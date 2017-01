Ghiaccioli fatti in casa : 10 ricette sane e naturali per grandi e piccini

Chiara è una vera golosa di dolci e appassionata di gelati; per arginare la sua tendenza ad eccedere urge cercare alternative sane e gustose da proporle a merenda…per fortuna il caldo in arrivo mi dà l’occasione di preparare dei buoni ghiaccioli fatti in casa!

I ghiaccioli fatti in casa, con i giusti accorgimenti, si prestano ad essere un ottima merenda sana: sono un modo alternativo per proporre la frutta ai bambini che anche i più recalcitranti difficilmente rifiuteranno e con le ricette giuste è possibile realizzarli completamente senza zucchero!

Non parliamo poi dei tempi di preparazione praticamente prossimi allo zero…perfetti per chi come me è sempre di corsa!

Perchè optare per i ghiaccioli fatti in casa invece di quelli industriali

I ghiaccioli industriali sono disponibili in tantissimi tipi, nelle marche più disparate e a prezzi decisamente bassi…perché allora uno dovrebbe optare per dei ghiaccioli fatti in casa?

La domanda è lecita ma…avete mai letto la lista degli ingredienti? Di norma contengono sciroppi di frutta e non succo, coloranti, conservanti e zucchero o sciroppo di glucosio…insomma non sono quella che definirei una toccasana; se poi siamo sfortunati e cadiamo su un prodotto eccessivamente zuccherato va a finire che anziché dissetarci otteniamo l’effetto contrario, una sensazione stucchevole in bocca che fa aumentare la sete.

Se consideriamo il fatto che preparare ghiaccioli fatti in casa è semplicissimo e ci permette di avere un completo controllo sugli ingredienti utilizzati più deciso va da sé che tentar non nuoce!

Eccovi quindi una raccolta di 10 ricette semplici e velocissime da preparare (con tutte le relative fonti perché non sono una creativa in cucina quindi è difficile che io inventi qualcosa☹)

Ghiaccioli fatti in casa: ricette a base di frutta senza zucchero aggiunto

Ghiaccioli all’anguria – versione 1 (Mammarum)

Ingredienti: 400g di polpa anguria

Preparazione: tagliare la polpa di anguria a pezzetti eliminandone i semini, frullarla e versarla negli stampini…più veloce di così…

Ghiaccioli all’anguria – versione 2 (Mammarum)

Ingredienti:

Anguria

Cioccolata fondente (60-70% cacao minimo) – facoltativo

Preparazione: tagliate a fette l’anguria, inserite al loro interno uno stecco, ricoprite (se vi piace) di cioccolata sciolta e mettete in freezer. Semplicemente geniale!

Ghiaccioli all’arancia (Mammarum)

Questo in realtà è un ghiacciolo invernale dal momento che le arance sono di stagione in inverno ma visto che i ghiaccioli stanno per l’appunto in congelatore niente vieta di farne la scorta al momento giusto e gustarli con l’arrivo del caldo

Ghiaccioli alla banana (Greenme)

Ingredienti:

2 banane morbide e mature

Mezzo bicchiere di succo di limone

Acqua a piacere

Preparazione: lavorare nel mixer le banane tagliate a tocchetti assieme al succo di limone e aggiungere un po’ d’acqua se necessaria per avere un composto dalla consistenza giusta per essere facilmente trasferito nelle formine da ghiacciolo. Inserire nel congelatore per almeno 6 ore. Utilizzando banane sufficientemente mature non sarà necessario aggiungere ulteriori dolcificanti 😉 Se si desidera un ghiacciolo bigusto un buon abbinamento può essere quello con le fragole o con il kiwi.

Ghiaccioli alla fragola e prugne secche (Mammarum)

Ingredienti:

250gr di fragole pulite

5 prugne (servono per dolcificare quando le fragole non sono al giusto grado di maturazione)

100g d’acqua

Preparazione: lavare, asciugare le fragole, inserirle nel mixer assieme alle prugne e frullare tutto con un po’ d’acqua; versare il composto così ottenuto negli stampini e riporre tutto in freezer.

Ghiaccioli alla mela e mirtillo (RavanelloCurioso)

Ingredienti:

250 ml di succo 100% di mela bio (senza zuccheri)

qualche mirtillo per decorare

Preparazione: versare il succo di mela negli stampini, aggiungere qualche mirtillo e mettere tutto in congelatore.

Ghiaccioli fatti in casa: altre ricette naturali

Ghiaccioli al latte di riso e fragola (RavanelloCurioso)

Ingredienti:

100 ml di latte di riso bio

250 gr di fragole mature bio

Preparazione: ridurre le fragole in purea con il mixer, aggiungervi il latte di riso, versare il composto così ottenuto negli appositi stampini e congelare.

Ghiaccioli al latte di riso e ribes (RavanelloCurioso)

Ingredienti per ghiacciolo:

70/80 ml di latte di riso integrale biologico

qualche perla di ribes

Preparazione: versare il latte assieme ad alcune perle di ribes nelle formine da ghiacciolo e mettere tutto in freezer.

Ghiaccioli allo yogurt vegetale e frutta (Greenme)

Ingredienti: yogurt di soia o di riso alla frutta confezionato oppure yogurt di soia fatto in casa con aggiunta di frutta frullata

Preparazione: se partite dallo yogurt confezionato la preparazione è praticamente nulla…basta versare lo yogurt nelle formine e lasciare riposare in frigorifero per alcune ore fino a solidificazione.

Ghiaccioli al te’ verde (Greenme)

Ingredienti:

una bustina di tè verde o due cucchiaini di foglie di tè verde (meglio di provenienza biologica)

250 millilitri d’acqua

Succo di limone e dolcificante a piacere

Preparazione: preparate il tè verde come già siete abituati d’abitudine, aggiungete succo di limone e/o dolcificante a piacere, lasciate raffreddare e trasferite nelle apposite formine.

Con lo stesso procedimento si può usare qualsiasi tipo di tè o tisana vi piaccia.

Dolcificanti alternativi allo zucchero per i ghiaccioli fatti in casa

Esistono diverse alternative allo zucchero per dolcificare i vostri ghiaccioli fatti in casa come la stevia, il malto di riso o lo sciroppo d’acero ma scegliendo della frutta ben matura è facile che non sia alcun bisogno di dolcificare ulteriormente.

Gli strumenti del mestiere per preparare i ghiaccioli fatti in casa

Per preparare i ghiaccioli fatti in casa è utile munirsi di un set di stampi per ghiaccioli e, se questo non prevede stecchi di plastica lavabili e riutilizzabili, delle apposita palettine in legno ad uso alimentare.

Stampi per ghiaccioli sullo stecco

La maggior parte degli stampi per ghiaccioli disponibili in commercio è in plastica pertanto vi consiglio, al momento dell’acquisto, di controllare che siano dichiarati come privi di PVC e BPA.

Ne potete trovare un esempio con sviluppo verticale qui oppure qui .

Stampi per ghiaccioli stile “calippo”

Se avete bambini piccoli che tendono a sbrodolare i ghiaccioli ovunque per casa o più semplicemente un congelatore piccolo che non potrebbe ospitare gli ingombranti stampi per ghiaccioli a stecco a sviluppo verticale, un ottima soluzione è quella degli stampi riutilizzabili stile calippo. Io ad esempio sto utilizzando questi stampi di iNeibo che, oltre ad essere molto belli esteticamente, sono anche privi di BPA etc…

Stampi fai da te per ghiaccioli

Se non potete o volete acquistare gli appositi stampi esistono alcune semplici soluzioni di riciclo alla portata di tutti come: vasetti di vetro, bicchierini di carta o di plastica (quelli da caffè per intenderci) e vasetti dello yogurt .

Palettine in legno per ghiaccioli

Le palettine in legno ad uso alimentare sono facilmente reperibili sia nei negozi tradizionali che online (vedi ad esempio QUI ) ma potete anche evitarne l’acquisto conservando gli stecchi di gelati o ghiaccioli acquistati in precedenza oppure usando al posto dello stecco in legno un cucchiaino.

Alcuni suggerimenti per ghiaccioli fatti in casa a regola d’arte

Frullatura : se volete ottenere ghiaccioli che siano anche belli esteticamente potete volutamente lasciare il frullato un po’ grossolano…in questo modo durante il congelamento la parte più densa tenderà a riaffiorare in superficie e otterrete ghiaccioli con due consistenze e due gradi di dolcezza diversi 😉

: se volete ottenere ghiaccioli che siano anche belli esteticamente potete volutamente lasciare il frullato un po’ grossolano…in questo modo durante il congelamento la parte più densa tenderà a riaffiorare in superficie e otterrete ghiaccioli con due consistenze e due gradi di dolcezza diversi 😉 Dolcificazione : premesso che io la farei solo se necessaria, considerate che i cibi freddi tendono a sapere meno di dolce di quelli a temperatura ambiente quindi in fase di preparazione è meglio fare in modo che il frullato sia appena più dolce di quanto vi piace di norma.

: premesso che io la farei solo se necessaria, considerate che i cibi freddi tendono a sapere meno di dolce di quelli a temperatura ambiente quindi in fase di preparazione è meglio fare in modo che il frullato sia appena più dolce di quanto vi piace di norma. Inserimento dello stecco in legno (necessario solo se usate stampi che non hanno già stecco riutilizzabile integrato): se volete farlo subito vi conviene creare una “mascherina” con carta di alluminio e infilarvi lo stecco in modo tale che non cada altrimenti iniziate a controllare i ghiaccioli dopo 1 ora dall’inserimento in freezer ed aggiungetelo quando la consistenza del composto sarà sufficientemente soda (ma non troppo!).

(necessario solo se usate stampi che non hanno già stecco riutilizzabile integrato): se volete farlo subito vi conviene creare una “mascherina” con carta di alluminio e infilarvi lo stecco in modo tale che non cada altrimenti iniziate a controllare i ghiaccioli dopo 1 ora dall’inserimento in freezer ed aggiungetelo quando la consistenza del composto sarà sufficientemente soda (ma non troppo!). Congelamento : per solidificare i ghiaccioli servono almeno 6 ore, qualche ora in più non guasta.

: per solidificare i ghiaccioli servono almeno 6 ore, qualche ora in più non guasta. Estrazione dei ghiaccioli dagli stampini (necessaria solo se non usate stampi tipo calippo): risulta più semplice se si tengono i ghiaccioli per qualche istante sotto l’acqua calda.

Buon ghiacciolo fatto in casa a tutti! 😉

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.