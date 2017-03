Fitoterapia per bambini : alla scoperta di Cristalfarma Junior

Poco più di una settimana ho avuto l’opportunità di conoscere di persona un’azienda che mi è piaciuta molto sia per la sua filosofia che per la sua gamma di prodotti naturali studiati per il benessere dei bambini.

L’azienda è Cristalfarma e la linea di prodotti di fitoterapia per bambini Cristalfarma Junior.

Cristalfarma nasce nel 2004 ponendosi come obiettivo un sogno: restituire alla fitoterapia la dignità scientifica e la rilevanza terapeutica che le spettano, attraverso la diffusione di integratori alimentari a base naturale, innovativi, sicuri e di altissima qualità.

La mission di Cristalfarma è quindi quella di recuperare il prezioso patrimonio culturale della fitoterapia con un approccio serio e rigoroso che parte dalla filiera produttiva e arriva al dare centralità al medico e al farmacista come figure in grado di scegliere se consigliare o meno i prodotti fitoterapici ai pazienti che più potrebbero trarne beneficio.

E nel cercare di adempiere a questa missione Cristalfarma ha scelto di offrire soluzioni sicure e di qualità a chi desideri utilizzare prodotti naturali a base di piante officinali: la linea di prodotti Cristalfarma Junior con le sue quattro referenze Cutamir, Imoviral Junior, Relaxcol Junior e Vagostabil Junior.

Fitoterapia per bambini : quando, come e perché

L’evento di presentazione della linea Cristalfarma Junior a cui ho partecipato è stato l’occasione per scoprire una serie di informazioni sul mondo della fitoterapia per bambini che, in quanto mamma favorevole all’uso di rimedi naturali e all’assunzione di farmaci solo nelle situazioni in cui sia strettamente necessario, ho trovato estremamente utili:

L’età a partire dalla quale è possibile avvalersi della fitoterapia va generalmente dai tre anni in su, ciò non toglie che – se il proprio pediatra lo ritiene opportuno – alcuni rimedi fitoterapici possano essere ugualmente somministrati senza problemi anche prima;

I prodotti di fitoterapia per bambini sono normalmente indicati fino ai 14 anni di età ma, dal momento che il dosaggio è spesso correlato al peso, vige anche la regola del buon senso: se la dose consigliata per il peso di proprio figlio corrisponde alla metà o più di un flacone junior è il momento di confrontarsi con il pediatra sul se passare al prodotto da adulti anche se il limite dei 14 anni anagrafici non è ancora stato raggiunto;

I prodotti fitoterapici per bambini (ma anche per adulti) sono progettati per aiutare e supportare l’organismo nei momenti di stress o di disagio particolari non per un uso continuativo e ininterrotto: anche se si tratta di prodotti naturali è bene non abituare l’organismo ad avere continuamente bisogno di un aiuto esterno!

Ed è stato anche l’occasione per trovare risposta a domande lecite come: “Quali sono le occasioni in cui si può affrontare un disturbo con l’ausilio della fitoterapia?” La fitoterapia per bambini può assumere una naturale funzione di supporto nella gestione di piccoli disturbi, o situazioni sgradevoli, ridurre al minimo l’uso di farmaci, rendere i bambini più forti e meno esposti alle infezioni; ecco quindi che può assumere una naturale funzione di supporto nel caso di disturbi a carico delle vie respiratorie, manifestazioni allergiche, problemi intestinali, malattie esantematiche e può inoltre stimolare l’appetito in caso di inappetenza/gracilità.

L’utilizzo della fitoterapia, abbinata a regole di buona alimentazione e abitudini di vita corrette è quindi indubbiamente un valido supporto al benessere dei nostri bambini e un’arma in più per incentivarne il buono stato di salute.

Le funzioni dei prodotti Cristalfarma Junior

Sempre più genitori, me inclusa, desiderano rivolgersi alle piante per curare i loro bambini e a questo scopo cercano prodotti di fitoterapia a misura di bambino di cui potersi fidare; la linea Cristalfarma Junior nasce per rispondere proprio a questa esigenza e comprende quattro prodotti studiati per rispondere ai classici disturbi tipici con cui ogni mamma e il suo bambino si sono prima o poi scontrati:

Cutamir® , una crema contenente fitoestratti ad effetto lenitivo e calmante, utile in tutti quei casi in cui compaiono problemi tipici delle pelli sensibili e irritabili (arrossamento, prurito, secchezza ma anche eritemi e dermatiti comuni; ottima anche come antiprurito post puntura di zanzara.

Imoviral® Junior , un integratore alimentare a base di estratti naturali di Echinacea e Acerola con l’aggiunta di Zinco che può risultare utile per rafforzare le naturali difese dell’organismo magari come ciclo preventivo prima dell’inizio dell’inverno.

Relaxcol® Junior , un integratore alimentare a base di estratti di finocchio, melissa e carrube, molto versatile perché con le proprietà antigonfiore, miorilassanti e assorbenti delle componenti di cui è costituito è un valido supporto per eliminare i gas intestinali (non so a voi ma qui capitano spesso!) e un aiuto naturale per la normalizzazione della funzionalità intestinale.

Vagostabil® Junior , un integratore alimentare a base di estratti di Passiflora, Escolzia e miele che può venire in aiuto quando i bambini attraversano fasi di difficoltà nell’addormentamento e/o risvegli frequenti.

Tutti gli integratori ad assunzione orale sono privi di glutine e lattosio, una garanzia ulteriore sulla loro tollerabilità. Per ulteriori dettagli potete visitare il sito Cristalfarma Junior dove troverete anche

una sezione ludica dedicata ad insegnare ai bambini a rispettare la natura,

l’interessante gioco Cristalgame, una vera e propria miniera di informazioni sui segreti della fitoterapia.

Durante l’evento siamo state sfidate a rispondere alle sue domande sul mondo della Natura e sull’utilizzo delle piante e vi assicuro che è davvero difficile: io ho superato il primo livello ma non sono riuscita a concludere il secondo…magari voi sarete più bravi di me!

Dove è possibile reperire i prodotti Cristalfarma Junior ?

Sebbene per acquistare i prodotti Cristalfarma non sia necessaria alcuna prescrizione medica, i prodotti Cristalfarma Junior possono essere reperiti solo in farmacia e parafarmacia o nello shop online dell’azienda.

Una scelta coraggiosa da parte di Cristalfarma per fare in modo che chi arrivi ad utilizzare i propri prodotti lo faccia dopo aver ricevuto un consiglio da parte del proprio medico o del farmacista e quindi con una maggior consapevolezza sui benefici che è possibile trarne.

Voi che mi seguite lo sapete, per motivi di tempo non partecipo molto spesso (a dir la verità quasi mai) ad eventi dedicati alle blogger ma sono contenta di essere riuscita a partecipare all’evento Cristalfarma Junior perché mi ha permesso di conoscere da vicino una gamma di prodotti che ritengo potrò usare in tranquillità e sicurezza con Chiara per un bel numero di anni a venire.