La Bioteca Italiana : cosmetici bio economici made in Italy

E’ successo di nuovo! Entro al Tigotà dopo il lavoro e, mentre passeggio tra gli scaffali, vedo lei: La Bioteca Italiana ovvero una nuova linea di cosmetici bio economici!

La Bioteca Italiana : l’ultima nata di casa Sanecovit!

La Bioteca Italiana è a quanto pare la nuova gamma di cosmetici bio economici prodotta da Sanecovit (la stessa azienda produttrice di Bjobj) per la grande distribuzione…una vastissimo insieme di prodotti completamente Made in Italy e certificati ICEA Cosmesi Naturale, come vedremo tra poco 🙂

La Bioteca Italiana : ecco tutta la gamma prodotti ed i prezzi!

Come ho potuto vedere un po’ nel Tigotà della mia città (che ancora non aveva tutti i prodotti) e un po’ curiosando sulla pagina Facebook la gamma prodotti Bioteca Italiana è decisamente molto ampia: 18 prodotti dedicati alla detersione di corpo e capelli e tre deodoranti spray.

Bagnodoccia

Cocco, 250ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Goji, 250ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Olio di Oliva, 300 ml a 3,99€

Detergente intimo

Aloe e Thé Verde, 250 ml a 2,99€

Elicriso e Olio di mandorle, 250 ml a 2,99€

Malva e Avena, 250 ml a 2,99€

Oliva, 300 ml a 3,99€

Deo spray

Acqua di mare

Argan

Thé Verde

Docciashampoo Oliva, 200ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Sapone liquido

Argan, 250ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Avena, 250ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Cocco, 250ml a 2,99€ (2,50€ fino al 30/06)

Oliva, 300 ml a 3,99€

Shampoo

Cocco e Macadamia

Oliva

Semi di lino e malva

La Bioteca Italiana : le caratteristiche delle formulazioni

I prodotti La Bioteca Italiana, come accennato prima, sono certificati ICEA cosmesi naturale; il fatto che, pur essendo realizzati da Sanecovit (lo stesso produttore di Bjobj), abbiano una fascia di prezzo decisamente low cost è reso possibile dalla scelta di formularli con tensioattivi meno pregiati dei loro fratelli di fascia più alta. L’azienda in ogni caso garantisce che questo mix di tensioattivi low cost ne garantisce comunque prestazioni molto dignitose!

La Bioteca Italiana Bagnodoccia Avena

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, AVENA SATIVA, MALVA SYLVESTRIS, THYMUS VULGARIS, ROSMARINUS OFFICINALIS, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL

La Bioteca Italiana Bagnodoccia Cocco

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, COCOS NUCIFERA, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, PRUNUS DULCIS, CALENDULA OFFICINALIS, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN

La Bioteca Italiana Bagnodoccia Goji

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS, CHAMOMILLA RECUTITA, AVENA SATIVA, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, SODIUM CHLORIDE, LINALOOL

La Bioteca Italiana Deo Spray Acqua di Mare

INCI: AQUA, GLYCERIN, XYLITOL, ALCOHOL, SODIUM PHOSPHATE, COCOS NUCIFERA, MARIS AQUA, SALVIA OFFICINALIS, TILIA CORDATA, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

La Bioteca Italiana Deo Spray Argan

INCI: AQUA, GLYCERIN, XYLITOL, ALCOHOL, SODIUM PHOSPHATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ORYZA SATIVA, THYMUS VULGARIS, CALENDULA OFFICINALIS, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, EUGENOL

La Bioteca Italiana Deo Spray Thé Verde

INCI: AQUA, GLYCERIN, XYLITOL, ALCOHOL, SODIUM PHOSPHATE CAMELIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ALOE BARBADENSIS, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, POTASSIUM SORBATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CITRONELLOL, HYDROXYCITRONELLAL, CITRAL, CITRIC ACID

La Bioteca Italiana Detergente Intimo Aloe e Thè Verde

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, ALOE BARBADENSIS, CAMELIA SINENSIS, CENTAUREA CYANUS, CHAMOMILLA RECUTITA, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL,

SODIUM CHLORIDE, LINALOOL

La Bioteca Italiana Detergente Intimo Elicriso e Olio di Mandorle

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE,

COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER EXTRACT, PRUNUS DULCIS, CALENDULA OFFICINALIS, MALVA SYLVESTRIS, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE

La Bioteca Italiana Detergente Intimo Malva e Avena

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, MALVA SYLVESTRIS, AVENA SATIVA, CETRARIA ISLANDICA, TILIA CORDATA, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL

La Bioteca Italiana Sapone Liquido Argan

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CITRUS DULCIS, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE

La Bioteca Italiana Sapone Liquido Avena

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, AVENA SATIVA, CALENDULA OFFICINALIS, MALVA SYLVESTRIS, CENTAUREA CYANUS, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL

La Bioteca Italiana Sapone Liquido Cocco

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, COCOS NUCIFERA, ALOE BARBADENSIS, THYMUS VULGARIS, CHAMOMILLA RECUTITA, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE

La Bioteca Italiana Shampoo Cocco e Macadamia

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, PANTHENOL, MACADAMIA TERNIFOLIA, COCOS NUCIFERA, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CHAMOMILLA RECUTITA, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE

GLYCERIN

La Bioteca Italiana Shampoo Semi di Lino e Malva

INCI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, PANTHENOL, LINUM USITATISSIMUM, MALVA SYLVESTRIS, AVENA SATIVA, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS, BENZYL ALCOHOL

PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CHLORIDE

Ecco, questo è tutto quello che sono riuscita a scoprire 🙂

Per il momento non posso riportarvi impressioni d’uso dirette perché ho acquistato i tre prodotti che vedete in foto solo giovedì; mentre vi scrivo (sabato) sono in partenza per il mare con il Docciashampoo Oliva quindi al ritorno magari potrò dirvi di più 🙂

Se voi avete già provato qualcosa scrivetemi pure come vi state trovando nei commenti!