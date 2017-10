Gel doccia concentrato Yves Rocher per una doccia che rispetta il pianeta

Il gel doccia concentrato Yves Rocher è una novità che ha accompagnato l’inizio di questa estate e che ho avuto l’opportunità di provare negli scorsi mesi, vi va di scoprire cosa ne penso?

Sicuramente il brand Yves Rocher non ha bisogno di molte presentazioni: venduto da consigliere di bellezza o in graziosi negozi monomarca è praticamente impossibile che non abbia già attirato la vostra attenzione.

Se siete appassionate di cosmesi naturale/biologica sapete però bene che non tutte le formulazioni di questo brand sono green: ci sono alcune linee di prodotti bio certificate e tra le linee che non lo sono per trovare prodotti dall’INCI verde è necessario tenere le antenne dritte.

Qualcosa però si sta muovendo anche in questo brand perché mi sembra che le ultime uscite prodotte siano più attente all’INCI che in passato e che il brand stia facendo diversi sforzi verso una maggior sostenibilità ambientale di quello che propone. E’ questo ad esempio il caso del gel doccia concentrato Yves Rocher di cui ho pensato di parlarvi oggi.

Le caratteristiche eco-friendly del gel doccia concentrato Yves Rocher

Reinventare un prodotto dall’uso quotidiano come il gel doccia per conferirgli maggiori caratteristiche di rispetto della pelle e dell’ambiente è indubbiamente una sfida che passa non solo dalla formulazione, cosa ha fatto Yves Rocher di speciale al riguardo?

Beh il nuovo gel doccia concentrato Yves Rocher ha varie caratteristiche che lo differenziano dalla concorrenza:

base lavante 100% vegetale e biodegradabile, 97% di ingredienti vegetali uniti ad una innovativa consistenza dalla struttura lamellare brevettata in Francia che lo rende 4 volte più concentrato di un gel doccia normale. Il risultato? Un flacone da soli 100 ml assicura la stessa resa di uno da 400 ml (ovvero 40 docce);

il flacone, realizzato in plastica riciclata per il 25%, è completamente biodegradabile ed essendo di dimensioni compatte consente non solo un ridotto impiego di plastica ma anche una miglior organizzazione dei trasporti (-50% di plastica, 5 volte meno camion in circolazione ed una riduzione del 50% delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita del flacone rispetto al classico formato da 400 ml);

il tappo dosatore è studiato in modo tale da non permettere la fuoriuscita casuale del gel doccia nemmeno quando il flacone è rovesciato: la fuoriuscita del gel doccia avviene solo dietro pressione e nel quantitativo strettamente necessario per una doccia (una goccia)…insomma, addio sprechi!

aderisce alla campagna “piantiamo per il pianeta”: all’acquisto di ogni prodotto la fondazione Yves Rocher pianta un albero (obiettivo: 100 milioni di alberi piantati entro il 2020).

La gamma prodotti del gel doccia concentrato Yves Rocher e l’INCI

Il gel doccia concentrato Yves Rocher viene proposto in tre differenti profumazioni determinate da oli essenziali biologici:

Oliva & Petit Grain, un gel doccia ad effetto idratante/antiossidante grazie alla presenza di olio di oliva e dall’azione rilassante e defalcante grazie alla presenza dell’olio essenziale di petit grain;

Vaniglia Bourbon, un profumo seducente che persiste a lungo anche dopo la doccia.

Mango & Coriandolo, un abbinamento che apporta alla pelle una sferzata di vitalità grazie alle proprietà tonificanti del coriandolo e a quelle energizzanti del mango.

Ad accomunarli il prezzo di 3,95 € per 100 ml di prodotto, il PAO di 12 mesi, la struttura lamellare che determina la particolare consistenza spumosa che consente loro di mutare a contatto con l’acqua assumendo lo stesso potere lavante di un doccia schiuma tradizionale, anche se dosati in quantità 4 volte inferiore.

Immagino che anche gli INCI, praticamente introvabili in internet, siano simili tra loro se non per le parti che determinano la profumazione e gli eventuali diversi coloranti cosmetici al termine dell’INCI. Ecco quello del gel doccia concentrato Yves Rocher Mango e Coriandolo in mio possesso:

INCI: AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, DECYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, LIMONENE, LINALOOL, METHYLPROPANEDIOL, MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, ASCORBYL DIPALMITATE, LECITHIN, CI 14700, CI 15985, CI 19140

Il gel doccia concentrato Yves Rocher alla prova

Ho provato il gel doccia concentrato Yves Rocher durante l’estate appena finita e l’ho apprezzato per vari motivi:

la texture cremosa e la soffice schiuma che crea a contatto con l’acqua;

il fatto che deterge bene lasciando la pelle morbida e non secca;

il fatto che per lavarsi basti un quantitativo irrisorio di prodotto (una goccia per davvero) e che, anche a flacone rovesciato, non se ne sprechi neanche una goccia;

la dimensione compatta del flacone che consente di trasportarlo comodamente in vacanza, anche in aereo.

Non da ultimi anche per tutti i vantaggi legati all’ambiente precedentemente elencati.

Ecco quindi che alla luce di tutti questi aspetti positivi trovo che sia un vero peccato per quest’INCI non perfetto, soprattutto a mio parere per i coloranti cosmetici di sintesi che, è vero che sono alla fine dell’INCI, ma non avendo alcuna funzionalità se non quella estetica potevano anche non esserci proprio.

Voi cosa ne pensate?

Photo Credit prima immagine : Pagina Facebook Yves Rocher Italia