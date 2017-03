Herbatint opinioni sulla nuova linea bio Moringa Repair

Herbatint è marchio Made in Italy che mi pare di conoscere di nome da tempo immemore eppure è stato solo durante lo scorso Sana che, dopo essere stata invitata al loro stand, posso dire di averne davvero fatto la conoscenza.

Antica Erboristeria, un po’ di storia

Antica Erboristeria nasce a Roma negli anni ’60 come azienda specializzata nella colorazione senza ammoniaca per capelli (a marchio Herbatint) caratterizzandosi fin da subito per la scelta di:

gestire l’intera filiera, dal R&D, alla produzione, fino alla commercializzazione, garantendo sempre controlli accurati in ogni fase del ciclo.

fornitori europei certificati e specializzati nell’industria farmaceutica.

formule innovative e naturali, che utilizzano estratti vegetali bio, in grado soddisfare i più alti standard di qualità.

maggior utilizzo possibile d’imballaggi riciclabili.

Antica Erboristeria è una B Corporation® certificata

La cosa che più mi ha interessato e colpito nella chiacchierata fatta allo stand Herbatint è stato scoprire che Antica Erboristeria è una Certified B Corporation® e cosa sul lato pratico questo significhi.

Dovete sapere che le società certificate B Corp™ si impegnano in una gestione trasparente che non mira solo alla soddisfazione degli azionisti e dei clienti ma che ha come obiettivi anche quelli di assumersi responsabilità nei confronti della comunità all’interno della quale l’azienda opera e del pianeta ovvero cerca di contribuire a risolvere sia problemi sociali che ambientali.

Le caratteristiche dei prodotti Herbatint

Herbatint è il marchio principale di Antica Erboristeria, nato dalla ricerca di una formula di colorazione in grado di unire all’efficacia del prodotto la salute dei capelli e della cute, un’alternativa più naturale nella colorazione permanente.

I suoi prodotti si ispirano alla natura e al benessere delle donne cercando di esaltare la loro bellezza naturale attraverso la cura dei capelli e non includono alcun elemento di derivazione animale.

La linea Moringa Repair di Herbatint

La linea Moringa Repair di Herbatint è stata presentata tra le novità Sana 2016: si tratta di una linea certificata bio dedicata ai capelli colorati e costituita da due prodotti (shampoo e balsamo) pensati per essere utilizzati in sinergia, formulati con il 99,8% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testati, senza allergeni, parabeni, siliconi e SLS; il suo obiettivo è quello di nutrire in profondità e ripristinare il benessere naturale dei capelli danneggiati o secchi.

Moringa Repair Shampoo Herbatint

Il Moringa Repair Shampoo Herbatint è un prodotto indicato per un uso quotidiano, espressamente studiato per i capelli secchi o danneggiati da permanenti o colorazioni.

Grazie alle proprietà nutritive della Moringa, fornisce un’alta concentrazione di antiossidanti, vitamine, minerali, fitonutrienti, proteine e ripristina in profondità la struttura del capello.

Le principali proprietà che caratterizzano Moringa Repair Shampoo Herbatint sono la capacità di riparazione intensa, l’azione anti-invecchiamento, la protezione dai raggi UV e dall’inquinamento.

INCI: AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS, TRITICUM VULGARE, OLEA EUROPAEA, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, Sodium Lauryl glucose carboxylate, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, MORINGA PTERYGOSPERMA, ROSMARINUS OFFICINALIS, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM DEHYDROACETATE, PARFUM, ALGIN, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN

Moringa Repair Balsamo Herbatint

Il Moringa Repair Balsamo è un prodotto particolarmente indicato per capelli colorati o stressati da permanenti, restituisce corpo e pettinabilità ai capelli.

Grazie al mix di estratti di moringa, aloe vera, rosmarino, grano e olio di oliva, dona salute e nutrizione ai capelli e fornisce un’elevata concentrazione di antiossidanti, vitamine, minerali, fitonutrienti e proteine che nutrono in profondità, regalano corpo/morbidezza e ripristinano il naturale equilibrio del capello.

INCI: AQUA, ALOE BARBADENSIS, OLEA EUROPAEA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, CETEARYL GLUCOSIDE, BUTIRUSPERMUM PARKII BUTTER, TRITICUM VULGARE, OCTYLDODECANOL, ROSMARINUS OFFICINALIS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, MORINGA PTERYGOSPERMA, SODIUM BENZOATE, SODIUM DEHYDROACETATE, ALGIN, PARFUM, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, LIMONENE

Moringa Repair Herbatint : shampoo e balsamo alla prova

Sto utilizzando i prodotti della linea Moringa Repair Herbatint ricevuti in omaggio allo scorso Sana da quasi due mesi ormai ed il bilancio è decisamente positivo.

Lo shampoo Moringa Repair ha un buon potere lavante: dopo l’uso i capelli rimangono puliti, delicatamente profumati, leggeri e – nel mio caso – sufficientemente districati da non sentire l’assoluta necessità di utilizzare un balsamo (considerate però che io ho capelli lisci e abbastanza corti). Se siete alle prime armi con i prodotti bio non lasciatevi ingannare: il fatto che schiumi poco non è assolutamente sinonimo di minor potere pulente ma se vi trovate in difficoltà vi consiglio di provare a diluirlo un po’.

Il balsamo Moringa Repair l’ho provato sì, ma soltanto sulle punte perché di più davvero non ne ho avuto bisogno! Di questo passo probabilmente mi durerà un’eternità! 😛

Questa è la mia esperienza con i prodotti Moringa Repair Herbatint…voi li avete mai provati?