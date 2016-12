Non vorrei cantare vittoria troppo presto perché l’estate e le vacanze non sono ancora finite ma per ora ce l’ho fatta! A fare cosa, vi chiederete voi?! A evitare il peggiore dei miei incubi estivi: l’eritema solare ! L’eritema solare è un vero e proprio incubo per chi ha la pelle chiara come me, basta un attimo di distrazione e collo e spalle assumono rapidissimamente un preoccupante e doloroso colore aragosta e zac! la vacanza è rovinata 🙁

Premesso che per evitare l’eritema solare l’unica vera arma è quella di utilizzare un’adeguata protezione solare, se ormai avete fatto il danno non disperate: esistono davvero tanti rimedi naturali per alleviare il dolore e lenire la pelle arrossata!

Eritema solare rimedi #1 : idratarsi ed astenersi dal sole

Bere tanta acqua e mangiare molta frutta e verdura è il rimedio n°1 per aiutare il nostro organismo a porre rimedio all’eritema solare dall’interno oltre ad evitare sole e mare finché il rossore non è sparito; anche applicare creme idratanti o lozioni emollienti possibilmente formulate con ingredienti naturali è utile per ottenere un po’ di sollievo immediato.

Eritema solare rimedi #2 : bagni rinfrescanti

Il primo istinto quando si è vittima di un eritema solare è ovviamente quello di farsi un bel bagno o una doccia fredda ed è sicuramente una buona idea perché si raffredda la parte dolorante ottenendo un certo sollievo; ancora meglio se si utilizza un bagnoschiuma a base di aloe vera, spalmato con le mani e non con la spugna per non irritare ulteriormente la pelle.

Ottime alternative sono quelle di aggiungere all’acqua tiepida:

un bicchiere di aceto di mele,

mezzo bicchiere di bicarbonato e un pizzico di sale grosso

un bicchiere di farina d’avena (da versare direttamente nell’acqua o da riporre in un sacchetto di organza da tenere nella vasca per tutta la durata dell’immersione)

Eritema solare rimedi #3 : impacco di aloe vera

Ho verificato sulla mia stessa pelle che per alleviare l’eritema solare e la sensazione dolorosa di bruciore, un impacco all’aloe vera è l’ideale. È possibile ricorrere sia a gel già pronti disponibili in commercio che applicare direttamente il liquido trasparente che si ottiene spezzando le foglie della pianta di aloe vera; in entrambi i casi l’effetto di benessere è ancor più potenziato se il gel viene riposto in frigo per almeno un ora e se si ripete l’operazione almeno due o tre volte al giorno.

Eritema solare rimedi #4 : impacco al tè verde

Un buon rimedio post eritema solare è anche il tè verde: dopo averlo lasciato in infusione per una decina di minuti lo si fa intiepidire per poi aggiungerlo all’acqua della vasca da bagno oppure applicarlo direttamente sulla pelle ustionata utilizzando un batuffolo di cotone imbibito o una garza o un asciugamano…l’effetto sollievo è praticamente immediato.

Se siete di fretta e non avete tempo di seguire questo procedimento non temete perché il tè verde può venirvi comunque in aiuto: basta lasciare in infusione delle bustine di tè verde, lasciarle raffreddare e poi applicarli direttamente sulla pelle.

Eritema solare rimedi #5 : impacco allo yogurt

Non tutti lo sanno ma lo yogurt ha un effetto emolliente, idratante e rinfrescante sulla pelle: per dare ristoro in caso di eritema solare è bene usare quello bianco naturale, meglio se biologico o realizzato da voi.

Eritema solare rimedi #6 : decotti di calendula, camomilla e tiglio

La camomilla, come ben sapete, è il calmante per eccellenza e infatti è in grado di lenire anche i dolori da eritema solare: se ne può preparare un infuso che, raffreddato, può essere applicato sulle zone interessate almeno due volte al giorno o la si può applicare tramite creme ad hoc che la contengano.

Anche tiglio e camomilla, lasciati in infusione assieme per 10-15 minuti, consentono di ottenere un decotto che una volta filtrato e raffreddato può essere tamponato con una garza sulla pelle scottata: la sensazione di sollievo è immediata!

La calendula infine ha un’azione antibatterica comprovata, esercita un effetto antiflogistico sulla pelle infiammata e ne migliora il tono e la circolazione sanguigna garantendo proprietà emollienti, lenitive e rinfrescanti.

Eritema solare rimedi #7 : creme, infusi o olio essenziale di iperico e lavanda

Iperico e lavanda sono di grande aiuto nel disinfettare l’area colpita da eritema solare, favorirne la cicatrizzazione e diminuire il dolore. Si può ricorrere a ordinarie creme idratanti presenti in commercio oppure a formulazioni specifiche per le scottature solari, usare direttamente l’ olio essenziale per un’immediata sensazione di freschezza sulla pelle oppure un semplice infuso.

Eritema solare rimedi #8 : unguento o crema di amamelide e paritaria

Amamelide e paritaria esplicano un’azione lenitiva e preventiva delle infiammazioni ecco perché possono venire in nostro aiuto anche in caso di eritema solare: basta spalmare un unguento o una crema che le contenga sulla pelle arrossata.

Eritema solare rimedi #9 : fettine di patate o pomodoro

Questa mi mancava ma varie fonti sul web l’accreditano come una soluzione funzionante: pare che una fetta di patata applicata sulla parte di pelle ustionata per circa 20-30 minuti abbia un alto potere disinfiammante e sia in grado di donare una bella una sensazione di freschezza e lenire il dolore.

Eritema solare rimedi #10 : impacchi di polpa di frutta e verdura frullata

Sempre dal frigo ecco alcuni altri rimedi: la polpa di cetrioli, mele e fragole triturata e filtrata con un colino fitto permette di ottenere un liquido ad alto potere disinfiammante da applicare a mò di impacco sulla zona affetta da eritema.

Per le zone più sensibili (viso e decolté) è particolarmente indicato l’impacco che si può ottenere frullando melone e cetriolo e filtrandone la polpa: il liquido che si ottiene va applicato sulla pelle con l’aiuto di alcuni batuffoli di cotone ed ha proprietà rinfrescanti e lenitive del dolore.

Eritema solare rimedi #11 : foglie verdi larghe sbollentate

Lo sapevate che le foglie di lattuga o verza, preventivamente ammorbidite in acqua bollente, se applicate nelle zone interessate dall’eritema solare, hanno un alto potere disinfiammante? Provare per credere!

L’acqua di bollitura della lattuga, una volta raffreddata, può anche essere usata per realizzare delle compresse da applicare sulle scottature con l’aiuto di ovatta o teli in cotone.

Eritema solare rimedi #12 : lozione all’olio di oliva e albume

Unendo in un pentolino due albumi d’uovo a dell’olio d’oliva in un pentolino, cuocendo a fuoco basso per 5 minuti, lasciando raffreddare si ottiene un composto che, spalmato sulla pelle, è efficace nel lenire il bruciore.

Eritema solare rimedi #13 : olio di semi di baobab

Se siete di fretta e non avete tempo di stare a preparare intrugli vari un ottimo rimedio contro l’eritema solare è l’olio di semi di baobab: rigenera la pelle, la lenisce ed ha ottime proprietà antinfiammatorie.

Spero che questa carrellata vi sia stata utile! Non dimenticate però che se da una parte il dolore ed il disagio provocati dall’eritema solare probabilmente scompariranno nel giro di un paio di giorni, i danni che esso procura vengono registrati dalla nostra pelle e tendono a manifestarsi anche dopo molti anni, soprattutto durante la maturità: macchie, nei, invecchiamento precoce dei tessuti cutanei non sono altro che lo specchio a posteriori di un atteggiamento poco responsabile sotto il sole!

Photocredit : Morguefile