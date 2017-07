A inizio estate, dovendo acquistare un nuovo paio di infradito, mi sono detta: perchè non farlo guardando non solo all’estetica ma anche alla sostenibilità? E’ da qui che è iniziata la mia ricerca di marche di infradito ecologiche e assieme a lei questo post che ho in cantiere da un po’.

Le infradito o flip flop che dir si voglia sono un must-have dell’estate ma proprio per la loro stagionalità, che le porta a stare ai nostri piedi per non più di tre mesi l’anno, sono un prodotto che finiamo erroneamente per considerare quasi come usa e getta.

Ecco quindi che spesso finiamo per acquistare infradito di dubbia qualità, destinate se va bene a durare per una sola stagione, se va male anche meno…peccato che a fare le spese di questa cattiva scelta non sia solo il nostro portafoglio ma anche il pianeta!

L’impatto ambientale delle infradito tradizionali e perchè scegliere infradito ecologiche è sicuramente meglio

Considerare le infradito che mettiamo ai nostri piedi come un prodotto usa e getta è indubbiamente sbagliato se facciamo un attimo mente locale sui materiali di cui sono fatte e sul loro impatto ambientale.

Le infradito tradizionali sono realizzate in materiale plastico (spesso PVC ed EVA), di derivazione petrolifera e non biodegradabile.

E quando optiamo per soluzioni economiche di questo tipo finiamo per contribuire:

all’inquinamento della spiaggia e del mare (quante volte vi è capitato di vedere una ciabatta inevitabilmente trascinata in mare dalle onde?);

alla produzione di rifiuti: se le ciabatte sono economiche c’è un motivo ed è il fatto che non sono fatte per durare a lungo e questa è una cattiva notizia sia per il nostro portafoglio che per il pianeta.

Le infradito economiche tradizionali possono inoltre non rivelarsi una scelta oculata nemmeno sotto il punto di vista della salute del piede: in molti casi non forniscono alcun supporto al piede perchè realizzate in materiali super flessibili e questo non è salutare (la regola del piede sano infatti dice che se le infradito hanno una suola così morbida che flettendola la caviglia arriva a toccare la punta, allora sono troppo poco sostenute).

Le infradito ecologiche possono costare qualcosa in più di quelle tradizionali (molte in questo momento però sono in offerta a prezzi competitivi) ma sono solitamente progettate per garantire la salute del piede e per avere un minor impatto ambientale quindi la scelta può valere sicuramente la candela.

Infradito ecologiche : i brand che le propongono e le caratteristiche che hanno Facendo la mia ricerca per scegliere quelle che sarebbero diventate le mie nuove infradito ecologiche e approfondendola adesso per scrivere questo post mi sono resa con piacere conto del fatto che la scelta sta diventando davvero ampia e spazia da prodotti in plastica riciclata o riciclabile a prodotti in raffia, il tutto senza rinunciare in alcun modo alla moda e allo stile! Vi faccio quindi una rapida carrellata dei marchi che sono disponibili per l’acquisto per noi italiani (se consideriamo tutti i brand che producono infradito ecologiche sul mercato la lista sarebbe molto più lunga!). Le infradito ecologiche di Amazonas , ricavate da scarti di gomma e tessuto Le infradito Amazonas provengono dal cuore del Brasile e si distinguono dalle altre per impronta ecologica e vastità di modelli e colori esistenti sia nella versione per adulti che per bambini. Le Amazonas sono una combinazione di design e tecnologia, Fabbricate dagli scarti della gomma e dei tessuti, sono state lanciate nel 2016 durante la settimana della moda di San Paolo e da allora i loro modelli esclusivi si stanno distinguendo sul mercato per originalità, bellezza e comfort abbinati a sostenibilità e fare bene all’ambiente.



Le infradito ecologiche di Ecoalf, ricavate da pneumatici riciclati

Le infradito Ecoalf sono le prime realizzate al 100% in materiale riciclato: Ecoalf ha sviluppato un processo ad alta temperatura capace di utilizzare sciogliere frammenti di pneumatici usati senza aggiungere alcun collante o sostanza chimica pericolosa; ciò significa che, diversamente dalle altre infradito prodotte utilizzando materiali di riciclo, quelle Ecoalf sono veramente sostenibili in quanto costituite al 100% da plastica riciclata e prodotte a mano in Spagna con un processo “ad anello chiuso”.



Le infradito ecologiche in gomma naturale Ethletic

Prodotte utilizzando materie prime Fairtrade in Pakistan, le infradito ecologiche Ethletic sono disponibili in due linee: le Flip Beach-Life e le FairFlips.

Entrambe sono caratterizzate da un cuore in cotone biologico certificato GOTS e da una suola in gomma naturale proveniente da coltivazioni certificate FSC; anche le stringhe sono in cotone biologico.

In Italia le si può acquistare su Gogreenstore.

Le infradito ecologiche in caucciù naturale Feelfine’z

Le infradito Feelfine’z vengono dalla Germania e sono prodotte col caucciù naturale proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e certificate FSC.

Obiettivo: realizzare le infradito perfette sia dal punto di vista dal comfort d’uso che da quello della sostenibilità ambientale sia in taglie da adulto che da bambino.



Le infradito ecologiche a impatto zero di Wood & Rock

Le infradito di Wood & Rock, chiamate Beachers Yellow Flowers, sono le prime a impatto zero: sono realizzate interamente di iuta riciclata, hanno la suola di gomma e il plantare anatomico.



Le infradito ecologiche Pasyr in gomme e oli vegetali biodegradabili

Sono Made in Italy (nel distretto calzaturiero delle Marche) le infradito Pasyr che hanno una caratteristica difficilissima da reperire: sono biodegradabili al 44,47% in poco più di 180 giorni e riciclabili al 100%.

Sono realizzate con un compound elastomerico – termoplastico (Ecopowerbio) brevettato da Tecnofilm, prodotto con gomme e oli vegetali di provenienza italiana o al massimo europea, tagliato e assemblato da cooperative marchigiane.

Quali sono le infradito ecologiche che ho scelto e come mi sto trovando

Dopo tutta questa carrellata vi chiederete (o forse no) quale marca di infradito ecologiche io abbia deciso di acquistare. Beh, la mia scelta è alla fine caduta sulle infradito ecologiche Ecoalf.

Mi piaceva l’idea che fossero in 100% plastica riciclata e non contenessero collanti e/o sostanze chimiche pericolose in più il fatto di poterle acquistare su Amazon con spedizione gratuita ha reso la scelta ancora più semplice.

Le caratteristiche che ho subito apprezzato dopo averle avute tra le mani sono state il delicato profumo (sì queste infradito non sanno nemmeno cosa sia l’odore di plastica/coloranti che hanno alcune loro sorelle meno ecofriendly e la cosa mi ha stupito un po’ come mi era successo per le sneakers di Natural World Eco Shoes) e la suola resistente e molto più “sostenuta” delle precedenti infradito che possedevo.

Le trovo molto confortevole e a distanza di un paio di mesi dall’acquisto sembrano ancora nuove quindi confido nel fatto che mi accompagneranno per svariati anni.

Decisamente contenta dell’acquisto mi sento di consigliarvele nel caso non ve la sentiate di avventurarvi con uno degli altri brand che vi ho citato dato che magari online non sono disponibili molti pareri o recensioni; tra l’altro adesso sono anche in saldo su Amazon alla modica cifra di circa 11€, quando mai vi ricapita?

La mia carrellata di infradito ecologiche e la mia esperienza si esaurisce qui ma se voi avete altri brand da segnalare o esperienze da raccontare sarò lieta di leggere i vostri commenti!