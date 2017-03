Emporio Natura : esperienza d’acquisto & codice sconto !

Emporio Natura è una delle prime BioProfumerie nate in Italia, situata nella vicina Parma ma che per un motivo o per l’altro non ho mai visitato.

Un vero peccato perché Emporio Natura propone tutta una serie di brand europei di cosmesi biologica che combinano il prezzo davvero accessibile al fatto di scatenare la mia curiosità; ecco quindi che, complice un codice sconto di cui vi parlerò tra pochissimo, una decina di giorni fa ho deciso di fare in questo store online il mio primo acquisto dell’anno.

Emporio Natura : la storia dello store ed i marchi trattati

Emporio Natura è una bioprofumeria che nasce, come negozio fisico nel cuore dell’Oltretorrente di Parma, più di 7 anni fa ovvero quando parlando di “bio” ci si riferiva ancora solo al cibo!

Nel suo negozio Roberta, la gentilissima titolare, propone cosmetici etici, rispettosi della pelle e dell’ambiente, vegani prodotti da importanti aziende qualificate nel campo della cosmesi eco-bio italiana e internazionale.

Il punto di forza di Emporio Natura ? Selezionare brand che propongano cosmetici eco-bio non solo di buona qualità ma anche eco-nomici, sfatando il luogo comune per cui prendersi cura della pelle con prodotti naturali/biologici sia necessariamente più costoso che con quelli chimici tradizionali.

Come se ciò non bastasse Emporio Natura è anche:

produttrice di una linea di cosmetici a proprio marchio, creata utilizzando principalmente estratti da piante fresche da coltivazione biologica e/o raccolta spontanea della zona, prodotta in un laboratorio erboristico artigianale a pochi passi da Parma;

promotrice di eventi di divulgazione su tematiche di consapevolezza cosmetica e impatto ambientale per diffondere a quante più persone possibili una corretta informazione e quindi una reale presa di coscienza.

Più recente la nascita di Emporio Natura anche come e-commerce che spedisce in tutta Italia, ma diamo anche la possibilità di effettuare un ordine e di ritirarlo direttamente in negozio.

Emporio Natura : la mia esperienza di acquisto e cosa ho comprato

Come vi accennavo prima, qualche settimana fa ho fatto un ordine su Emporio Natura in cui ho cercato di condensare dei brand di cosmesi ecobio che mi incuriosivano particolarmente e che non avevo ancora avuto l’opportunità di provare (potete vedere i prodotti che ho acquistato nella foto di inizio articolo):

Dr. Konopka’s, Iceveda, Natura Estonica Bio, Oma Gertrude e Organic shop – pur essendo brand di origine geografica diversa (ad esempio Oma Gertrude – Germania, Organic Shop – Russia) – sono prodotti in Estonia dalla stessa azienda, Eurobio Lab OU, specializzata nella produzione di cosmetici naturali e biologici con certificazioni ECO CERT, BDIH e ICEA prodotti in conformità con gli standard europei a prezzi indubbiamente molto convenienti. E’ stata proprio questa fascia di prezzo conveniente, unita alla certificazione a spingermi all’acquisto di questi brand; non ho ancora iniziato a provare nulla ma sicuramente sentirete parlare di questi brand nei prossimi mesi man mano che metterò in uso i loro prodotti 🙂



L’esperienza di acquisto è stata decisamente piacevole: Emporio Natura è un sito ben organizzato e semplice da navigare; le descrizioni dei prodotti sono complete e le recensioni lasciate dagli altri utenti utili per effettuare le proprie scelte con maggiore cognizione di causa. I prodotti, ordinati mercoledì mattina, sono stati consegnati a casa venerdì mattina ed erano tutti accuratamente imballati uno per uno con carta da giornale e nastro adesivo per scongiurare perdite dei flaconi. All’interno del pacco non sono mancati tanti apprezzati campioncini, un gentile omaggio da parte di Roberta (uno scrub viso-corpo EC-Lab) e la fattura con un messaggio scritto a mano (l’invito ad andarla a conoscere di persona vista la vicinanza! :D)…tutti dettagli che mi hanno fatto sentire estremamente coccolata! 🙂

Emporio Natura : un codice sconto solo per voi!

Come vi avevo già anticipato sui miei canali social ed anche con il banner nella sidebar del blog la gentile Roberta ha creato un codice sconto specifico per tutte voi: