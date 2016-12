Sembra ieri che è iniziata l’estate e invece siamo già a luglio inoltrato, in preda ad un caldo che definire torrido è poco…per chi ha bambini piccoli si pone quindi il problema di individuare attività per intrattenerli in casa durante le ore più calde della giornata, quando uscire è davvero impossibile : se anche voi siete in cerca di giochi per bambini economici ed ecologici proseguite nella lettura di questo post e, perché no, fate anche un salto nella pagina de il Bambinonaturale che raccoglie i contributi forniti questo mese dalle altre mamme blogger che partecipano al progetto #mammealnaturale !

Per quanto mi riguarda posso indubbiamente ritenermi fortunata: Chiara è ancora abbastanza piccola (20 mesi) e nel primo pomeriggio fa solitamente un pisolino quindi il problema di escogitare giochi per bambini per intrattenerla in casa nelle ore più calde della giornata si verifica soltanto nei giorni in cui non ne vuole proprio sapere di dormire ed inizia ad indicare con insistenza la porta di casa per essere portata all’aperto 😛

Dopo le prime occasioni in cui, al nostro rifiuto, la sua risposta è stata un pianto disperato alla “mi stanno torturando” con tanto di “mi getto a terra per aggiungere un po’ di pathos” siamo riusciti fortunatamente ad individuare una serie di attività a costo zero che riescono a tenerla impegnata il tempo necessario perché la calura si diradi abbastanza da poter uscire di casa senza squagliarsi.

Ecco la nostra top ten di idee economiche ed ecologiche per tenere impegnata Chiara in casa nelle ore più calde della giornata:

Farla partecipare alla preparazione del cibo per la cena (lavare le verdure, mescolare il contenuto delle pentole etc…)

Farla partecipare alle pulizie di casa (dovreste vedere come strofina la parte a specchio delle scarpiere se le dai in mano uno spruzzino ed uno straccio!)

Farle fare giochi vari con l’acqua (travasi, pocciare i piedi in una vaschetta etc…)

Farle fare ghirigori sulla carta con pastelli a cera e pennarelli

Rotolarsi e saltellare insieme sul lettone

Sfogliare assieme qualche libro

Giocare con la palla (di gommapiuma per non distruggere casa :P)

Giocare con le flashcards fatte da me con materiali di recupero

Giocare a nascondino dietro tende, porte, mobili e qualunque altra cosa ci venga in mente…

Giocare con i Duplo

Cose banalissime vero?!

Ma d’altra parte sto riscoprendo con la mia piccola quanto ci si possa divertire anche con…nulla o quasi!

E voi invece?! A quali attività economiche ed ecologiche vi state dedicando con i vostri bambini?