Fotolibro : 5 motivi per regalarlo anche se sposi una filosofia green

Il tempo per la corsa ai regali di Natale è ormai al termine e, anche se non posso dire di aver terminato tutti gli acquisti, al momento sono piuttosto fiera di una delle cose che ho scelto di mettere sotto l’albero di Natale: un bel fotolibro.

Da quando è nata Chiara io e il suo papà, complice anche la comodità del digitale, avremo sicuramente scattato migliaia di foto.

Alcune bellissime, alcune sfocate, altre doppie o triple (sai mai che la foto successiva venga meglio della precedente)…un archivio elettronico praticamente infinito e ingovernabile se periodicamente non ci si dà il tempo di selezionarle, eliminando i doppioni e conservando solo il meglio.

Un archivio elettronico che, anche se periodicamente pulito e riorganizzato, viene da noi consultato poco (perché scarsamente fruibile e umano) e da nonni e parenti consultato mai (perché più ostili di noi all’elettronica)…insomma, inutile negarlo, per quanto io sia contraria agli sprechi di carta ed inchiostro per le foto sono a favore dell’eccezione: mi piace averne di stampate e ancora di più periodicamente mi piace raccoglierle in un fotolibro da regalare a noi stessi o ai nonni/zii perché venga sfogliato innescando una miriade di ricordi.

Ecco quindi i motivi per cui, nonostante io sia una fautrice dello stile di vita green e della riduzione dello spreco di carta ed inchiostro, sono decisamente a favore della scelta di un fotolibro come idea regalo per le persone che si amano:

è l’occasione per fare un massivo decluttering nelle foto accumulate per mesi (o anni) sul computer.

le foto su carta fotografica sono più vive, concrete, luminose e accessibili di quelle consultabili dal monitor di un computer.

un fotolibro è un regolo speciale e pieno d’amore: comporlo richiede tempo, sensibilità, cuore e chi lo riceve non può che apprezzarlo anche per questo.

un fotolibro è un po’ come una macchina del tempo privata ed esclusiva: un pezzo di vita, una montagna di ricordi racchiusi in pagine da sfogliare e risfogliare.

il fotolibro, se di buona qualità, è un oggetto che dura nel tempo, sfida il passare degli anni e – grazie alla sua splendida funzione di “custode di ricordi” – non verrà mai buttato.

Il fotolibro Saal Digital : la mia esperienza di composizione e di acquisto

Per realizzare un fotolibro esiste ormai una bella rosa di servizi online e nel corso degli ultimi anni ne ho indubbiamente provati diversi; quello di cui vorrei parlarvi oggi è il fotolibro che ho realizzato qualche settimana fa tramite Saal Digital, uno dei laboratori fotografici leader in Europa.

Saal Digital permette di creare e personalizzare i propri prodotti fotografici sia tramite il download dell’apposito software (disponibile anche in versione per Mac) che tramite l’interfaccia di upload diretto.

Per non installare l’ennesimo software e velocizzare i tempi ho personalmente optato per la creazione del fotolibro tramite upload diretto delle foto: un’attività che ho trovato semplice e veloce grazie all’interfaccia priva di fronzoli; le funzionalità di personalizzazione e di editing sono indubbiamente inferiori rispetto a quelle che si hanno installando il software brandizzato ma se si va di fretta e/o non si hanno particolari esigenze di fotoritocco l’upload diretto è più che sufficiente per ottenere un buon risultato.

I tempi di consegna, una volta completato l’ordine online, sono stati sorprendentemente veloci: stampa il giorno successivo e consegna in 2 giorni lavorativi. Se consideriamo che ho fatto l’acquisto del fotolibro poco prima di Natale c’è da ritenersi soddisfatti anche solo per questo.

Passando poi al fotolibro in sé la soddisfazione è ancora maggiore: la copertina rigida è resistente e anch’essa personalizzabile con foto (senza sovrapprezzo), le pagine sono spesse promettendo quindi una buona resistenza anche col passare degli anni, la rilegatura sembra davvero di qualità (senza sbavature né colla visibile) e presenta il vantaggio di consentire senza difficoltà la completa apertura a 180° del fotolibro, la qualità delle immagini è ottima anche per le foto che “attraversano” la linea centrale che non risultano tagliate ma anzi continuano da una pagina all’altra senza soluzione di continuità… notevole!

Ora non resta altro che vedere la faccia che farà il papà alla vista di questo fotolibro interamente dedicato a lui e alla sua bimba…sono sicura che gli dedicherà ben più di un sorriso commosso! 😀