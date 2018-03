Green Soul Cosmetics & i cosmetici biologici di lusso

Green Soul Cosmetics è una rinomata boutique fisica e online specializzata nella vendita dei migliori prodotti naturali e cosmetici biologici di lusso.

Nata dalla passione di Antonio e Margherita per la cosmesi naturale e biologica, Green Soul Cosmetics trova prima una collocazione fisica a Salò, sul Lago di Garda, poi a Febbraio 2015 diventa anche un completo shop online.

La mission di Green Soul Cosmetics

Obiettivo principale di Green Soul Cosmetics è quello di garantire ai propri clienti una selezione di prodotti veramente naturali e biologici, senza sostanze dannose per l’uomo, l’ambiente, totalmente cruelty free e non testati sugli animali; non parliamo però di prodotti qualunque bensì di una selezione di prestigiosi brand di nicchia che raccoglie il meglio della cosmesi naturale e biologica di lusso internazionale.

Per raggiungere questo obiettivo Antonio e Margherita hanno anche fondato Green Soul Distribution, una società tramite cui sono diventati distributori ufficiali per l’Italia di brands come Abhati Suisse, Bella Aura, Dr. Alkaitis, Josh Rosebrook, Mauli Rituals, Onira Organics, Orgaid Sheet Mask; tramite Green Soul Distribution questa prestigiosa selezione di brand naturali e biologici viene non solo resa disponibile attraverso Green Soul Cosmetics ma anche distribuita nei migliori punti vendita del territorio italiano.

La gamma prodotti Green Soul Cosmetics

Non sono un’acquirente affezionata di Green Soul Cosmetics, lo ammetto, e non perchè non mi piacciano i brand che propongono, anzi, ma molto più semplicemente perchè i cosmetici biologici di lusso non rientrano solitamente nel budget a mia dispozione per la cura della persona. Seguo però questo shop online sui social da tempo perchè ha uno di quei profili in cui tipicamente ti fermi incantato a sognare e se c’è una cosa che ho notato del loro approccio è quella di rifuggire l’ovvio e l’estremamente diffuso sul mercato per privilegiare la nicchia e l’esclusività.

Non stupisce quindi di trovare tra le pagine di Green Soul Cosmetics aziende come:

Abhati Suisse: un brand di skincare che associa le virtù terapeutiche dei botanici svizzeri alle piante himalayane di aziende agricole biologiche per trasformarle in prodotti di bellezza lussuosi, sostenibili, naturali ma anche ad alto rendimento ed etica per una clientela molto esigente.

un brand di skincare che associa le virtù terapeutiche dei botanici svizzeri alle piante himalayane di aziende agricole biologiche per trasformarle in prodotti di bellezza lussuosi, sostenibili, naturali ma anche ad alto rendimento ed etica per una clientela molto esigente. Bella Aura : un marchio di prodotti per la cura della pelle (solo cinque, multifunzionali e adatti a tutti i tipi di pelle), pulito e lussuoso, che unisce la scienza moderna ad antiche conoscenze spirituali della medicina erboristica berbera e cinese per ripristinare la vitalità della pelle, proteggerla dagli stress ambientali quotidiani e contrastare i radicali liberi.

: un marchio di prodotti per la cura della pelle (solo cinque, multifunzionali e adatti a tutti i tipi di pelle), pulito e lussuoso, che unisce la scienza moderna ad antiche conoscenze spirituali della medicina erboristica berbera e cinese per ripristinare la vitalità della pelle, proteggerla dagli stress ambientali quotidiani e contrastare i radicali liberi. Dr. Alkaitis : è un marchio che propone una linea biologica specifica per la cura della pelle dall’azione anti-age e riequilibratrice. La sua filosofia “Se non puoi mangiarlo, non metterlo sulla pelle” fa sì che tutti i prodotti siano composti al 100% di ingredienti estratti da piante, biologici, biodinamici e da crescita spontanea, OGM Free, Cruelty Free e Vegan. Non solo, gli ingredienti utilizzati sono crudi ovvero non riscaldati sopra la temperatura corporea e ciò consente loro di rimanere “vivi” e dare pieno beneficio terapeutico alla pelle.

: è un marchio che propone una linea biologica specifica per la cura della pelle dall’azione anti-age e riequilibratrice. La sua filosofia “Se non puoi mangiarlo, non metterlo sulla pelle” fa sì che tutti i prodotti siano composti al 100% di ingredienti estratti da piante, biologici, biodinamici e da crescita spontanea, OGM Free, Cruelty Free e Vegan. Non solo, gli ingredienti utilizzati sono crudi ovvero non riscaldati sopra la temperatura corporea e ciò consente loro di rimanere “vivi” e dare pieno beneficio terapeutico alla pelle. Josh Rosebrook : è un brand che propone prodotti altamente performanti a base di estratti botanici puri di e principi attivi naturali di ottima qualità, realizzati in piccoli lotti. L’intera linea è priva di profumazioni artificiali, parabeni, ingredienti sintetici, conservanti, OGM e non testata su animali.

: è un brand che propone prodotti altamente performanti a base di estratti botanici puri di e principi attivi naturali di ottima qualità, realizzati in piccoli lotti. L’intera linea è priva di profumazioni artificiali, parabeni, ingredienti sintetici, conservanti, OGM e non testata su animali. Mauli Rituals : è un brand che crea prodotti per il corpo naturali in sintonia con i principi ayurvedici e l’eleganza inglese. Il filo conduttore delle scelte di questo brand è quello di onorare la sacralità di ogni individuo per l’equilibrio interiore e la bellezza esteriore, formulando con i migliori metodi di produzione e gli ingredienti più naturali.

: è un brand che crea prodotti per il corpo naturali in sintonia con i principi ayurvedici e l’eleganza inglese. Il filo conduttore delle scelte di questo brand è quello di onorare la sacralità di ogni individuo per l’equilibrio interiore e la bellezza esteriore, formulando con i migliori metodi di produzione e gli ingredienti più naturali. Onira Organics : è un brand che propone un’esclusiva linea di 7 prodotti per la cura e la bellezza dei capelli, formulati con una selezione degli ingredienti più naturali, lussuosi e nutrienti del mondo col fine di ripristinare e nutrire i capelli in profondità in modo naturale e biologico senza l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche.

: è un brand che propone un’esclusiva linea di 7 prodotti per la cura e la bellezza dei capelli, formulati con una selezione degli ingredienti più naturali, lussuosi e nutrienti del mondo col fine di ripristinare e nutrire i capelli in profondità in modo naturale e biologico senza l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche. Orgaid : è il brand USA pioniere nello sviluppo delle sheet mask che a tutt’oggi progetta e produce maschere in tessuto biologiche con una formulazione scientifica composta da ingredienti sicuri di altissima qualità e senza conservanti chimici.

Non mancano inoltre brand come African Botanics, Amly Botanicals, Atelier Cologne, Aurelia Probiotic Skincare, De Mamiel, Dr Hauschka, Fine Deodorant, Henné Organics, Ilia Beauty, John Masters Organics, Juice Beauty, KJÆR Weis, Kopa Kauai, La Belle Lune, Leahlani Skincare, Lina Hanson, l’Odaïtès, Neom Organics, Okoko Cosmétiques, Organic Glam, Plume, Purophi, Rahua, Ren Skincare, RMS Beauty, Rodin Olio Lusso, Soapwalla, Tata Harper Skincare, The Organic Pharmacy, True Organic of Sweden, Twelve Beauty, Vintner’s Daughter.

La mia esperienza di acquisto su Green Soul Cosmetics

Vi dicevo prima che non posso definirmi un’affezionata cliente di Green Soul Cosmetics ma ciò non esclude l’aver fatto un ordine da loro giusto qualche settimana fa.

Il servizio è assolutamente impeccabile: ordine fatto mercoledì sera praticamente a mezzanotte, entro la mattina successiva era già stato consegnato al corriere ed entro il venerdì mattina in arrivo a casa…una tempestività impressionante.

I prodotti arrivano in una graziosa scatolina logata (come quelle che vedete in foto), rivestita da uno strato esterno di plastica per proteggere il cartone dalle intemperie e con un riempitivo adeguato ad evitare urti o danneggiamenti il suo prezioso contenuto; i campioncini non sono numerosi (nel mio caso due) ma di pregio: uno del brand Juice Beauty ed uno del brand Tata Harper Skincare, campioncini di marchi per cui – in tutti i siti stranieri che mi è capitato di guardare – viene solitamente richiesto un contributo economico.

Curiose di sapere cosa ho comprato? I kit di travel size di due brand che mi ispirano parecchio:

Essential Energy Boosting Kit di Bella Aura Skincare, un set che contiene minitaglie da 10ml l’una di tutti i 5 prodotti di questo brand: 3 in 1 Gentle Purifying Cleanser (un detergente delicato e nutriente a tripla azione per preparare la pelle ai successivi trattamenti), Multifunctional Antioxidant Booster (illumina e schiarisce la carnagione), Instant Lifting Eye Contour (un siero eye-in-a-cream completo anti-età, per ridurre l’aspetto di occhiaie, gonfiori e linee sottili), Daily Repair Moisturizer (un emulsione energizzante che riequilibra, reidrata e rimpolpa la pelle del viso, modellandone i contorni) e Night Cellular Renewal (una lussuosa terapia anti-età per contrastare i segni visibili dell’invecchiamento mentre la pelle è a riposo).

Dr Alkaitis Trial & Travel Kit Essentials, un lussuoso kit Skincare da viaggio che comprende una selezione dei migliori prodotti del brand in formato tascabile (abbondanti minisize da 30ml l’una): Organic Purifying Cleanser, Organic Herbal Toner, Organic Soothing Gel e Organic Treatment Oil.

Vi parlerò di questi brand e dei loro kit di prova non appena li avrrò utilizzati. 😀

Conoscevate già Green Soul Cosmetics? Vi è già capitato da fare acquisti da loro?