Giardino dei sensi ecobio , i nuovi biocosmetici certificati ICEA

Ho scoperto l’esistenza di Giardino dei sensi ecobio entrando in un punto vendita Target della mia città qualche giorno fa…un’altra gamma di cosmetici biologici certificati nella grande distribuzione…ormai è ufficialmente epidemia! 

Giardino dei sensi ecobio : qualche notizia in più

Giardino dei sensi ecobio è prodotta dall’azienda italiana Linea Erre ed è una linea di prodotti certificata ICEA Bio Cosmesi; deve essere in distribuzione davvero da pochissimo perché nello stesso sito dell’azienda non c’è alcuna traccia della sua esistenza!

Dopo attenta ricerca ho scoperto che, oltre ai punti vendita Target (dove io in realtà ho trovato soltanto un docciaschiuma), è al momento presente anche in alcuni punti vendita Esselunga ed in alcuni shop online come Ideabellezza.it e Celyscott.com.

Giardino dei sensi ecobio : la gamma prodotti ed i prezzi

La gamma prodotti Giardino dei sensi ecobio è composta da un totale di 13 referenze, distribuite su 3 linee prodotti: una linea all’avena, una alle bacche di goji ed una di olii corpo.

Entrambe le due linee Giardino dei sensi ecobio avena e bacche di goji sono composte dalle seguenti 5 referenze:

Prodotto Formato Ideabellezza.it Celyscott.com Esselunga Crema burro corpo 200ml 8,90€ 5,99€ ? Crema fluida corpo 200ml 6,90€ 4,86€ 5,37€ Crema mani 75ml 4,90€ 3,38€ 3,90€ Docciaschiuma 250ml 5,50€ 3,67€ 2,69€ Profumo 100ml 6,90€ 4,75€ 6,90€

mentre la linea Giardino dei sensi ecobio oli corpo è composta dalle seguenti 3 referenze:

Prodotto Formato Ideabellezza.it Celyscott.com Esselunga Olio corpo con olio di nem 150ml 9,90€ 6,38€ ? Olio corpo con olio di noce brasiliana 150ml 9,90€ 6,38€ ? Olio corpo con olio di argan setificante 150ml 9,90€ 6,38€ ?

Per quanto riguarda i prezzi beh…che dire…è la prima volta che mi accade una cosa del genere ma in ogni posto (online e fisico) di cui io sia riuscita a reperire informazioni pare che il prezzo delle singole referenze Giardino dei sensi ecobio sia diverso e anche di tanto (considerate che, non l’ho messo in tabella, ma nel punto vendita Target in cui ho scoperto questa nuova linea di prodotti bio era disponibile solo il docciaschiuma ad un prezzo di 3,90€, ulteriormente diverso dai 3 prezzi indicati sopra!); nel dubbio quindi vi ho riportato quello che ho trovato…probabilmente quando la gamma si sarà diffusa maggiormente anche i prezzi tenderanno a livellarsi…

Giardino dei sensi ecobio: le caratteristiche dei prodotti e gli INCI

Come da disciplinare ICEA la gamma prodotti Giardino dei sensi ecobio ha formulazioni prive di materie prime considerate a rischio o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo: sono quindi assenti parabeni, cessori formaldeide, sles, sls e tensioattivi essilati, coloranti, oli minerali e petrolati, siliconi, edta, peg, ogm.

Anche l’impatto ambientale di questi prodotti è ridotto grazie alla rinuncia ad un secondo pack in cartone per ogni prodotto e all’utilizzo di confezioni riciclabili.

Giardino dei sensi ecobio bacche di Goji

Questa linea propone come proprio ingrediente portante le bacche di Goji, da sempre considerate un elisir di lunga vita perché grazie al loro alto potere antiossidante aiutano a donare alla cute elasticità e compattezza; sono ricchissime di vitamine (soprattutto vitamina C), sali minerali e altri preziosi nutrienti.

Giardino dei sensi Ecobio bacche di goji docciaschiuma eco biologico

INCI: AQUA, MAGNESIUM LAURYL SULFATE, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, LIMONENE, LINALOOL

Giardino dei sensi Ecobio bacche di goji crema fluida eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE

Giardino dei sensi Ecobio bacche di goji crema burro corpo eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE

Giardino dei sensi Ecobio bacche di goji crema mani eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE

Giardino dei sensi Ecobio bacche di goji profumo eco biologico

INCI: ALCOHOL DENAT., AQUA, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, COUMARIN, CITRAL

Giardino dei sensi ecobio Avena

Questa linea propone come proprio ingrediente portante l’Avena, un cereale ricco di nutrimenti ed un formidabile alleato per rendere la pelle morbida e luminosa grazie alla sua elevata dermocompatibilità e alle sue eccezionali proprietà nutrienti, lenitive ed emollienti.

Giardino dei sensi Ecobio avena docciaschiuma eco biologico

INCI: AQUA, MAGNESIUM LAURYL SULFATE, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, AVENA SATIVA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL

Giardino dei sensi Ecobio avena crema fluida eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, AVENA SATIVA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL

Giardino dei sensi Ecobio avena crema burro corpo eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, AVENA SATIVA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL

Giardino dei sensi Ecobio avena crema mani eco biologica

INCI: AQUA, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, OLUS OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PARFUM, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, AVENA SATIVA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL,

CITRIC ACID, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL

Giardino dei sensi Ecobio avena profumo eco biologico

INCI: ALCOHOL DENAT, AQUA, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CINNAMYL ALCOHOL, COUMARIN

Giardino dei sensi ecobio olii corpo

Mi spiace ma di questi 3 prodotti non sono riuscita a reperire gli INCI, posso quindi soltanto riepilogarvi le proprietà dei 3 oli che caratterizzano questi articoli

Giardino dei sensi Ecobio olio corpo con olio di neem elasticizzante

L’olio di neem è noto per le sue proprietà elasticizzanti e antiossidanti e quindi perfetto per donare alla pelle, anche a quella delicata e soggetta a screpolature, idratazione, luminosità e morbidezza.

Giardino dei sensi Ecobio olio corpo con olio di noce brasiliana nutriente

L’Olio di Noce Brasiliana regala, anche alle pelli più esigenti, il nutrimento necessario e, grazie all’elevata presenza di vitamina E, vitamina B e selenio, contribuisce a contrastare i segni del tempo rendendo la pelle più vitale e raggiante.

Giardino dei sensi Ecobio olio corpo con olio di argan setificante

L’Olio d’Argan è super noto per le sue proprietà rigeneranti ed elasticizzanti, offre nutrimento, idratazione e luminosità.

Con questo direi che avete a disposizione tutte le informazioni che vi possono servire 🙂

Fatemi sapere se avete già provato questi prodotti e come vi siete trovate…