Giochi Haba : educativi ed ecofriendly , cosa volere di più?

Ho scoperto i giochi Haba quasi per caso, durante Play il festival del gioco di Modena di un paio di anni fa e me ne sono innamorata.

Rientro nella categoria di quelle mamme che sono convinte che il compito di trasmettere a mia figlia valori, renderla autonoma, educarla a diventare creativa e fantasiosa, non sia un esclusiva prerogativa mia e di mio marito ma che possa passare anche attraverso gli oggetti che la circondano o che le mettiamo volutamente a disposizione.

Per questo motivo adesso che sta crescendo sono molto attenta ai giochi da tavolo che le propongo: cerco per lei giochi strutturati che, oltre al divertimento, perseguano uno scopo ben preciso di insegnamento perché sono convinta che il gioco ben scelto possa essere uno strumento didattico impareggiabile.

E i giochi Haba, oltre ad essere a mio parere perfetti sotto questo punto di vista, lo sono anche sotto gli aspetti di sicurezza, ecologia e sostenibilità…e ora vi spiego anche il perché.

Da dove provengono i giochi Haba?

Haba è un’azienda familiare tedesca dedita alla produzione di giocattoli di legno già dal 1938; i giochi Haba oggi non sono più prodotti esclusivamente in legno ma tutta la progettazione e lo sviluppo, assieme a buona parte della produzione continua ad essere effettuata nella sede di Bad Rodach, Alta Franconia, come avveniva anche al momento della fondazione e l’affezione alle proprie origini è ancora ben radicata nell’azienda.

Secondo il nostro modo di vedere le cose, un’azienda di famiglia deve essere gestita, anche nella pratica, dalla famiglia. Per questo i miei fratelli e io lavoriamo da anni nell’azienda, rivestendo diverse funzioni. Ci prendiamo volentieri questa responsabilità. Inoltre, rimane sempre saldo il legame con la nostra regione, così come lo era per i nostri nonni e come lo è ancora per nostro padre

afferma Sabine Habermaass, nipote del fondatore dell’azienda.

Nel corso degli anni la gamma prodotti di Haba si è progressivamente ampliata passando dall’esclusiva produzione di articoli in legno (giochi e mobili) all’introduzione di libri, giochi da tavolo, giochi da esterni ed in tessuto; tra i materiali impiegati sono annoverati ad oggi non solo il legno ma anche cartone resistente, tessuti in poliestere e cotone, vari tipi di plastica e, recentemente, anche un materiale biologico.

L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dietro ai giochi Haba

Protezione attiva dell’ambiente e produzione sostenibile rappresentano la solida base delle pratiche aziendali di Haba fin dalla sua fondazione. Non a caso quindi Haba è stata la prima azienda produttrice di giocattoli tedesca a ottenere la certificazione per la gestione ambientale DIN ISO 14001 già nel 1999.

L’attenzione all’ambiente di Haba si traduce in tanti piccoli dettagli delle scelte produttive dietro i giochi Haba che li differenziano (e non poco) dalla concorrenza:

i materiali utilizzati percorrono distanze brevi: il legno di faggio e di betulla, in particolare, proviene da boschi che si trovano in un raggio di 150 km dalla sede di Bad Rodach in Franconia ed il legno compensato viene importato da Finlandia e Russia;

il legno utilizzato nella produzione dei giochi Haba proviene da foreste gestite in modo sostenibile tant’è che i suoi giocattoli in legno possono fregiarsi del marchio PEFC dal 2010;

dal 2014 la produzione di componenti di sonagli, catenelle per ciuccio e altri prodotti per bebè viene effettuata con HABAform, un materiale naturale realizzato con materie prime rinnovabili al 100% e pertanto neutrale in termini di CO2; il suo vantaggio è quello di essere al contempo biologico e di presentare tutte le proprietà della plastica;

la verniciatura dei giocattoli in legno avviene solo con vernici senza solventi e mordenti a base d’acqua così che i bambini possano portarli alla bocca senza alcun pericolo;

la verniciatura delle superfici dei mobili avviene con smalti all’acqua e sistemi di verniciatura a indurimento UV con quasi il 100% di materia solida;

la produzione avviene utilizzando moderne tecnologie produttive ottimizzate dal punto di vista ecologico (è previsto il riciclaggio degli scarti di legno, l’utilizzo di acqua piovana e di energia solare);

il personale impiegato nella produzione del legno (falegnami, tornitori, verniciatori, attrezzisti etc) è costituito da artigiani provienienti dal tessuto sociale adiacente la sede produttiva che, con il loro lavoro manuale, fanno sì che ogni gioco Haba sia unico;

i giocattoli in stoffa sono prodotti da fornitori di tutto il mondo, selezionati attentamente perchè diano garanzie sugli standard sociali adottati (ad es. orario e condizioni di lavoro) e perchè siano certificati secondo il codice dell’International Council of Toy Industries (ICTI).

La progettazione dei nuovi giochi Haba è affidata ad un team di 15 collaboratori che si lasciano quotidianamente ispirare dalla natura e dalle persone per realizzare prodotti particolari, che stimolano la curiosità dei bambini e la loro voglia di giocare.

La sede di Bad Rodach è inoltre dotata di tanti accorgimenti atti ad integrarla nell’ambiente circostante e a salvaguare gli animali autoctoni: sugli edifici più alti (silos per i trucioli di legno e magazzino) sono state installate cassette per nidificare utilizzate anno dopo anno da gheppi, rondoni e altri uccelli inoltre, le siepi che circondano i parcheggi dell’azienda offrono un habitat ottimale per specie di uccelli più piccole e molti altri animali.

La gamma prodotti Haba e i nostri preferiti

La gamma di giochi Haba è decisamente molto ampia e spazia dai peluche alle costruzioni, dai giochi da tavolo tradizionali ai giochi di carte, dalle piste per biglie ai giochi di ruolo e d’imitazione tutti accomunati dal fatto di essere ben pensati, fantasiosi e divertenti ma allo stesso tempo capaci di offrire spunti di gioco duraturi.

Le categorie di giochi Haba che hanno particolarmente colpito il mio cuore, senza nulla togliere a tutte le altre, sono queste:

I miei primi giochi Haba

La serie I miei primi giochi Haba è a mio parere molto interessante perché è stata sviluppata, appositamente per i bimbi più piccoli, da pedagogisti e autori di giochi tenendo in considerazione il fatto che i bambini piccoli ovviamente non hanno ancora alcuna esperienza di giochi da tavolo: offre regole semplici e idee di gioco modulate in livelli di difficoltà crescente così da offrire nuovi stimoli per molto tempo evolvendosi in base all’età dei bambini.

I primi giochi Haba sono pensati per offrire una prima fase di gioco libero, una seconda fase di avvicinamento al concetto di regola (ovviamente con regole semplici) e un ultima fase di varianti di gioco un po’ più complesse che fanno sì che la stessa scatola gioco rimanga interessante a lungo.

Di questa serie noi possediamo già da quando Chiara ha due anni Orsetto affamato ma a dirvi la verità se non avessi problemi di spazio li comprerei praticamente tutti perché trovo che ciascuno di questi abbia una differente ed utile valenza educativa.

Giochi di carte Haba

Non so se li avete provati in prima persona ma i giochi di carte Haba sono davvero uno spasso e, oltre ad essere bellissimi da utilizzare a casa o da portare in viaggio si prestano a mio parere ad essere una bella idea regalo dal costo contenuto per i compleanni dei più piccoli.

Anche in questo caso ne possediamo solo uno, Mini Frutteto, ma essendo giochi che hanno i vantaggi di divertire contemporaneamente sia noi adulti che Chiara e di avere un prezzo tra i 5 e i 10€ non ci vorrà molto perché la nostra casa (e anche quella degli ammiccherai di Chiara che compiranno gli anni) ne sia invasa.

Giochi Haba da tavolo per la famiglia

Anche i giochi Haba da tavolo hanno molto da offrire a grandi e piccini in termini di divertimento per non citare il fatto che, come potete vedere dalla selezione sottostante il prezzo in alcuni casi è decisamente contenuto. Noi al momento possediamo solo Ruba Calzini ma, come già detto in altri punti di questo articolo sicuramente non ci fermeremo qui.

Giochi Haba di imitazione

Un capitolo a parte meritano i giochi di imitazione Haba, incentrati sugli oggetti di uso quotidiano: io che sin da piccola ero appassionata dal giocare a cucinare e che ai giochi di questo tipo in plastica preferisco di gran lunga quelli in legno o tessuto vi lascio una minuscola selezione di quelli a tema cibo/negozio ma nel loro catalogo c’è da perdersi.



Ma qualche difetto ce l’hanno questi giochi Haba?

Ovvio che il mio giudizio sia squisitamente personale ma…se non si è capito ho un vero e proprio debole per i giochi Haba (e non sono in alcun modo retribuita per parlarvene): mi piace la filosofia ecofriendly adottata per la loro produzione, mi piace l’approccio didattico che hanno e il fatto che sono giocattoli ben pensati, che permettono giochi fantasiosi e che sono divertenti non solo per i bambini ma per l’intera famiglia. Inoltre sono giochi completamente analogici, cosa che in un mondo che ormai è diventato fin troppo tecnologico, ogni tanto non guasta per niente.

Ecco, se un difetto devo trovare a questi giochi, allora lo riscontro principalmente nella loro reperibilità: non so nella vostra zona ma nella mia al supermercato non ci sono e nemmeno nei classici negozi specializzati in giochi per bambini (tipo Toyscenter o G di Giochi); sono disponibili fisicamente (e comunque solo una selezione della gamma) in negozi che propongono giochi un po’ alternativi come La città del sole.

Come riesco a procurarmeli quindi? A volte mi capita di trovarli in un negozio dell’usato per bambini (e non me li lascio scappare), a volte in qualche fiera ma la mia vera fonte di approvvigionamento è Amazon dove direi che sia disponibile pressochè tutta la gamma, a volte anche a prezzi di non poco inferiori a quelli di listino: costruzioni, giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo e d’imitazione, Little Friends, piste di biglie, prima infanzia.

Voi avete mai acquistato dei giochi Haba per i vostri piccoli?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.