Green Haircare : uno dei trend di Cosmoprof 2017

Qualcosa sta cambiando nel panorama dei saloni parrucchieri e dalla mia visita a Cosmoprof 2017 è risultata evidente la nuova tendenza : la green haircare .

Magari non parliamo di prodotti letteralmente biologici o organici ma indubbiamente di una tendenza verso il naturale come mai avevo visto prima.

Ecco quindi che nascono linee di prodotti che abbracciano la scuola di pensiero del “senza” : prodotti per capelli senza coloranti, profumi e parabeni, senza paraffine e solfati e prodotti per la tintura senza ammoniaca. Pack e flaconi non rinunciano all’aspetto estetico ma diventano a basso impatto ambientale così come a basso impatto ambientale cerca di essere l’intero ciclo di vita: dalla produzione sostenibile alla tutela della biodiversità, fino allo smaltimento.

Ed anche gli strumenti di lavoro del parrucchiere si evolvono e puntano alla salute del capello ed alla eco-compatibilità, facendo scelte che vanno sia nella direzione di utilizzare materie prime sostenibili che in quella di ridurre il proprio impatto ambientale ad esempio abbattendo il proprio consumo energetico.

Ed con una certa punta di orgoglio che ho potuto constatare che il Made in Italy in questa nuova tendenza la fa decisamente da padrone.

Tra i tanti brand che ho incontrato nella mia giornata al Cosmoprof e di cui vi avevo già accennato in questo articolo mi fa quindi ora piacere parlare con un po’ più di dettaglio di 3 aziende italiane che stanno indubbiamente facendo delle scelte ecocompatibili il cuore del proprio business.

La green haircare che passa dai prodotti per la cura dei capelli : Rica Group

Rica Group è un’azienda che onestamente non conoscevo prima di partecipare all’ultimo Cosmoprof ma dopo aver parlato con la loro responsabile marketing ne sono rimasta affascinata.

Producono prodotti corpo e capelli naturali fin dal 1994 e lo fanno utilizzando le risorse naturali della splendida Sicilia e del suo vulcano Etna. Ciascuna fase del processo, partendo dalla ricerca per arrivare alla promozione sul mercato ed alla distribuzione viene effettuato presso le sedi, senza intermediari, eliminando così la necessità di una supply chain e quindi limitando l’impatto ambientale della propria attività; vengono privilegiate materie prima a km zero e i packaging riciclabili/riciclati.

Sono ben 7 i brand con cui si affacciano sul mercato:

Biolisse Extreme : un trattamento lisciante per capelli a base di ingredient naturali.

Colorica : un trattamento colorante professionale con formulazioni che contengono ingredienti naturali.

Cromearth : una gamma di maschere con pigmentazione naturale che supportano e accentuano i riflessi dei capelli.

Cuoricromia : una linea di colorazione spray per la copertura della ricrescita dei capelli tinti.

Naturica : una gamma di prodotti per capelli (shampoo e trattamenti) formulati con ingredienti naturali tipici dell’area mediterranea e dal packaging sostenibile.

Opuntia Oil : la nuova gamma di prodotti capelli a base di raro e prezioso olio di fico d’india, estratto da pure seeds and cladodes of mediterranean prickly pears.

Volcanic Elixir : acqua vulcanica per il risciacquo finale dei capelli che promette di eliminare le tossine e gli agenti inquinanti pesanti depositati sui nostri capelli e di renderli quindi più brillanti.

Trattandosi di prodotti rivolti all’uso professionale nei saloni e quindi rivolti ad un settore inevitabilmente legato a prestazioni di altissimo livello non stiamo parlando di prodotti biologici in senso stretto ma in ogni caso siamo di fronte a prodotti dalla vocazione quanto più possibile naturale e sostenibile, approccio che comunque mi sento di apprezzare.

La green haircare che passa dalle spazzole professionali per capelli ecocompatibili: Tek

Credo che sia praticamente impossibile che non conosciate già TEK ma nel dubbio vi racconto in breve la storia di questa azienda per farvi capire come mai la annovero tra quelle green del cuore: Tek produce spazzole e accessori per il bagno 100% made in Italy, utilizzando legnami provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, caratteristica che fa sì che tutte le loro spazzole (sia con dentini in legno che non) e pettini in legno godano della certificazione FSC Forest Stewardship Council.

Non so se vi sia capitato di vederle dal vivo ma le spazzole Tek sono bellissime e la gamma colori in cui sono proposte si rinnova di anno in anno; non solo il legno utilizzato ma anche il finishing viene realizzato secondo principi ecosostenibili ovvero attraverso l’uso di olio di lino e cera d’api colorata con aniline vegetali.

A parte esporre la sua bellissima gamma di spazzole e pettini in legno, Tek presentava al Cosmoprof una nuova gamma di spazzole rivolte all’uso professionale in salone, realizzate in legno di mogano certificato FSC con setole di cinghiale.

La green haircare che passe dai phon e piastre professionali a basso consumo energetico : Elchim

Elchim è un brand che onestamente non conoscevo ma è un’azienda di Milano che progetta produce in Italia phon professionali dagli anni 50; hanno iniziato a vendere direttamente al pubblico soltanto da gennaio quando hanno aperto il loro e-commerce e il motivo per cui ve li segnalo è che producono phon e attrezzature per capelli progettate per avere un ridotto impatto ambientale: il loro modello 8thSense ad esempio non solo è il primo asciugacapelli che si adatta a tutti i tipi di capello, ma il suo avanzato variatore elettronico è in grado di garantire grande efficienza con bassi consumi energetici. E anche il modello Light Ionic Ceramic non è da meno: è stato studiato per essere leggero sia nel peso che nell’impatto ambientale grazie alla sua velocità di asciugatura che riduce il consumo di energia e ai materiali riciclabili di cui è composto.

Come vi ho già raccontato in questo post in fiera presentavano la piastra di nuova generazione “Natures Touch” con cui mi è stata fatta una splendida messa in piega.

Si tratta di una piastra che nasce per sfatare l’accusa spesso mossa alle piastre di danneggiare i capelli: essendo regolabile elettronicamente con ben 11 programmi corrispondenti a temperature crescenti, con un adeguato settaggio si presta anche per l’uso quotidiano e per tutti i tipi di capelli, dal più delicato al più forte. La sua attenzione a preservare la salute del capello si riflette nel fatto che consente di ottenere uno styling perfetto in una sola passata (quindi riducendo al minimo lo stress sulla fibra del capello) e nella scelta del rivestimento in ceramica e ossido di titanio delle piastre (che produce ioni negativi e calore infrarosso mantenendo i capelli in salute).

Ho controllato i prezzi dei loro prodotti nello shop online e mi ha piacevolmente stupito il fatto che pur essendo made in Italy e di livello professionale riescano a mantenere un prezzo accessibile; tra l’altro fino al 31 Maggio con un acquisto minimo di 69,90€ è possibile usufruire di uno sconto di 10€ sull’acquisto (codice SPRING2017).

Cosa ve ne pare? Conoscevate già questi brand?

PS Se vi interessa un approfondimento sulle novità green presentate a Cosmoprof 2017 vi invito a visitare anche questo post : troverete tante news legate al mondo beauty in generale.