibili su Amazon e Ecco Verde.

Pennelli Green & Beauty

La linea di pennelli trucco vegan Green&Beauty nasce dall’esigenza di garantire qualità, efficacia, facilità d’uso e professionalità nel rispetto della persona e della natura: i pennelli Green and Beauty sono realizzati in fibra sintetica, hanno ghiere in alluminio riciclato e i manici in bambù da coltivazioni a basso impatto ambientale. Possono essere ad esempio acquistati su Sorgente Natura.

Pennelli Inika

Anche la produzione dei pennelli trucco vegan ed eco-friendly Inika è estremamente selettiva: legno esclusivamente proveniente da foreste sostenibili e peli sintetici.

Pennelli JACKS Beauty Line

I pennelli da trucco vegan JACKS Beauty Line sono invece prodotti artigianalmente a mano in Germania dalla make-up artist Miriam Jack; ogni modello è ricavato da legno di recupero ed è un pezzo unico dal momento che i manici vengono dipinti a mano con vernici acriliche. La produzione di questi pennelli avviene in stretta cooperazione con l’associazione berlinese ”KLIK” che incoraggia e supporta i giovani homeless. Li si può trovare su EccoVerde.

Pennelli Natura Amica

I pennelli da trucco vegan Natura Amica sono dotati di setole sintetiche prodotte con un mix di polimeri che non provocano allergie o problemi alla pelle, hanno manico in legno di bamboo proveniente da coltivazioni a basso impatto ambientale e ghiera in alluminio riciclato e riciclabile.

Pennelli PHB Ethical Beauty

I pennelli trucco vegan PHB Ethical Beauty sono prodotti in modo etico e sostenibile, con setole in fibre vegetali naturali, adatto anche per i vegani; la cosa bella è che il 20% del profitto di questo marchio viene devoluto in beneficienza. Possono ad esempio essere acquistati su Amazon.

Pennelli Real Techniques

I famosissimi pennelli da trucco vegan Real Techniques sono prodotti con setole sintetiche in taklon sagomate a mano 100% cruelty-free ed hanno uno speciale manico in alluminio leggero (unico brand finora trovato che non usi legno nell’impugnatura!) e maneggevole dotato di una parte terminale antiscivolo che permette una presa perfetta. Si trovano in tanti shop online ma anche su Amazon, tra pennelli singoli e set, c’è l’imbarazzo della scelta.

Pennelli So Eco

I pennelli trucco vegan So Eco mi erano completamente ignoti prima di preparare questo articolo ma devo ammettere che, con le loro caratteristiche, si sono già guadagnati un posto nel mio cuore:

sono prodotti con materiali 100% da fonti gestite responsabilmente e/o etiche: manici in bambù proveniente da fonti sostenibili, ghiere in alluminio riciclato, setole sintetiche in taklon, collanti a base d’acqua privi di solventi;

il colore delle setole è stato scelto in modo tale da riuscire a vedere quanto prodotto si sta prelevando con la punta del pennello e quindi evitare sprechi;

i set di pennelli sono contenuti in bustine di cotone non sbiancato;

usano soluzioni di packaging sono costituite da materiali biodegradabili provenienti da fonti certificate PEFC, stampati con inchiostri vegetali e con “finestrelle trasparenti” ricavate dall’amido di mais.

Possono essere acquistati su Amazon.

Pennelli Zao Makeup

I pennelli trucco vegan Zao Makeup hanno manico in Bambù e setole sintetiche in Nylon. Parte della loro gamma può anche essere acquistata su Amazon.

Altri brand che producono pennelli trucco vegan ma con caratteristiche un po’ meno eco-friendly

Pennelli Finis Terre

I pennelli trucco vegan Finis Terre sono pensati per uso professionale e caratterizzati da qualificata manifattura artigianale, setole sintetiche in taklon, ferrula di ottone e manico di legno laccato nero. Direi che ad oggi siano reperibili esclusivamente sul sito del brand.

Pennelli Lily Lolo

I pennelli trucco vegan Lily Lolo sono caratterizzati da fitte setole sintetiche che assicurano una sensazione di morbidezza durante l’applicazione del trucco. Tra i vari siti in cui potete acquistarli ci sono Amazon e Sorgente Natura. ?pn=5180

Pennelli Logona

I pennelli trucco vegan Logona sono caratterizzati da setole sintetiche e manico in materiale plastico o alluminio. E’ possibile trovarne alcuni anche su Amazon.

Pennelli Luvia Cosmetics

I pennelli trucco vegan di Luvia Cosmetics sono realizzati a mano e pensati per le più elevate esigenze professionali; questo brand propone sia kit di pennelli con morbide setole in peli sintetici Nurai che kit di pennelli con manico in bambù e setole sintetiche in taklon. Ho scoperto questo brand su Amazon.

Pennelli Mineralissima

I pennelli da trucco vegan Mineralissima sono disponibili in 7 modelli (4 per il viso e 3 per gli occhi), prodotti con morbidissime fibre di taklon di alta qualità. Possono essere acquistati sul sito web del brand.

Pennelli Nanshy

I pennelli trucco vegan Nanshy usano solo setole sintetiche e manici ergonomici e sono noti per la loro flessibilità e durevolezza: il manico in legno è laccato con almeno 2 strati di vernice e la ferula è in rame che si rovina meno facilmente dell’alluminio. Sono approvati PETA e potete facilmente reperirne una bella gamma su Amazon.

Pennelli Neve Cosmetics

Anche i pennelli da trucco vegan Neve Cosmetics godono di una grande notorietà; sono dotati di manici coloratissimi e le loro setole sintetiche sono morbidissime e compatte. Possono essere acquistati su Sorgente Natura.

Pennelli Piteraq

Piteraq è un marchio di makeup naturale e Made in Italy che offre anche un’interessante linea di pennelli trucco vegan caratterizzati da setole in fibra sintetica, impugnatura in legno laccato anti-usura e ghiera in metallo smaltato. Possono essere acquistati sul sito del brand stesso.

Pennelli Purobio Cosmetics

Anche Purobio è un brand di cosmetici ecobio certificati Made in Italy che offre pennelli da trucco vegan PuroBIO caratterizzati da setole sintetiche in filato Dermocura che li rendono perfetti per lavorare sia prodotti di make-up in crema che in polvere compatta o libera. Possono essere acquistati sia su Amazon che su Sorgente Natura.

Pennelli Sigma

I celebri pennelli da trucco vegan Sigma sono caratterizzati da setole sintetiche ‘Sigmax’ realizzate con uno speciale polimero termoplastico che ne garantisce la longevità; possono essere acquistati sul sito web del marchio.

Pennelli Too Faced

I pennelli vegan Too Faced sono caratterizzati da setole sintetiche cruelty-free in quello che viene chiamato dall’azienda “Teddy Bear Hair”, una fibra al tatto morbida e setosa come quella dei pennelli naturali ma prodotta senza crudeltà su alcun animale. Sono reperibili anche su Amazon.

Pennelli Uoga Uoga

Altro marchio di pennelli da trucco vegan è Uoga Uoga che produce prodotti in morbido pelo sintetico made in Lituania.

Pennelli Urban Decay

La linea di pennelli da trucco vegan Good Karma di Urban Decay è caratterizzata da setole sintetice in taklon e manici in materiale riciclato. Possono essere acquistati da Sephora e ma anche su Amazon si trova qualche interessante set trucco.

Pennelli Zoeva

I pennelli trucco vegan Zoeva sono caratterizzati da una buona qualità ad un prezzo ragionevole: le setole sono costituite da una miscela sintetica, il manico in legno è coperto da 6 passate di lacca e la ghiera è in ottone antiossidante, caratteristiche capaci di garantire una lunga durata anche in caso di lavaggi giornalieri.

Ecco, con questo direi di aver finito la mia carrellata di marchi di pennelli trucco vegan, la ricerca è stata difficile ma credo di essere riuscita a stilare una lista piuttosto completa. Se ne avete altri da aggiungere non esitate a farlo nei commenti!

